Ernesto Ali: “El balance de gestión del primer mes es muy positivo”.

INTENDENCIA DE LA TOMA

Así lo expresó el jefe comunal de La Toma, al referirse a su primer mes en funciones. Aseguró que trabajar en conjunto con el Gobierno provincial es clave para resolver los actuales inconvenientes.

Sobre la situación institucional que encontró cuando asumió, Ali analizó: “Sabíamos de la crisis que atravesaba este Municipio, pero nos encontramos con algunas cosas peores. Tenemos la capacidad y la responsabilidad para revertir todo el panorama. Somos muy optimistas. Vamos a revertir la historia. La Toma volverá a ser el pueblo pujante y de primer nivel que supo ser y que nunca debió dejar de ser”.

“Hay muchas prioridades juntas sobre las que estamos trabajando. El tema del agua potable es una de ellas. Se están realizando todas las acciones pertinentes con la colaboración de San Luis Agua. También, nos enfocamos en la salud sumando equipamientos. Además, priorizamos la justicia social y los derechos laborales, hemos entregado a los trabajadores la indumentaria necesaria, ahora cuentan con ART, le pusimos seguros a los vehículos. Cuestiones básicas que estaban desatendidas”, puntualizó el intendente.

Asimismo, explicó que iniciaron un plan de reparación integral de las calles que se encontraban en muy mal estado, un plan de veredas y mejoras de alumbrado público.

Sobre las próximas acciones a realizar, el jefe comunal adelantó: “La próxima semana tendremos el tradicional festival. Después el Rally Master en febrero. Se vienen muchas actividades y eventos. Vamos a continuar con el plan de limpieza de la localidad. Tenemos un gran equipo con muchos jóvenes y hay mucho entusiasmo. Estamos con mucho trabajo. Nosotros elegimos estar acá y el gobernador también, por eso no le vamos a fallar”.

“La gente del pueblo tiene la posibilidad de brindar todas las sugerencias y reclamos que quiera. Yo no quiero que me llenen de elogios, quiero que si ven errores me los marquen. Esto lo vamos a cambiar entre todos”, finalizó Ali.

Nota, foto y video: ANSL.