REUNIÓN CON GOBERNADORES

El primer mandatario puntano señaló que, en principio, iba a viajar a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández y el resto de los gobernadores, pero desistió de la idea para evitar cualquier contagio. Seguirá el encuentro en forma virtual.

El jefe del Estado puntano sostuvo que, si bien se preparaba para viajar y compartir la cita en persona junto al resto de los gobernadores, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Comité de Crisis sanluiseño lo instó a no trasladarse hasta Buenos Aires para no arriesgarse a cualquier contagio y confirmó que interactuará con el resto de las autoridades a través de videollamada.

“Mañana jueves hay una reunión en Olivos con el presidente de la Nación, todos los gobernadores y entiendo que estará presente el ministro de Economía. Por supuesto que fui invitado y primero dije que iría. Pero, después recibí un ‘tirón de orejas’ por parte de nuestro Comité de Crisis. Ellos me dijeron: ‘Usted no puede ir porque, si viaja, aunque podemos comisionarlo para que vaya y hasta haríamos un protocolo especial, lo correcto es que, si va, al volver, tenga que hacer la cuarentena. Y exponerse en Buenos Aires no es bueno. Además, si usted viaja alguien tendría que acompañarlo y exponerse de ese modo no es bueno’. Entonces, decidí que no iré a Olivos y lo comuniqué a Nación”, destacó el gobernador puntano.

“Un descuido o cualquier cuestión nos puede traer problemas. Por eso no viajaré a la reunión, pero participaré por videoconferencia y, seguramente, opinaré cuando sea oportuno y corresponda”, agregó.

“Quería transmitir que todos nos estamos cuidando muchísimo. Son días difíciles porque pensábamos que las curvas ascendentes de contagios y de muertes iban a descender, se iban a aplanar, pero no es tan así. El mundo está preocupado, todos estamos preocupados. La provincia de San Luis está cerrada y continuaremos así. Aquí tenemos regiones focalizadas y los seguiremos día a día. Vamos a informarlos permanentemente sobre cómo marcha todo y contarles cómo estamos trabajando y lo que pasa con el comercio”, finalizó Rodríguez Saá.

Nota y foto: ANSL.