ACCIÓN INTERMINISTERIAL

Se reunieron en el despacho de la ministra de Salud, representantes de la cartera sanitaria, Mujer, Diversidad e Igualdad, Seguridad, Gobierno, Justicia y Culto y Desarrollo Social a fin de crear un protocolo para la atención de las personas víctimas de todo tipo de violencia.

Estuvieron presentes, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo; la secretaria de Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina;¸la jefa de programa Salud Sexual y Reproductiva, Yolanda Bertazzo; la directora del Hospital de Salud Mental, Daniela Pollachi; la jefa de Programa Promoción de la Equidad de Géneros, Paulina Calderón; jefa del Programa Asistencia Inmediata a Mujeres y Diversidades, Casiana Gatica; el jefe del Programa Coordinación Administrativa Legal e Institucional, Alejandro Cordido; la jefa de programa Control y Seguimiento Interdisciplinario de Casos, Viviana Martínez; la jefa de Programa Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Daniela Pereyra; la jefa de Subprograma Familia Solidaria, Natalia Torres y la jefa de Programa Derechos y Garantías Constitucionales en representación del Centro de Atención a la Víctima del Delito, Eugenia Cantalube.

Los representantes de cada ministerio, comenzaron a coordinar acciones para abordar la violencia contra mujeres y formas de violencia en general. El objetivo es que las personas afectadas no sean re victimizadas en la búsqueda de soluciones en diferentes áreas, según explicó la referente del programa Promoción y Prevención de la Salud, del Ministerio de Salud, Yolanda Bertazzo.

La jefa de Programa Promoción de la Equidad de Géneros, de la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Paulina Calderón dijo que la idea es trabajar de manera más eficaz, en un protocolo que permita a las víctimas de violencia ser atendidas efectivamente. “En la actualidad, los casos pueden ingresar por la justicia, o por los ministerios de Seguridad, Salud, Educación o por Niñez y Adolescencia, por eso buscamos trabajar de forma conjunta para no duplicar trabajo, para efectivizarlo y aliviar a las víctimas. Vamos a elaborar políticas públicas precisas para las mujeres y todos los casos de violencia”, señaló.

Calderón aseguró que es necesaria la capacitación a los diferentes agentes ya sea de salud, educación y a la policía, que son los primeros que perciben una situación de violencia.

Ley Micaela

Por otra parte, Bertazzo explicó que estas acciones están dentro del marco de la ley Micaela, que implica que quienes cumplen una función pública tienen que conocer de perspectiva de género y atender desde ese punto de vista. Calderón dijo que se realizarán capacitaciones a todos los actores involucrados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “La capacitación tiene que ver con la ley Micaela que fue publicada ayer (miércoles) en el boletín oficial. La ley establece que se deben capacitar a los tres poderes del Estado y el organismo que está capacitado de ejecutarlo es la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad e incluso se invita a adherir a los municipios para articular con las diferentes áreas”, señaló.

Este miércoles también, fue publicada la adhesión a la Ley Brisa, para los hijos de víctimas de femicidio. Calderón explicó que, a partir de ahora, estos hijos e hijas pueden recibir una pensión que se tramita en ANSES, y los ministerios que están involucrados con estas causas, deberán acompañan a quienes tengan la guarda de estos niños y niñas a que puedan hacer el trámite.

“Se visualizan cada día más los femicidios”

La médica Yolanda Bertazzo, referente de los derechos de las personas dentro de la salud pública aseguró que “se visualizan cada día más los femicidios. Es un tema que lleva muchísimos años. Los femicidios antes tenían otros nombres, no se tenía en cuenta que se mataba a la mujer por cuestiones de pareja, eso ahora está saliendo a flote y lo tenemos que abordar, porque la Provincia de San Luis no está exenta en estos temas, quizás no tenga la magnitud que tiene en otros lugares, pero también tenemos que trabajar en esto. Yo llevo muchos años trabajando con este tema, pero ahora hay una intención interministerial para que nos pongamos de acuerdo en hacer un algoritmo o flujograma, para que accionemos cada uno en su cargo, para la atención a las víctimas de violencia”, concluyó Bertazzo.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.