VILLA MERCEDES VIBRÓ CON LA MÚSICA

Durante la tercera y última jornada del festival se dieron a conocer las bandas provinciales que participarán y harán vibrar el escenario mayor del Complejo Molino Fénix en el “Rock en la Casa”.

Este jueves finalizó la primera edición del “Pre Rock en la Casa”, tres jornadas a pura energía y música donde se presentaron más de 40 bandas que esperan su lugar en el escenario mayor. En esta oportunidad, no faltaron bandas de la ciudad de San Luis, Villa de Merlo y Villa Mercedes que representaron las localidades a partir de sus grandes talentos. Asimismo, durante las presentaciones, se vio una gran diversidad, por un lado, en relación con la edad, muchas jóvenes bandas se presentaron como así también muchas mujeres encontraron su lugar en el rock puntano.

Palosanto, Pericote mimoso, El bigote de Dalí, Sound reggae, St. Louis (not only) blues, Me olvidé el cargador, Tercos gruñidos, The Saint Louis Ska Project, Piedra Libre, Villa Caravana, Wasabeat, Tradición rock y Balizas con Imán fueron los grupos que participaron este jueves. Cada banda fue evaluada por un jurado compuesto por la secretaria de Deporte, Cultura y Turismo de Villa Mercedes, Lucía Lacerda; el ingeniero de sonido, Osvel Costa; y la artista Natalia Rosales.

“Acabamos de bajar del escenario, con muchísima energía, una experiencia increíble. Agradezco al Gobierno de la provincia, a toda la gente de Casa de la Música, a todos los artistas que se hicieron presente sabiendo lo que cuesta venirse de otros puntos de la provincia para disfrutar de horitas nada más y poder tener una posibilidad de estar en el escenario mayor. Gracias a todos y a todas las mujeres hermosas que han pasado por el escenario, por más mujeres en el escenario hoy, mañana y de acá en más en todos los espectáculos”. Destacó la banda merlina, St. Louis (not only) blues.

Como en cada una de las jornadas, la explanada del Complejo Molino Fénix explotó también con la gran energía de los cientos de espectadores. Todos ellos protegidos por el despliegue de Seguridad, gracias a la colaboración de la Policía de la provincia, Defensa Civil de Villa Mercedes y el Ministerio de Salud de la provincia. Nuevamente estuvo San Luis Solidario y los diversos puestos de hidratación, food tracks y stands de comerciantes y artesanos.

Otra de las jóvenes bandas que participó esta tarde fue “Me olvidé el cargador”, quienes comentaron sobre la experiencia, “Agradecemos la invitación, es un evento muy hermoso. Creo que acá es donde realmente los músicos que recién empiezan encuentran su lugar, es uno de los puntos más importantes y fuerte. Sinceramente arriba del escenario es distinto, es una sensación diferente a subirse a tocar en cualquier lado, yo me divertí mucho. La verdad que el sonido y la organización muy bien”.

Las bandas locales que fueron elegidas para subir al escenario mayor son: Blanco Amapola, Cherry Band, Corre que te Pi$ho, La Negra Libre, La Rocka, Me olvidé el Cargador, Mr Canuto y sus Papiprós, Mysteria, Noctámbula, St. Lous (not only) Blues), Sound Reggae, Tradición Rock y Wasabeat. Así finalizó la primera edición del “Pre Rock”, festival organizado desde el Complejo Molino Fénix junto al Gobierno de la provincia.

Nota y fotos: Prensa Complejo Molino Fénix.