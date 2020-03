DESDE ESTE MARTES

La medida, en consonancia con una iniciativa nacional, apunta a garantizar la educación en todo el territorio provincial, durante la suspensión de clases presenciales ante la pandemia del coronavirus.

Este lunes, el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff detalló: “En principio los docentes mañana van a concurrir a los establecimientos, tienen que empezar a cargar toda la información de los alumnos, para así nosotros poder tener toda la base de datos y empezar a trabajar en esta plataforma virtual que ya estamos coordinando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta”.

El funcionario explicó que, luego de la carga de contenidos a la plataforma, los docentes realizarán capacitaciones y pruebas para desarrollar las aulas virtuales. Concluida esta etapa, adelantó: “Vamos a mantener las escuelas con una guardia mínima y una vez que roten los docentes, sí van a ir a sus domicilios pero cumpliendo la tarea es decir, van a seguir trabajando pero desde sus domicilios. Esto va a salir en una resolución que la vamos a notificar a todos los directivos y lo vamos a poner a disposición de la prensa”.

Sobre la implementación en parajes y localidades, el ministro destacó la conectividad en la geografía de la provincia. “En los casos en que tenemos que llevar la información a los alumnos en zonas rurales precisamente, les vamos a dejar el contenido en cartillas impresas. Nosotros vamos a poner y vamos a hacer hincapié en que el director o el personal único en caso de escuelas rurales, le facilite la documentación a cada uno de los alumnos”, precisó.

En este sentido, durante la conferencia de prensa, el gobernador Alberto Rodríguez Saá subrayó: “En principio todas las escuelas tienen conectividad. Si no la tuvieran por alguna razón de que se ha roto una antena o lo que fuere, lo vamos a solucionar. Si no la tuviera porque no la tiene, vamos a hacer llegarle para solucionar este problema”.

Nota, fotos y video: ANSL.