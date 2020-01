El margen bruto de rendimiento calculado por el INTA para la zona de Pergamino es de 184% para soja, 72% para maíz 1°, 96% para maíz tardío y 132% para trigo/soja 2°.

Se están observando manifestaciones de sectores agrarios en contra de las políticas económicas, con la consigna de que los impuestos son impagables. Ayer, hubo un tractorazo en Pergamino. Es bueno contrastar con datos oficiales para conocer la realidad.

El INTA es un organismo oficial no cuestionado. Existe un informe del 3 de mayo de 2019, cuyo título es “Márgenes brutos de las principales actividades agrícolas Campaña 2019/2020”, correspondiente a la Zona Pergamino. Es decir un informe técnico, realizado mientras Macri era presidente y previo a las actuales quejas.

El informe contiene las aclaraciones previas: los datos calculados corresponden a terrenos propios, ponen las proporciones de implantación con semillas propias y compradas más el pago de regalías que correspondan. Los rendimientos se calculan en bajo, mediano y alto, teniendo en cuenta las campañas de la década. Los precios conforme información de los mercados a término de Buenos Aires y los contratos habituales de insumos, todo se puede corroborar en la web. Aclaran que no se calculan márgenes brutos cuando el campo es alquilado. El costo de las retenciones ya se calcula en el precio de venta. Del margen bruto queda por pagar inmobiliario, ganancias y otros impuestos menores.

Con detalle calculan los costos. Consideran: labores, servicios e insumos (siembra directa con fertilizante, pulverización terrestre, monitoreo del cultivo, seguro, semillas y cura semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, coadyuvantes); comercialización y cosecha (acopio, flete, cosecha, otros gastos).

Los márgenes brutos para trigo, si la campaña es mala (baja) U$S 231,82, si es media U$S 300,96 y si es buena (alta) U$S 388,09.

Los márgenes brutos para soja 2ª, son: con rinde bajo U$S 226,47; media U$S 288,79 y alta U$S 392,66.

Para la soja de 1ª, los márgenes brutos son estos: baja U$S 325,44; media U$S 429,31; alta U$S 533,18.

El informe también contiene datos para maíz y maíz tardío. Los márgenes brutos también son muy importantes. Los costos también se calculan en dólares. Miremos un par de gráficos:

Lo que está por debajo de la línea roja son los costos totales desde la siembra a la cosecha y venta. Lo que está por encima es el margen bruto que le queda en dólares y por hectárea el propietario del campo, según qué siembre.

Estos son los porcentuales del margen bruto (beneficio) sobre los costos de producción.

Tener un campo en la zona de Pergamino y explotarlo con la agricultura, da buenas ganancias.

A continuación el informe completo: