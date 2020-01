DIÁLOGO, CONSENSO Y PROPUESTAS

El objetivo del encuentro fue avanzar en acciones conjuntas que permitan programar acciones turísticas. El titular de Turismo, Rodolfo Luque, escuchó atentamente las problemáticas y las ideas por parte de los presentes y se comprometió a generar un vínculo con el municipio capitalino y con otros ministerios del Gobierno provincial para coordinar acciones colectivas.

Alrededor de 25 propietarios de comercios en general, participaron de la reunión que se realizó en el mediodía del martes en la planta baja del edificio de Turismo ubicado en Junín y avenida Presidente Illía.

La actividad fue positiva ya que los presentes pudieron escuchar los objetivos que busca implementar la nueva Secretaría de Turismo, al tiempo que cada uno de los presentes pudo dar a conocer sus puntos de vista y proyectos vinculados al desarrollo turístico.

Con un mensaje claro, Luque les solicitó a los comerciantes que respalden estas iniciativas que podrán consolidar ideas a corto, mediano y largo plazo. “La intención nuestra es integrar a los negocios que tienen una actividad en el boulevard para incorporarlo en un futuro inmediato en un circuito gastronómico. Le vamos a poner un sello turístico a esta zona y eso es lo que nosotros buscamos”, indicó.

El secretario destacó además que lo primero era conocer la visión de los diferentes propietarios de los establecimientos y así a partir de esos datos poder tener un análisis de la situación y actuar en consecuencia. Así, explicó que un porcentaje de estos establecimientos prestan servicios en el horario nocturno y la idea es que el turista pueda acceder a servicios en toda hora.

“Nosotros somos respetuosos de las competencias, sabemos que hay un intendente recién asumido y hemos pedido una audiencia desde la Secretaría de Turismo porque queremos saber los proyectos inconclusos que quedaron en el camino y poder trasladar las ideas de manera de poder trabajar de forma conjunta”, expresó.

“El gobernador quiere que el turismo sea una política de estado y un desarrollador económico y generador de puestos de trabajo, en eso, las actividades que se están desarrollando acá son muy importantes y le he pedido a los comerciantes que se reúnan y que decidan cuáles son sus sueños, y solucionen sus problemas. Los vamos a acompañar, no desde la imposición de ideas, vamos a escucharlos y durante la reunión con el intendente, (Sergio Tamayo), le vamos a trasladar las problemáticas que nos expusieron”, puntualizó el funcionario.

Eduardo Palmero, titular de “Manso Cabrón”, uno de los comercios ubicado a lo largo de la Illía, expresó: “Me parece productiva la reunión porque hace muchos años que no coincidían el Gobierno provincial y municipal y fue en ese entonces cuando hubo un despegue en materia de turismo. Cuando no es contante el proyecto, no se logran buenos resultados, asique en esta oportunidad esperamos que sea fructífero”.

Ariel Abroquino, propietario de dos comercios, indicó: “lo bueno es la predisposición, hace muchos años que no se hacían y él tomó esa posta. Se compromete a llevar la voz nuestra ante las autoridades municipales y en lo que a turismo compete nos da grandes expectativas. Tiene muy buenas ideas para volcar en la Avenida Illía”, concluyó.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Turismo.