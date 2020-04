CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA

“Les solicitamos a los jóvenes la mayor solidaridad. No es necesario que utilicen los cajeros automáticos; por favor usen las distintas alternativas electrónicas”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá durante el doceavo día de aislamiento social obligatorio.

El primer mandatario además pidió cumplir con la restricción según la terminación del DNI, por lo que este miércoles cobran los beneficiarios con números pares.

Comunicado del Programa Juventud

Teniendo en cuenta que este miércoles 1° de abril estará depositado el pago de marzo para los becarios 22 AG, y ante el excepcional momento que estamos atravesando como sociedad a raíz de la pandemia que ha dejado decenas de miles de infectados en todo el mundo, y de la que no somos ajenos, es sumamente importante que tengan en cuenta las siguientes consideraciones y que sean tomadas con total responsabilidad:

1 – EVITEN IR AL CAJERO AUTOMÁTICO: es una forma de disminuir al máximo el riesgo de contagio. Para realizar cualquier operación, utilizar los MEDIOS DE PAGO VIRTUAL.

2 – RESPETEN LAS SALIDAS SEGÚN LAS TERMINACIONES DE DNI, tal como establece el procedimiento implementado por el Comité de Crisis en el marco del aislamiento social obligatorio en la provincia. Este miércoles será para las terminaciones en número par (0, 2, 4, 6 y 8) y el jueves para los impares (1, 3, 5, 7 y 9). NO SE ARRIESGUEN A SALIR CON EL NÚMERO QUE NO CORRESPONDA, eviten perjudicarse y contraer alguna sanción.

3 – Para aquellos casos que no presentan tarjeta de débito, así como para los menores de edad que requieren asistir con un mayor/tutor, queremos informarles que LOS BANCOS NO ABRIRÁN SUS PUERTAS HASTA NUEVO AVISO. Esta es una medida que nos excede como provincia, y una determinación dispuesta por el presidente de la Nación a través del Banco Central. Es importante que entiendan la situación que estamos atravesando, y que no salgan de su casa; no pierdan tiempo ni dinero en trasladarse hacia cualquier entidad bancaria porque estarán cerradas.

