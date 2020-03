SALUD

La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, y la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, encabezaron una conferencia de prensa en la que afirmaron que los análisis, practicados a la paciente con síntomas, dieron positivo. Los chequeos fueron realizados en el Instituto Malbrán. La salud de la mujer, de 43 años, evoluciona. La directora del Hospital San Luis, María José Zanglá, y el jefe del Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo, informaron qué hacer en caso de sentir este tipo de síntomas.

En una conferencia de prensa que se desarrolló en Terrazas del Portezuelo, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, y la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, confirmaron este lunes por la tarde que la paciente puntana que presentaba síntomas compatibles con el Coronavirus dio positivo en los análisis practicados en el Instituto Malbrán de Buenos Aires.

La mujer, de 43 años, llegó a la provincia proveniente de España donde había viajado en los últimos días. A pesar de tener el virus, la salud de la paciente evoluciona, según confirmaron las autoridades sanitarias de la provincia.

“Es muy importante para mí transmitir tranquilidad a la población, ya que se está dando cumplimiento al protocolo que ha establecido el Gobierno nacional”, expresó en el inicio del diálogo con los periodistas la Jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, al confirmar el informe dado a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Todos los antecedentes que hay en el país son casos importados de Europa, eso es muy importante. Le pedimos a la sociedad toda la colaboración necesaria, ante cualquier síntoma, de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y haber estado en países que están con transmisión de esta enfermedad o estar en contacto con alguna de esas personas, se comuniquen al sistema de salud para llegar hasta ellos y evitar cualquier tipo de contagio. Estamos cumpliendo con todo el protocolo”, destacó la ministra Silvia Sosa Araujo.

“A partir del sábado se activó el protocolo con una paciente que regresó al país el 24 de febrero y comenzó con síntomas el viernes. El sábado se activó el protocolo en la guardia del Hospital San Luis. Actualmente la paciente se encuentra internada y aislada, la muestra respiratoria llego el domingo al hospital Malbrán. En horas de la tarde, nos confirmaron la positividad del caso. La paciente se encuentra bien, sin criterio clínico de internación, pero con un criterio epidemiológico, que en un principio era sospecha, luego confirmación del caso. Se está trabajando con los contactos que tuvo”, enfatizó la directora del Hospital San Luis, María José Zanglá.

En otro tramo de la conferencia de prensa desarrollada en la redacción de Agencia de Noticias San Luis, Zanglá explicó a qué le llaman “contactos estrechos”.

“Los contactos estrechos se consideran a los cercanos en el inicio de los síntomas. En el comienzo de los síntomas son dos los contactos estrechos que están en aislamiento domiciliario estricto. Es muy importante en esta etapa, mantener y buscar los casos sospechosos, es la concientización de la sociedad, todo aquel que ha estado en países donde hay circulación activa del virus, que mantengan el reclutamiento domiciliario por 14 días, que no vayan a lugares donde hay gran cantidad de público. No vayan a eventos. Y los sintomáticos llamen al 107 o vayan a una guardia”, remarcó Zanglá.

“Los contactos estrechos son aquellos asintomáticos o aquellos que han estado en contacto permanente con un paciente que se consideró positivo, y en el caso de los viajes, aquellos a un metro de distancia o dos butacas alrededor del paciente que dio positivo”, explicó.

Por otro lado, la directora del Hospital San Luis reveló más detalles de la paciente con Coronavirus en San Luis. “Es una paciente oriunda de San Luis, de 43 años, que estuvo en España. Visitó la ciudad de Barcelona y regresó el 24 de febrero. Lo más importante es que a esta paciente hay que considerarla desde el día que comenzó con los síntomas, y que hizo la consulta rápida”, reveló la funcionaria.

Acciones ante los síntomas

A la hora de recomendar qué hacer en caso de sentir los síntomas que genera el coronavirus, el jefe del Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo, explicó: “Lo más importante es la rápida consulta. Es la información que el Gobierno de San Luis quiere llevar a la población. De haber viajado por Europa y llegar al país hay que hacer una cuarentena de 14 días, esos días no hay que tener contacto social, no sólo no ir a trabajar, sino disminuir las salidas del hogar. Y en caso de presentar síntomas acudir rápidamente al médico. Esta paciente no tuvo síntomas en muchos días, pero en cuanto los tuvo asistió al médico, con eso se disminuyen mucho los casos cercanos, con los que hay que hacer seguimiento”, manifestó.

“Si el paciente presenta síntomas y ha viajado en los últimos 14 días, puede llamar al 107 al Sistema de Emergencias expresando que ha viajado y presenta síntomas. O concurrir a alguna guardia de la provincia y manifestar rápidamente a la administración que está con fiebre y que ha viajado. Se le colocará un barbijo e ingresará a una habitación individual”, agregó.

Coronavirus: cómo es el protocolo puntano para el interior

El sistema de Salud sanluiseño para atender casos de Coronavirus se divide en tres zonas. Dependiendo del lugar donde esté el hospital, será derivado a San Luis, Villa Mercedes y trazaron una línea arbitraria desde Tilisarao y toda la zona de la Costa del Comechingones, para que esos pacientes sean derivados a Merlo.

Todos los hospitales y centros de salud CAP, y hospitales de máximo nivel tienen establecidos el protocolo de buscar el caso sospechoso, el personal administrativo está entrenado para indagar a las personas que llegan con síntomas febriles o respiratorios y buscar el nexo. También si ha viajado a esta zona. Si es positiva esa encuesta se le colocará un barbijo y se lo pasará a una habitación individual, donde el médico de guardia lo asistirá, lo entrevistará y así se activará el sistema de ambulancia y los pacientes serán trasladados, aislados, al hospital correspondiente.

