CORONAVIRUS

Alberto Rodríguez Saá contó que habló con tres chicos que cumplen un estricto aislamiento tras dar positivo para coronavirus hace unas semanas. Los jóvenes se encuentran en Villa Mercedes, presentan buena salud y aguardan el alta médica.

Este lunes, el primer mandatario puntano entabló una comunicación con tres jóvenes villamercedinos que cumplen su cuarentena, tras dar positivo para coronavirus hace unas semanas, al llegar de un viaje por el exterior. Los chicos permanecen en un sector aislado de “La Pedrera” y esperan dar negativo en los próximos test para recibir el alta médica y regresar a sus domicilios.

“En la provincia tuvimos diez casos de coronavirus. Siete de esos casos tienen el alta. Tres están sin síntomas, pero todavía no pueden regresar a sus casas. Para alcanzar esa condición, los chicos que están en La Pedrera, requieren se les hagan dos test y, si ambos resultan negativos, se les dará el alta”, expresó Alberto.

“Están sin síntomas y se encuentran bien. Hasta que no tengan los dos resultados negativos no les podemos dar el alta. No puede hacerlo Salud. Los chicos están bien. Hoy, les pedí si querían recibir un llamado. Ellos aceptaron. Los llamé y les expliqué que la Provincia está pendiente de que lleguemos al alta de estos jóvenes”, contó.

“Ellos lo comprendieron, les tiramos y nos tiraron buenas ondas. Quise contarles la preocupación que tenemos, ya que su situación es especial. Porque, estando sin síntomas, tienen que esperar unos días más hasta que los exámenes les den sin carga virósica para recién volver a casa. Lo comprendieron y estamos anhelando que salga todo bien y reciban el alta. Los protocolos, nacionales e internacionales, responden a esta manera de dar el alta a los pacientes”, explicó Rodríguez Saá.

Nota y foto: ANSL.