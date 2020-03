EN EL SEGUNDO DÍA DE CUARENTENA

A lo largo de este sábado, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de 34 personas por no justificar su presencia en la vía pública y no cumplir con el aislamiento preventivo, social y obligatorio, en tanto que una familia será indagada por la Justicia por no haber cumplido con las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la cuarentena que rige en todo el país.

“El viernes, durante el primer día de la medida dispuesta por las autoridades nacionales, fueron detenidas en la provincia 173 personas. Hoy sábado, los ciudadanos demorados fueron 34”, informó el gobernador Alberto Rodríguez Saá, durante el informe diario elaborado por el Comité de Crisis. A modo de reflexión, el primer mandatario puntano señaló que “es evidente que la ciudadanía está actuando solidariamente, salvo muy pocas excepciones”.

Por otra parte, y en el marco de las acciones preventivas ligadas con la seguridad, Rodríguez Saá dio cuenta de que “se radicaron denuncias en la Fiscalía N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Ricardo Esteban Roche, contra los ciudadanos Rubén Delfino, Solange Delfino Ríos y Sofía Delfina Ríos, domiciliados en el barrio Los Quebrachos, por la posible comisión de delitos contemplados en los artículos 205 y 239 del Código Penal, debido a que ingresaron a la provincia el 19 de marzo sin haber adoptado las medidas preventivas de aislamiento, por lo que se les tomará la indagatoria correspondiente”.

Nota, foto y video: ANSL.