SERVICIO DE INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN LUIS

El Gobierno de San Luis, a través de la jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis, Cristela Aguilera, reafirmó lo expresado por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, con respecto al uso de los tapabocas, en sus diversas variantes, como medida de seguridad en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“El Comité de Crisis estableció que el tapaboca no es de uso obligatorio. Está recomendado, sobre todo, cuando uno no puede mantener el distanciamiento social en lugares en los que puede ser efectivo mantener la distancia”, dijo Aguilera.

Con respecto al uso del tapaboca para trasladarse en un transporte público, Aguilera sintetizó: “Nación lo impuso de manera obligatorio, pero cada Municipio toma la determinación que considere adecuada. Acá, en San Luis, en el transporte público urbano, el Municipio tomó la decisión del uso del tapaboca. En lo demás está recomendado, no es obligatorio”.

Acerca de esto, el gobernador Rodríguez Saá en su momento aclaró: “No se puede obligar el uso del tapaboca, sí lo podemos recomendar, pero no podemos hacer que su uso sea obligatorio porque deberíamos asegurar que uno no se va a enfermar, y eso no puede asegurarlo ni el sistema de salud ni nadie. De todos modos, quien quiera usarlo puede hacerlo; sí lo recomendamos porque nos recuerda la situación que estamos viviendo, ayuda, y quien lo utilice demuestra que es alguien que se está cuidando, que nos cuida y se pone en consideración que estamos en el medio de una pandemia”.

Consideraciones generales sobre el tapaboca

El tapaboca, cubre boca y nariz, barbijo de tela o descartable, el que sea que tengamos a mano, compremos, confeccionemos o usemos, pierde su valor como medida de prevención de contagio y transmisión del COVID-19 si no lo usamos correctamente.

En este sentido, se advirtió que las máscaras afectan la percepción de cuidado y protección, y por esto se destaca que la herramienta por sí sola carece de función sin el distanciamiento social, el lavado de manos con agua y jabón sistemático, toser en el pliegue del codo y la disminución del contacto entre personas.

¿Cómo usar correctamente el tapaboca?

El tapaboca o cubierta de tela para la cara debe cubrir las zonas de la boca y la nariz y se sostiene detrás de la oreja con un cordón. La parte de arriba de la cubierta estar ubicada justo debajo de los ojos y la parte de abajo se debe extender hasta cubrir el mentón. Además, el tapaboca debe extenderse hasta cubrir aproximadamente la mitad de la mejilla de la persona.

Los tapabocas deben:

Ajustarse de manera firme, pero cómoda contra los lados de la cara.

Asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo.

Incluir varias capas de tela.

Permitir respirar sin restricción.

Poder lavarse y secarse en secadora sin sufrir daños ni deformarse.

Importante: las cubiertas de tela para cara no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.

Las cubiertas de tela para cara recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni mascarillas de respiración N-95. Esos son suministros críticos que se deben continuar reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias, como lo recomienda la guía actual de los CDC.

Preguntas frecuentes sobre los tapabocas:

¿Los tapabocas de tela deben lavarse o limpiarse de alguna manera con regularidad? ¿Con qué frecuencia?

Sí. Se las debe lavar rutinariamente según la frecuencia de uso.

¿Cómo se deben esterilizar/limpiar de manera segura?

Lavar las cubiertas para la cara en la lavadora es suficiente. También puede realizarse con agua y jabón/detergente para ropa. Secar completamente.

¿Cómo se debe retirar de manera segura un tapaboca usado?

Las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse su cubierta para la cara, y lavarse las manos de inmediato luego de sacársela.

Para retirarlo: lavarse las manos, después sujetarlo desde las bandas o tiras, colocarlo en una bolsa plástica para transportarlo, o en un recipiente para su lavado; volver a lavarse las manos.

Colocación y uso:

Para la buena colocación del cubre boca y nariz, y evitar la contaminación cruzada, se deberán lavar las manos antes y después de la colocación.

Se debe cubrir la nariz y la boca hasta el mentón, debe atarse detrás de la cabeza o colocarse las bandas elásticas y sostenerse en las orejas.

No utilizar el cubre boca y nariz flojo, dejando espacios a los costados.

No utilizar el cubre boca y nariz debajo del mentón para descansar de él, mientras permanece en el cuello.

Colocar y sacar el cubre boca y nariz preferentemente dentro de tu casa.

Una vez colocado, no hay que tocarlo y, si se necesita acomodarse, debe hacerse desde las bandas elásticas o tiras.

El cubreboca o tapaboca siempre debe estar seco y limpio al usarse. Es importante reemplazarlo o secarlo cuando se humedezca. Tener en cuenta el lavado o aireado.

Los cubrebocas de algodón permiten un uso continuo de 1 hora y media.

Nota: Prensa Ministerio de Salud.

Fotos: ANSL.