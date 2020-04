PANDEMIA POR CORONAVIRUS

Un tema que genera mucho debate es el uso de los barbijos, en sus diversas variantes, como medida de seguridad en el marco de la pandemia por el Covid-19, acerca de esto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá aclaró: “En ningún lado del mundo dicen que su utilización sea obligatoria, porque eso implicaría que cada uno debería usar un tipo específico, y no existe uno para el tránsito común o la circulación de personas. Son escasos, caros y no hay para una distribución masiva y gratuita”.

El jefe de Estado insistió: “No se puede obligar el uso del barbijo casero o tapaboca, sí lo podemos recomendar, pero no podemos hacer que su uso sea obligatorio porque deberíamos asegurar que uno no se va a enfermar, y eso no puede asegurarlo ni el sistema de salud ni nadie. De todos modos quien quiera usarlo puede hacerlo; sí lo recomendamos porque nos recuerda la situación que estamos viviendo, ayuda, y quien lo utilice demuestra que es alguien que se está cuidando, que nos cuida y se pone en consideración que estamos en el medio de una pandemia”.

