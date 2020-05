EN LA PLATAFORMA LICHESS

Participaron 71 jugadores; 29 fueron integrantes del equipo de San Luis que forman parte de los distintos talleres de ajedrez de la ULP distribuidos en diferentes lugares de la provincia.

En San Luis, el ajedrez es una propuesta que lleva adelante el Gobierno provincial, a través de la Universidad de La Punta (ULP), y que llega a miles de puntanos que día a día se suman a esta disciplina de manera digital. Tal es así, que en esta época de pandemia y confinamiento un gran número se sigue sumando desde su casa.

En este contexto, el sábado se jugó un torneo por la plataforma de Lichess entre jugadores de Salta, Catamarca (Laguna Blanca), Santiago del Estero (Villa La Punta) y San Luis.

“La organización del encuentro estuvo a cargo del profesor Carlos Amaya, de Catamarca. Ellos participan semanalmente de las maratones ULP y, en esta oportunidad, nos invitaron a este torneo amistoso que se realizó con la finalidad de promover el desarrollo deportivo de los jugadores de varias provincias. Por nuestra parte, sumamos jugadores que pertenecen a los talleres de ajedrez de la universidad, como por ejemplo del Centro Cultural José La Vía, con la presencia de jugadores aficionados que siempre participan de todas las actividades”, comentó Agustín Ortega, integrante del Programa de Ajedrez de la ULP.

“Además, se sumó el fuerte equipo de Santiago del Estero comandados por Ignacio Prado (ex campeón nacional Sub 16) y Gastón Saiman (ex campeón Panamericano Sub 2000 de ajedrez Blitz) quienes se quedaron con el primer lugar del torneo. El podio continuó con el equipo de San Luis en segundo lugar, y Catamarca tercero”, señaló Ortega.

Por su parte, Carlos Amaya, entrenador del equipo de Catamarca, “Peón Rey de la Puna”, de la localidad de Laguna Blanca, expresó: “Estamos muy contentos con esta experiencia, es muy positiva la iniciativa que lleva adelante San Luis en el ajedrez. Nosotros, somos una población de 300 habitantes, y nuestro gran objetivo es prepararnos cada año para jugar el Torneo Final Nacional de Juegos Evita. Para poder afrontar torneos por equipos muy fuertes sumamos jugadores de Belén, Santa María, Valle Viejo y de San Fernando del Valle de Catamarca”.

Ajedrez digital en la plataforma Lichess

El sistema de juego en lichess.org es una modalidad nueva de emparejamiento que permite el sitio web, Batalla por Equipos. Se juega de forma colaborativa entre los miembros de cada equipo, es decir, que se juega un torneo contra los participantes rivales. Todos los competidores deben unirse, previamente a la competencia, a un equipo en la comunidad de lichess.

Nota y fotos: Prensa ULP.