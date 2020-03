FÚTBOL FEMENINO

En el estadio “Juan Gilberto Funes” de La Punta se jugaron los primeros dos partidos de la zona B. El certamen que se disputa en San Luis y San Juan es clasificatorio para el Mundial de la categoría que se jugará en septiembre en Costa Rica y Panamá. En el primer cotejo, la “Albirroja” le ganó 1 a 0 a las trasandinas. Concepción Fretes marcó el único gol del partido.

En un partido duro, cerrado y muy equilibrado, la Selección de Paraguay superó a su par de Chile por la mínima diferencia, en el partido que inauguró la competencia del Grupo B del certamen sud continental clasificatorio para el Mundial Sub 20 que se disputará en septiembre en Panamá y Costa Rica.

Bajo un intenso calor, sobre el césped del “Juan Gilberto Funes”, las chicas paraguayas y chilenas jugaron una primera etapa muy intensa. Ambos elencos salieron decididos a buscar el área rival, pero tanto a las trasandinas como a las “Albirrojas” les faltó profundidad para quebrar la última línea del adversario.

Fabiola Jiménez y Javiera Grez manejaron la pelota en Chile, pero no tuvieron socias en ataque y a las atacantes de la “Roja” les faltó siempre la puntada final.

Paraguay mostró orden, mucha entrega y lucha en la mitad del campo, pero cuando tuvo la pelota le costó crear juego ofensivo.

Con esa paridad se irían al descanso y el marcador no se abrió.

En el complemento la vocación por el arco de enfrente no cesó y Monserrat Bogarín se encontró muy sola a la hora de crear juego en Paraguay. De todos modos, la potente Jessica Sánchez se las arregló para tener a maltraer a la defensa chilena. En la “Roja” no hubo juego asociado y la apuesta a las arremetidas por las bandas no tuvieron efecto.

Con ese equilibro todo se encaminaba a un justo empate, pero una dudosa falta a los 45 minutos en el área chilena le dio la chance a Paraguay mediante un penal. Concepción Fretes, la capitana “Guaraní”, tomó la responsabilidad y mandó la pelota a la red con disparo alto a la izquierda de la arquera Antonia Canales que nada pudo hacer.

El 1 a 0 fue injusto porque lo más ecuánime era un empate, pero esa falla en defensa y el dudoso penal le dieron el triunfo a Paraguay.

Nota, fotos y video: ANSL.