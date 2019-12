MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES

Así graficó el jefe comunal al panorama con el que se encontró al hacerse cargo de la intendencia de la segunda ciudad de la provincia de San Luis.

A horas de culminar su primera quincena al frente de la comuna de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera brindó este martes una conferencia de prensa, en la que ratificó la situación crítica de las finanzas municipales, al tiempo que enumeró las medidas para revertirla, estimando que en un lapso de tres meses se alcanzaría un ordenamiento eficiente.

Con la viceintendenta, Verónica Bailone, sentada a su diestra, el edil agradeció la presencia de los medios de prensa locales y brindó un prólogo del tema de marras, tras lo cual cedió la palabra al secretario de Economía y Finanzas, Nicolás González Ferro, de cuya ponencia se destaca que “desde el 2000 a la fecha, la tasa de servicios generales decayó año a año del 78 % al 40,14 %”, en tanto que “la tasa comercial e industrial cayó casi de un 65 % al 42,96 %, con lo que ha aumentado la brecha entre lo que se paga y lo que se debería pagar; actualmente, del 100 % sólo se paga el 39 % de las tasas”.

Otro punto negativo que el funcionario hizo notar de la gestión anterior es que “en noviembre de 2011 la planta de funcionarios era de 72 personas, mientras que en noviembre de 2019 era de 178. Si caen los ingresos, al menos el personal se debe mantener en lugar de aumentar, sino se genera un desequilibrio. En la actual administración el plantel de funcionarios no llega a 70 personas”.

González Ferro resaltó también que “la gestión anterior recurrió a las moratorias en el pago de los servicios como una herramienta para lograr el equilibrio financiero, lo que es válido, pero sin cumplir con la justicia social, ya que gente que tiene la capacidad de pago espera los planes de facilidades”.

El titular de la secretaría económica mencionó además que para pagos de sueldos “se hizo un acuerdo con el banco, a través de un descubierto que ha generado intereses, mientras que en el circuito de expedientes de proveedores hay alrededor de 24 millones de pesos, a lo que se suma una deuda en transporte de 6 millones; también hay un juicio con exigencia de pago que superará los 4 millones, mientras que la cartera de juicios es de 21 millones a valor histórico, lo que puede superar los 60 millones al ser actualizado, y que a corto y mediano plazo la gestión actual deberá hacerse cargo”.

Una ciudad sin mantenimiento

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicio Urbanos, Sebastián Estrada, fue consecuente al definir la situación de las reparticiones a su cargo, en las que “no hay lámparas, tampoco células de corte y otros elementos eléctricos. Lo mismo ocurre con los materiales necesarios para los trabajos de bacheo. Este desfasaje económico ha producido una falta de inversión en los últimos meses. El relevamiento de Obras Públicas acusa 1.100 baches y Obras Sanitarias 1.200, por lo que el 50 % de las 4.000 cuadras de la ciudad tiene un bache para tapar. Además, existen 5.800 reclamos realizados al sistema 147 que están sin solución. No hubo un plan de mantenimiento progresivo sobre los sistemas existentes”.

Plan de reordenamiento

Retomando la palabra, Frontera resumió: “En definitiva, no tenemos ni para poner una lámpara ni para tapar un bache. Durante la campaña nos encontramos con gente que nos dijo que no pagaba los impuestos porque no había relación entre el costo con la calidad; otros nos decían: ‘¿Para qué vamos a pagar si siguen nombrando gente?’, mientras que la tercera respuesta era: ‘¿y para qué’, si a fin de año estará la moratoria’. Se había generado una cultura del no pago. Cambiaremos esa realidad y se premiará al que cumple, mientras que para el moroso habrá un plan de pago para que salde su deuda. Debemos devolverle la confianza a la comunidad”.

Con el fin de ordenar las finanzas y el sistema de trabajo, el intendente de Villa Mercedes ha dispuesto una serie de medidas “comenzando por una reducción del gasto público, por ejemplo en el plantel de funcionarios, de 200 en la anterior gestión a no más de 80 en la actualidad, lo que redunda en una importante merma en sueldos muy altos. También, ordené que se diera de baja a toda la flota de celulares, por lo que los funcionarios utilizarán sus teléfonos particulares. Además, dimos de baja a muchísimos autos que estaban contratados como remises, mientras que notamos falta de controles en distintos aspectos, como por ejemplo en el consumo de combustible”.

Con respecto a proveedores, Frontera reconoció que “existen muchos expedientes sujetos a pago, pero hay servicios que no se están prestando. Cabe notar que el 80 % de los servicios municipales está tercerizado, pero estamos dando de baja a aquellos que no cumplen. Mientras tanto, el 70 % del parque automotor municipal no está en condiciones de funcionamiento; también vamos a revertir eso para que el personal pueda cumplir debidamente con su trabajo”.

Con respecto al estacionamiento medido, Frontera adelantó que “hoy ese sistema factura un millón y medio de pesos por mes, pero no cumple con su función. El objetivo no es contar con una herramienta recaudatoria, sino que contribuyera a ordenar el tránsito, lo que no está sucediendo, mientras que el 90 % de lo que se recauda se lo lleva la empresa, que es de Bahía Blanca, y tan sólo el 10 % queda para la ciudad. También vamos a cambiar eso”.

“Respetaremos lo que sea legal”

El jefe comunal confirmó que “la semana pasada firmé un decreto para la creación de una comisión investigadora formada por la Secretaría de Gobierno y Asesoría Legal, cuyo dictamen espero en los próximos días. Su tarea será determinar la situación de los ex funcionarios que pasaron a ser contratados y en el mismo acto a planta permanente. La intendencia no es una selectora, pero ya hemos detectado casi a 60 ex funcionarios en esa condición. Se analiza caso por caso y lo que esté en el marco ley será respetado, pero lo que no, quedará sin efecto”.

Aires de cambio

Maximiliano Frontera reflexionó que “se está dando un clima histórico que nos permitirá crecer y progresar, pues además de contar con el apoyo del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, también estamos en sintonía con Nación. Se ha renovado la esperanza para trabajar en equipo para el bien de toda la comunidad”.

Nota: ANSL.

Fotos: Prensa Intendencia de Villa Mercedes.