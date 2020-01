VILLA MERCEDES

La cantante de folclore Marta Olguín se encuentra esta semana visitando los estudios de la institución musical para concretar el sueño de registrar su primer material discográfico.

Ya son cientos los artistas que han tenido la oportunidad de grabar su EP (extended play) en el estudio de grabación más grande de América Latina. Esta vez fue el turno de Marta Olguín, una cantante puntana quien se define como defensora de la música cuyana y principalmente del folclore. Hace pocos años comenzó su carrera profesional como cantante y ya cuenta con varios escenarios en su trayectoria.

Acompañada de su marido y amigos, también aficionados a la música folclórica, componen un grupo sumamente ameno para darle rienda suelta a su sueño. En esta oportunidad, fue acompañada por Humberto Brito en primera guitarra, Héctor Cabrera en la segunda, en percusión Enrique Elizondo y Walter Irusta y con arreglos musicales de Alejandro Brito. También contó con la asesoría musical de Jorge Huayrén, a quien Marta le agradeció especialmente por viajar desde Buenos Aires para compartir este momento con ella.

Si bien hace muy poco que se dedica a la música de manera profesional, la artista cuenta que la música ha estado siempre en su familia con guitarreadas en el patio o en cada celebración de su hogar. Sin embargo, fueron los talleres de Casa de la Música los que despertaron su interés. Alumna del “Taller de canto 3”, comenta que es la institución la que ha perfeccionado sus habilidades vocales: “Casa de la Música me recibió perfecto. Yo de hecho vengo a los talleres de canto, soy del nivel 3 y me inicié acá, a mi me ha perfeccionado la Casa de la Música”.

De este modo, otra artista de la provincia comienza el año concretando su sueño. Marta se mostró sumamente contenta, entusiasmada y agradecida por la experiencia: “Es un espacio grandioso, muy lindo y bonito, no puedo esperar para ver cómo sale mi grabación. Estoy ansiosa, no he dormido pensando en la grabación. Muy agradecida con la Casa de la Música y el Gobierno de la provincia por darme esta oportunidad, porque hace poco que estoy y hoy me encuentro acá”.

Nota y fotos: Prensa Casa de la Música.