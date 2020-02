EMERGENCIA AMBIENTAL

El titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comentó: “Hoy me decían que hacía muchos años que un ministro no visitaba la provincia, algo que me parece que no es para nada correcto, mientras que al mismo tiempo me siento orgulloso de que me haya tocado a mí ser el primero en visitar San Luis en ese lapso; estamos viviendo una relación institucional y también política que debemos regar para que se fortalezca en beneficio de todos”.

“En esta ocasión nos vemos ante un desafío como sociedad -añadió Juan Cabandié-, que es proteger nuestro medioambiente y a las futuras generaciones. La situación que se presenta en la Cuenca del Morro es la más acuciante que San Luis enfrenta en ese sentido, por lo que desde Nación vamos a maximizar las acciones que ya está llevando adelante muy bien la Provincia, aportando más árboles para reforestar la zona, el trabajo de científicos y disponer la tecnología necesaria”.

El funcionario nacional acotó que “un tema fundamental para contrarrestar esta problemática es la concientización de toda ciudadanía y, por supuesto, particularmente a los productores agropecuarios con respecto al correcto uso de productos químicos”.