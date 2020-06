CULTURA

El Día Nacional del Escritor se celebra cada 13 de junio en homenaje a Leopoldo Lugones que nació en este día en 1874, en Villa María del Río Seco. Fue fundador de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

San Luis cuna de escritores conmemora esta fecha especial, recordando a aquellos artistas de las letras, que han marcado un camino en el mundo de la cultura y de la puntanidad, como así también a los jóvenes que comienzan a formar parte de este mundo, creando diversos textos que acercan a cada lector al mundo maravilloso de las letras.

Desde el Programa Cultura se recuerda a los grandes exponentes de la escritura puntana, tales como, Polo Godoy Rojo, Antonio Esteban Agüero, Jesús Liberato Tobares, Cholita Carreras de Migliozzi, Gustavo Romero Borri, entre otros.

Los artistas emergentes también han marcado un camino y fueron tomando su lugar como es el caso del poeta Darío Oliva que, con sus obras y poesías, también forma parte de ese legado de puntanidad.

Oliva nacido en Villa Mercedes y en este sentido día, expreso: “Agradezco poder hablar sobre mi acercamiento a la literatura, el cual comenzó como una necesidad de expresión de mi “yo” interior, en esas tribulaciones en las que pasa un niño confinado como pupilo en un hogar escuela. Desde muy chico sufrí esa soledad, esa necesidad de encontrarme a mismo, entonces pude canalizarlo a través de la escritura que no me ha abandonado después de tantos años. He publicado 10 libros de poesía y obtuve premios a nivel nacional e internacional”.

Su obra es reconocida por el contexto, sus poesías están marcadas por el gran uso del lenguaje y requerida por la comunidad lectora, donde manifiesta además que es fruto de la amabilidad, y poesía es lo que hace y ha hecho siempre, transformando el arte en el eje de su vida.

“Debo esta dicha de abrazar la poseía gracias a la lectura de grandes autores que me han marcado como el caso de Jorge Luis Borges, Joaquín Giannusi, Federico García Lorca, José Hernández, Vicente Huidobro entre otros, y de formarme en las lecturas que han marcado este derrotero por el que transito y seguiré transitando en los últimos días. Muchas gracias a Cultura por este momento”, cerró Oliva.

Sobre Leopoldo Lugones

Nació en el corazón de la provincia de Córdoba y, entre muchas de las acciones y obras que emprendió, fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) que, luego del suicidio del poeta, estableció el día de su natalicio como el “Día del Escritor”.

Lugones no fue olvidado, pero su tumultuoso y resonante paso terrenal es aún materia de controversia y polémica. Fue el último intelectual total o, mejor dicho, el último en intentar ser ideólogo y protagonista, a la vez, de un proyecto político. Esa saga se inicia con Mariano Moreno y culmina con él. Se sintió el heredero de Domingo Faustino Sarmiento y buscó asemejarse hasta en sus propias y específicas frustraciones.

Entre sus obras narrativas se destacan “La guerra gaucha” (1905), “Las fuerzas extrañas” (1906) y “Cuentos fatales” (1926); y en poesía: “Las montañas del oro” (1897), “Los crepúsculos del jardín” (1905), “Lunario sentimental” (1909), “Las horas doradas” (1922) y “Romancero” (1924).

Nota: Prensa Cultura.

Fotro: Gentileza.