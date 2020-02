VILLA MERCEDES DISFRUTÓ DE GRANDES SHOWS MUSICALES

La segunda jornada del mayor festival de rock de la provincia reunió aproximadamente 35 mil personas, superando ampliamente los 15 mil del día 1 y batiendo el récord frente a los 40 mil de su primera edición.

Este sábado la explanada del Complejo “Molino Fénix” explotó con la impactante cantidad de espectadores que disfrutaron de la segunda edición del “Rock en la Casa”. El festival, organizado desde el centro cultural villamercedino y la Casa de la Música junto con el Gobierno de la provincia, convocó en su primer día a más de 15 mil personas y durante la segunda jornada superó la increíble cantidad de 35 mil.

El predio abrió al público a las 16:00 para que ingresaran a compartir la hermosa tarde de sol. Respetando puntualmente el horario estipulado en la grilla, subieron al escenario las bandas provinciales que quedaron seleccionadas durante el “Pre Rock en la Casa”. Ellas fueron: La Rocka, Mysteria, Wasabeat, Blanco Amapola, Mr. Canuto y sus Papiprós, Vero del Río Trío, Me Olvidé el Cargador, SoundReggae y Flavia Calderón Trío. Cada uno de los grupos encendió la energía del público que crecía a medida que tocaban las bandas. Luego de la primera etapa del show, se entregaron los reconocimientos a las dos bandas revelación de todo el festival. SoundReggae y Me Olvidé el Cargador fueron las galardonadas y recibieron el certificado por parte de la diputada provincial Anabela Lucero.

Virgina, una de las espectadoras, manifestó: “Esto está buenísimo, también estuve ayer, pero realmente vine por las bandas provinciales. Está bueno porque traen un montón de cosas copadas. Está muy bien organizado, el escenario es lo más y está mortal que lo hagan acá en Villa Mercedes, que apuesten por eso. Vine principalmente por los chicos de Me Olvidé el Cargador, pero también está Airbag y Dread Mar I, y tengo muchas ganas de verlos. Pensé que la entrada iba a ser paga y cuando me enteré que no dije ‘bueno, genial porque viene mucha gente’”.

A continuación fue el turno de las bandas nacionales, en primer lugar Passaje impactó con todo su rock y seguidamente la banda tributo a Callejeros, Señales inició uno de los grandes pogos de la noche. Por su parte, Airbag, uno de los grupos más esperados, cantó sus mejores clásicos como así también sus nuevas canciones, fueron ovacionados por la enorme masa de gente que cantó cada uno de sus emblemáticos temas y explotó con el mayor pogo al ritmo del Himno Nacional.

Uno de los mejores momentos se vivió de la mano de la banda local de Villa Mercedes, Lo Justo & Boca Seca. Pertenecientes al sello discográfico “San Luis Disco”, tuvieron el honor de ser teloneros del cierre y aclimataron el escenario con su reggae. Finalmente, luego de una gran aclamación y pasadas las 00:00, se presentó Dread Mar I, encargados de cerrar el megafestival.

Cada una de las bandas recibió un reconocimiento por su participación, los cuales fueron entregados por el administrador del Complejo “Molino Fénix”, Joaquín Beltrán, la coordinadora de Casa de la Música, Karen Barrera, y la diputada provincial, Anabela Lucero. Asimismo, durante esta última fecha el intendente y la viceintendenta de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera y Verónica Bailone, respectivamente, participaron en la entrega de los certificados. Cabe destacar, la presencia durante las jornadas de la jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, y el jefe del Programa Juventud, Gabriel Sidoni.

La conducción del evento, alentando al público y presentando las bandas contó con destacadas personalidades del periodismo, Beba Pérez Caressi, Emiliano Blanco y Jowi Campobassi. Por su parte, la reconocida periodista Lorena Toso participó ambas fechas entrevistando a cada uno de los grupos provinciales y nacionales.

El festival de rock más importante de la provincia se realizó sin ningún tipo de complejidad o disturbio, en los dos días la seguridad estuvo a cargo de la Policía de la Provincia y Defensa Civil de Villa Mercedes, mientras que las precauciones y cuidados de sanitarios se lograron de la mano del Ministerio de Salud y San Luis Solidario.

“Soy de Rosario, llegué hace dos horas y bárbaro, se ve que está muy bueno el festival de rock así que nos vamos a quedar toda la noche. Que la entrada sea gratis me parece espectacular, los precios de la comida también están buenos, todo es muy accesible”, comentó Norberto, parte del público presente. En este sentido, el evento fue una gran oportunidad para impulsar a los pequeños comerciantes, artesanos y gastronómicos de la ciudad, quienes dispusieron de diversos puestos de venta.

“Rock en la Casa” ya se convirtió en un hito de la cultura villamercedina y puntana, público de todos los puntos de la provincia visitó la ciudad como así también grupos que viajaron desde todo el país dispuestos a disfrutar del mejor rock local y nacional.

Nota y fotos: Prensa Complejo “Molino Fénix”.