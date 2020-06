APORTE PARA MEJORAR LA GENÉTICA

Se entregaron 4 ejemplares de raza a dos beneficiarios, uno de Cerros Largos y otro de Laguna Brava. Además, uno de los beneficiarios también recibió un equipo solar fotovoltaico para iluminar su casa. El titular de la cartera productiva, Juan Lavandeira, participó de una de las entregas.

Jorge Guillermo Rodríguez y Teresa Giménez, dos pequeños productores de las localidades de Cerros Largos y Laguna Brava, pertenecientes al Departamento Pringles, vivieron una jornada especial.

Integrantes del Ministerio de Producción, luego de recorrer más de 150 kilómetros de caminos sinuosos y de difícil acceso, llegaron hasta la puerta de sus pequeños campos para hacer entrega de animales porcinos y que puedan mejorar sus rodeos.

La jornada comenzó bien temprano y contó con la participación del ministro de la cartera productiva, Juan Lavandeira, que junto al equipo del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural llegó hasta Cerros Largos, donde vive Jorge Guillermo Rodríguez junto a su esposa Lidia Sosa, para hacer entrega de dos animales porcinos de raza Yorkshire, un macho y una hembra.

Luego de esta entrega, fue el turno de la productora de Laguna Brava, Teresa Giménez, que también recibió los animales que le permitirán mejorar su rodeo. “Con estos aportes de genética esperamos que los productores puedan, no solamente mejorar la cantidad de pariciones que va a tener al año, sino la calidad de su producto. Además vamos a lograr, no solo para él, sino para la zona, que se mejore la producción en cantidad y calidad porcina”, afirmó Juan Manuel Celi Preti, jefe del Subprograma Producción y Genética Animal.

Los animales entregados fueron producidos en el módulo genético que posee el Ministerio de Producción en Sol Puntano, donde se seleccionan a los que mejor se adaptan a cada explotación en particular.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan ProGen (Producción y Genética) que tiene como beneficiarios a todos aquellos pequeños productores que tienen sus animales saneados, que les hayan hecho los análisis correspondientes y eliminado a los que dieron positivo a alguna enfermedad. “Una vez que tiene correcta la sanidad de sus animales analizamos cada caso, por ejemplo que no tengan los recursos para comprarlos”, destacó Celi Preti.

Plan Mi Energía Rural: “Me cambió radicalmente la vida”

Jorge Guillermo Rodríguez y su esposa, Lidia Sosa, tuvieron alegría duplicada ya que también recibieron un equipo fotovoltaico solar, perteneciente al Plan “Mi Energía Rural” del Gobierno de San Luis, con el cual van a poder tener iluminación en su casa y seguir arraigados a su tierra.

“De acá no me sacan es el arraigo mio. Estoy feliz y quiero darle las gracias al Ministerio de Producción por la pantalla que me hacía tanta falta por mi salud, porque no veo bien, tengo un solo ojito”, afirmó Lidia Sosa. Y comentó que antes de tener el equipo se la rebuscaban para tener luz: “Teníamos la batería del tractor, la sacabamos para utilizarla de noche y de día se la poníamos para arar. También usamos linternas y cuando más no había una vela”.

Para finalizar, destacó: “Esto me cambió radicalmente la vida a mí y a mi esposo que somos grandes”. Y con una inmensa alegría comentó que ahora ya puede cargar el celular, que le hace falta para hablar con los hijos que viven en la ciudad. También, puede cargar la linterna para salir al campo.

Cabe destacar que además del panel, el equipo solar fotovoltaico cuenta con un regulador de tensión, un inversor que contiene diferentes tomas de corriente para enchufar dispositivos y un kit de luminarias LED, compuestas por portalámparas y sus respectivos focos.

Nota, fotos y video: Ministerio de Producción.