ANUNCIOS DEL GOBERNADOR Y DEL COMITÉ DE CRISIS

En un “intercambio de confianza mutua” entre el Gobierno de San Luis y la gente, merced a las estadísticas positivas en torno al COVID-19 en la provincia y tras responder a las condiciones exigidas por la Nación, el Estado puntano permitirá una apertura gradual de la cuarentena para distintos rubros y habilitará salidas de esparcimiento por una hora, sin dejar de respetar las medidas para evitar contagios. Las fronteras sanluiseñas continuarán cerradas y habrá rigurosos dispositivos para el transporte de cargas y aquellos que atraviesen el corredor Bioceánico.

Las determinaciones del Comité de Crisis sanluiseño fueron comunicadas este domingo a la noche por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en el reporte diario que brinda desde Terrazas del Portezuelo. El mandatario puntano explicó que San Luis cumple con los requisitos que impuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su último mensaje en el que habilitó a que los distritos que cumplieran esas exigencias podrían flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en diversas facetas.

El domingo por la noche, Rodríguez Saá explicó que la población puntana responde a esos requerimientos, posee una curva plana en cuanto a las estadísticas sobre contagios de coronavirus, entre otros aspectos, y por ello los funcionarios provinciales establecieron, mediante un “intercambio de confianza mútua” con la gente, una apertura de la cuarentena.

“Entramos en una nueva fase de este aislamiento y cada provincia tiene la potestad para tomar decisiones de cara a esta etapa. El Comité de Crisis de San Luis trabajó todo el día, intercambió opiniones e información con autoridades de otras provincias argentinas y todos estamos evaluando cómo encarar esta nueva etapa”, afirmó Alberto.

“El presidente de la Nación estableció criterios para administrar el aislamiento social. Alberto Fernández lo calificó como salidas para tomar aire, para el esparcimiento dentro de esa flexibilización. Pero para acceder a ellas habló de cinco condiciones. En primer lugar, las ciudades con más de 500.000 habitantes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario o San Miguel de Tucumán no podrán hacer esta flexibilización. Estas ciudades siguen igual que hoy. Las que poseen menos habitantes podrán quedar exceptuadas del aislamiento siempre que se cumplan cinco condiciones”, adelantó.

“Entre ellas figuran: la duplicación de casos de coronavirus no puede ser menor de quince días. En este caso, San Luis está en condiciones porque no se duplicaron los casos. Nosotros, incluso, estamos por encima de los quince días. El sistema de salud debe ser capaz de responder ante una potencial demanda de atención sanitaria. Nosotros hemos demostrado, en todos estos días, que podemos atender la potencial demanda. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área. Acá entramos en un entrecomillado. ¿Estamos en condiciones? Sí, porque no tenemos grandes conglomerados de gente. ¿Y la situación de vulnerabilidad del área? Bueno, contamos con un área vulnerable que es el corredor bioceánico con la Autopista de las Serranías Puntanas, la ex ruta 7, también la ruta 8 que une Río Cuarto con los límites con San Juan. Esa sería nuestra situación de vulnerabilidad”, admitió.

“Esto es como si tuviéramos un quinto límite. Ante esta pandemia tenemos como límites norte, sur, este y oeste más la ruta 7 y la ruta 8 por la que pasan miles de camiones que van o vienen de ciudades que hoy tienen circulación comunitaria del virus. Esto nos hizo mantener la provincia cerrada y todas las fronteras custodiadas, algo vamos a mantener a rajatabla. La provincia continuará cerrada”, aclaró Rodríguez Saá.

“Otro requisito presidencial apuntó al porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretendan habilitar. La misma no puede superar el 50 por ciento de la población. Nosotros hace tiempo establecimos el sistema del número par e impar de los DNI para poder salir de las casas a realizar actividades. Es algo que continuará porque saldrá el 50 por ciento de la gente que será par y el otro 50 se quedará en su casa porque es impar. Ellos saldrán cuando les corresponda. Es decir que San Luis también cumple con ese cuarto requisito exigido por el presidente”, entatizó el jefe de Estado puntano.

“La quinta exigencia, que comunicó el presidente Fernández, fue que el distrito a flexibilizar no tenga transmisión comunitaria. Y San Luis no tiene esa característica afortunadamente y gracias a la responsabilidad de la gente que respetó el aislamiento social en todo este tiempo”, añadió.

“También hay que informar en forma permanente las acciones y resultados de esta nueva etapa al Gobierno nacional. Algo que cumpliremos porque nosotros estamos en total sintonía con las decisiones y las políticas del Gobierno de la Nación”, subrayó Alberto.

En cuanto a la flexibilización de la cuarentena, el gobernador Rodríguez Saá explicó en detalle cómo se llevará adelante y la manera en que la gente tendrá que respetarla.

“En el Comité de Crisis hablamos con otros distritos para ver cómo instrumentarían sus políticas. Con esto de las salidas de esparcimiento para los chicos, muchos no la habilitarán como por ejemplo Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Ellos continuarán como están hasta ahora. Pero San Luis si la adoptará con rigurosas medidas”, adelantó.

“Esta nueva etapa de apertura gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio representa un intercambio de confianza mutua. Agradecemos a la población por el masivo cumplimiento de las medidas planteadas durante estas semanas, que nos permitieron lograr estos resultados. Instamos a sostener esa confianza sabiendo que continuaremos en emergencia sanitaria por pandemia. Conociendo los riesgos, hoy es posible tomar estas medidas confiando en que se cumplirán todas las recomendaciones y cuidados. Esta confianza se da y se recibe en una sociedad de puntanas y puntanos solidarios y comprometidos”, señaló.

“San Luis hará una apertura gradual, un pasito. Tiene un antecedente del enorme cumplimiento y con él va un agradecimiento y un abrazo al pueblo sanluiseño. Que se manejó muy responsablemente hasta aquí. Siempre hubo casos de incumplimientos, pero para decirlo con un número, el 99% de la población cumplió con el aislamiento social y preventivo. Esto genera un intercambio de confianza. Se confió en las decisiones del Gobierno y de cada intendente. Hubo confianza. Y ahora nosotros vamos a depositar esa confianza en el pueblo de San Luis. Es un ‘pacto Social’ que haremos en esta dramática situación que vive el mundo con esta pandemia. Es una necesidad el aislamiento para aplanar la curva de contagios, como también es una necesidad tomar un poquito de aire. Algo que daremos desde ahora con un intercambio de confianza. Si las cosas no salen bien o la suerte nos es adversa, si aparece un caso, tendremos que retroceder. Si exageremos y pensamos que ya está, sería un error. Es apenas un paso”, aclaró Alberto.

“Esto es un pacto de confianza mutua y que hay que cumplir. Todo lo que serán las excepciones o las salidas tienen que hacerse ‘in itinere’, es decir, cumpliendo con un itinerario. Para decirlo más claro: ‘Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo’. Ese es el itinerario. La admisión de las salidas fue así, de la casa al almacén, del almacén a la casa; de la casa a la farmacia, de la farmacia a casa. Si ahora se habilita una fábrica será de la casa al trabajo y del trabajo a casa”, declaró.

“El otro principio que estableceremos ahora y que vamos a buscarle la vuelta. Como decía San Juan Bosco: ‘Lo mejor para el alumno es el patio, la salida es necesaria, hace bien. Pero de forma correcta’. Él decía que la pedagogía tenía que darse en el patio, a la luz del sol y a los ojos de Dios. Entonces buscaremos que estas tareas se hagan a la luz del sol así nos podemos mirar a los ojos. Será a los ojos de Dios, pero también bajo la mirada del Comité de Crisis, cumpliendo el protocolo. De la casa al trabajo, y del trabajo a su casa. Este es el paso que queremos dar”, afirmó.

“También tenemos que respetar las medidas sanitarias. Como por ejemplo el tapabocas. Para que le digamos al otro ‘te estoy cuidando’. Aunque la gente no se hable, pero que con solo mirarlo sepamos que se está cuidando y me está cuidando. La otra medida que es muy simple es lavarse las manos y también usar el alcohol en gel. Esto es muy importante. Cuidemos los protocolos”, manifestó.

“En cada nueva actividad habrá protocolos a cumplir sí o sí. Ya tenemos fechas para reunirnos con el Colegio de Abogados, de Escribanos, el Círculo Médico, con el comercio minorista, con los peluqueros. Esto será como una especie de contrato de confianza. Con cada área, cada actividad tendrá su propio contrato, su protocolo que hay que cumplir sí o sí. Y este contrato es ‘el que rompe, paga’. A veces cuando jugábamos al fútbol en la casa de algún amigo decíamos: ‘No rompamos los vidrios cuando juguemos’. Pero para resolverlo decíamos: ‘El que rompe el vidrio, lo paga’. Con esto es lo mismo. Quiere decir que el que no cumpla pagará una multa y se cerrará el comercio hasta que pague. Será una multa ‘saladita’, para que duela y así no vuelva a repetir ese error”, advirtió el gobernador.

San Luis seguirá con las fronteras cerradas

En otro tramo de su mensaje, Alberto Rodríguez Saá aclaró que San Luis seguirá cerrado y que el control y seguimiento del transporte de cargas que llegue hasta la provincia o atraviese el corredor bioceánico será estricamente controlado.

“Las decisiones del Comité de Crisis son para mantener la provincia cerrada. Si un camión pasa por el corredor bioceánico, atraviesa nuestra provincia, será encapsulado, custodiado por la Policía en su recorrido. Si descarga mercaderías acá tendrá que ir a alguno de los cuatro puntos específicos. Si va a la ciudad capital descargará en el autódromo ‘Rosendo Hernández’, si va a Villa Mercedes en la Zona de Actividades Logísticas, si su destino es Merlo o su zona cercana tendrá que descargar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional, si viaja al sur de la provincia podrá bajar su mercadería en la terminal de Buena Esperanza. En esos cuatro puntos se respetarán protocolos para que los conductores de los camiones y los que reciban las cargas puedan desempeñarse de manera segura. Si el conductor del camión es puntano y regresa a la provincia, tiene que hacer la cuarentena. Si es puntano y se irá a los dos o tres días con otra carga, se quedará en la zona de descarga durante esos días hasta que vuelva a viajar”, explicó.

“La premisa es que no bajen los conductores en cualquier parte. Si eso ocurre y no cumplen con un protocolo que será muy riguroso, tendrán que hacer la cuarentena”, señaló.

En otro orden, Rodríguez Saá adelantó qué hará San Luis en caso de que se habiliten nuevamente los vuelos de cabotaje en todo el país. “Hay dos opciones. Nosotros podemos solicitar que no haya vuelos hacia la provincia o bien admitirlos, permitir que bajen en San Luis, pero que cada pasajero cumpla con la cuarentena”, afirmó.

Nota, fotos y video: ANSL.