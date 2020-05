COMITÉ DE CRISIS

El gobernador Alberto Rodríguez Saá junto al secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich, adelantaron cómo se organizan los puntos de descarga y de qué manera pueden los transportistas solicitar sus propios puntos de distribución de mercadería.

El jefe del Estado puntano junto al funcionario responsable del Transporte en San Luis, revelaron aspectos vinculados al desarrollo de los cuatro centros provinciales de distribución de mercaderías. Los detalles fueron indicados durante el reporte informativo que Alberto Rodríguez Saá emite desde Terrazas del Portezuelo junto al Comité de Crisis.

Los cuatro espacios estatales para la carga y descargas de mercaderías que ingresen a San Luis desde otras provincias se ubican en el Autódromo Rosendo Hernández de la ciudad capital, la Zona de Actividades Logísticas, en Villa Mercedes, el Aeropuerto Internacional de Santa Rosa del Conlara, y la Terminal de Ómnibus de Buena Esperanza, en el sur de la provincia.

La operación de esos centros de distribución avanza a buen ritmo como también la organización para que empresas privadas, emprendedores particulares y municipios constituyan sus propios centros de carga y descarga, siempre que respeten y cumplan las medidas diseñadas por el Gobierno de San Luis.

“La puesta a punto de centros de distribución para el transporte de cargas era algo de gran preocupación para los intendentes y también para el comercio porque cumplen una actividad especial y hay muy pocos. Se están ultimando los detalles para la puesta en funcionamiento de estos centros de distribución”, adelantó el gobernador.

“Son cuatro los puestos que estamos terminando. El ‘Rosendo Hernández’ en capital, la Zona de Actividades Logísticas, en Villa Mercedes, el Aeropuerto Internacional de Merlo y la Terminal de Ómnibus de Buena Esperanza. Estos centros de transferencias se utilizarán para dos funciones primordiales: los descansos para los choferes que vengan de paso como para los que quieran hacer otra salida y no quieran entrar en cuarentena, y también para hacer transferencias de cargas”, explicó Anzulovich.

“Esto significa que los camiones que entren desde otras provincias respetarán una disposición especial y harán la transferencia de sus mercaderías con los receptores de cargas que son distribuidores locales. Esto se hará con un protocolo especial que está disponible en nuestra página web. Es un trabajo que se hará con mucho cuidado”, señaló el funcionario.

En otro orden, Anzulovich subrayó las distintas opciones que podrán adoptar los transportistas que ingresen a la provincia e indicó qué pasos deben cumplir.

“Toda carga que viene a San Luis con mercaderías contará con un sistema de visado y llegará primero a esos centros de distribución. Pero hay una opción para algunas empresas que, si cumplen con el protocolo, nosotros le habilitaremos su centro de carga y descarga. Por esa razón les pedimos que entren a la página web, lean el protocolo para que, de ese modo, puedan tener su propio centro de distribución”, aseveró.

“Si la empresa no tiene un centro propio habilitado podrá ir a estos cuatro sitios de distribución de la Provincia. Por eso, es importante y les pedimos a todos los interesados que entren a la página web www.sanluis.gov.ar/coronavirus. Allí, deben ingresar a ‘Transporte’ donde tendrán cuatro opciones para habilitar sus centros de transferencia o carga. Es para privados, particulares, municipios o empresas. También, habrá otra opción para el que no tenga su centro de carga, o no lo tenga aún aprobado, nos informe qué tipo de mercaderías ingresará a los centros de transferencias provinciales y una opción más para realizar los diferentes visados”, aseguró.