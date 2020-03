EL GANADOR DE LA VUELTA DEL PORVENIR

El ciclista del equipo KTM calificó de inolvidable la primera edición de la Vuelta del Porvenir, ponderó los recorridos y dijo: “tuvo de todo, hasta el clima”.

Sergio Fredes (#162 KTM) habló con ANSL antes de largar la segunda etapa en Concarán y se sentía “conforme” porque ya había escrito su nombre como el ganador de la primera etapa de la Vuelta del Porvenir. Sintió que ya formaba parte de la historia pero la realidad indicó que se impuso con autoridad de principio a fin, ganado la cronometrada y haciendo una notable performance en la “Etapa Reina”

“El primer día al ganar la etapa, sabía que era gran candidato a ganar la Vuelta pero no quería mostrar tanta confianza a los rivales porque si uno sale a dar todo lo que puede, iba a ser muy obvio todo”, señaló Fredes que confesó fuera de los micrófonos que “venía a ganar”.

Sabía lo que tenía para ofrecer, evidentemente, los rivales, no: “Quizás no me tuvieron en cuenta porque no tenía antecedentes de que podía subir, que fuera escalador y bueno, tal vez en algún momento me deben de haber descartado pero después de la contrarreloj yo creo que los rivales se dieron cuenta que estaba en gran forma y lo pude demostrar en la 4ta. etapa”, analizó este bonaerense de 28 años nacido en la localidad de Ranchos, distante unos 85 km. de La Plata y a 120 km. de Capital Federal.

Fredes “sorprendió a todos” (menos a él y a su equipo) cuando en el ascenso al Mirador de Potrero, superó con cierta facilidad a Tivani, Richeze y Lucero quienes hicieron todo el gasto, faltando muy poco para llegar a la meta: “En un momento quedé solitario, venía ganado la prueba pero a falta de 1.000 metros más o menos me llegaron tres colombianos (Duarte, Paredes y Vargas) que venían más rápido que yo y me pasaron pero pude quedarme con la malla líder (finalizó 4° esa etapa) y había que aguantar la carrera junto al equipo para ganar la Vuelta”, declaró.

Sergio Fredes ganó en el 2019 la Doble San Francisco-Miramar y venía de ser 2° en la Vuelta al Chañá en Uruguay a principios de febrero. En aquél país compitió muchas veces, también en la famosa Doble Bragado por citar algunas de sus actuaciones entonces, su palabra está maás que autorizada para calificar la calidad de los recorridos de la Vuelta del Porvenir:

“Los condimentos de esta Vuelta, los terrenos que tiene, las subidas, la contrarreloj, tuvo todo lo que debe tener una gran Vuelta. Hasta el clima te diría porque hubo viento, granizo, calor, lluvia, tuvo todo, se puede calificar de histórica e inolvidable” y finalizó diciendo:

“Para mi, yo esta Vuelta no me lo voy a olvidar jamás en la vida por la calidad de corredores que había. Porque haber quedado delante de cinco colombianos (NdelaR: el Medellín Team logró clasificar a 5 de sus 6 ciclistas del 2° al 6° lugar) sobre el equipo del momento como lo es el Medellín Team que es muy fuerte, el día de mañana lo recordaré como uno de los mejores triunfos de mi vida”.

Nota: Adolfo González.

Foto: Jorge Gallego.

Video y edición: Angelina Dresti.