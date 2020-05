A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA LICHESS

El certamen se desarrolló de forma online y convocó a ajedrecistas de Ecuador, Cuba, Perú, Costa Rica, Colombia, México, Venezuela, Panamá y Argentina. El equipo “Albiceleste” estuvo conformado por doce participantes y cuatro ellos fueron alumnos que pertenecen a la Escuela de Talentos de Ajedrez de la ULP.

Una vez más el ajedrez de San Luis cosecha triunfos y fue noticia a nivel internacional. Cinco alumnos de la Escuela de Talentos del Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta (ULP) integraron el equipo argentino junto a 8 ajedrecistas de FAOGBA (Federación de Ajedrez del Oeste del Gran Buenos Aires),en las categorías, Sub 9, Sub 13 y Sub 17.

Los torneos se jugaron bajo el sistema Arena de Lichess, (donde juegan todos contra todos, exceptuando enfrentamientos entre deportistas del mismo equipo). El torneo tuvo una duración de 90 minutos. El ritmo de juego fue de 3 minutos más 2 segundos de incremento.

Las actuaciones de los ajedrecistas de la ULP superaron las expectativas: Agustín Caporali (La Punta), Melina Valverde (Potrero) (categoría sub 9) quedaron en el quinto y séptimo en su categoría; Facundo Lavandeira (Juana Koslay) y Eliseo Farhat (Merlo), ambos medallistas en los Campeonatos Argentinos, ocuparon el quinto y sexto lugar en su categoría, y Valentín Aguilar Samper (Juana Koslay), ex campeón argentino, logró el cuarto lugar en el combinado de Argentina.

Torneo Escolar con alumnos de la Escuela Pública Digital “Albert Einstein” y Guatemala

Asimismo, a través de la plataforma lichess.org, se disputó el Torneo Internacional Escolar entre los alumnos de la Municipalidad de Guatemala y de la EPD “Albert Einstein” de nivel primario de la ciudad de San Luis. El encuentro tuvo como ganador al equipo de Guatemala.