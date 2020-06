COMITÉ DE CRISIS

El coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi, detalló que las confiterías incumplieron con los protocolos previamente aprobados.

Anastasi describió cómo ocurrieron los incumplimientos de los pubs y tras ello, además de ratificar que los infractores serán sancionados, subrayó que las multas continuarán para aquellos comerciantes que no respeten los protocolos de sus respectivas actividades.

En Villa Mercedes, cuatro bares excedieron su capacidad en el ingreso de personas, no hicieron respetar la distancia social entre los asistentes, desconocieron la exigencia de la utilización del tapabocas y sobre todo, en vez de funcionar como bares –tal como fueron habilitados por la Comuna villamercedina-, organizaron encuentros bailables.

“En la tarde-noche del jueves, hubo severos incumplimientos en cuatro bares ubicados sobre calle Tucumán, en Villa Mercedes. Los bares fueron recientemente habilitados para trabajar hasta las doce de la noche con puntos básicos en cuanto a sus protocolos como el distanciamiento social, con 2 metros entre una persona y a la otra. También con un metro entre respaldo y respaldo entre las sillas, con el personal del local utilizando barbijo, al igual que los clientes y siguiendo la trazabilidad de los concurrentes. Sin embargo, el municipio constató el incumplimiento de esas reglas. Este viernes se trabajó en conjunto con la Comuna y se realizaron más controles”, remarcó Anastasi.

“En vez de funcionar como bares, funcionan como boliches con gente bailando, sin barbijo, y sin distanciamiento. No realizaron su actividad como un bar con sus mesas y sillas para que la gente tomara una bebida o comiera, sino como un lugar bailable. Es un incumpliendo muy grave y se llevan adelante las medidas necesarias para que esto no siga ocurriendo”, agregó el funcionario.

Alberto: “Los que no cumplan las reglas tendrán que pagar”

Por su parte, el gobernador instó a los comerciantes a cumplir con las reglas y protocolos según sus actividades. “Estos bares en Villa Mercedes que no cumplían los protocolos, cometen estas faltas casi como una provocación. Por eso para ellos va una multa. Para ellos irá el precepto del que rompe paga. Eso lo van a cumplir porque el que avisa no traiciona. Si esto sigue, seguiremos con esta postura. Lo hacemos con dolor, a nadie le gusta sancionar. Por eso hago un llamado a aquellos que tienen estas actitudes provocativas, bueno, que vuelvan a cumplir con las reglas. Los que no lo respeten, pagarán”, advirtió.