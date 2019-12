El Servicio de Neurología del Hospital San Luis se sumó a la telemedicina.

MINISTERIO DE SALUD

La telemedicina aparece como una forma de luchar contra las barreras geográficas aumentando la accesibilidad a los cuidados de salud, especialmente en zonas rurales. En tal sentido, el Servicio de Neurología del Hospital San Luis se sumó a esta tecnología y realizó la primera interconsulta con el Hospital de Unión.



Un paciente, vecino de Unión, pudo despejar todas sus dudas con los profesionales de San Luis: “La consulta fue muy buena, ya que no tuve que viajar. Me van a cambiar la medicación. Estoy muy agradecido con todos los profesionales del hospital que me atienden muy bien cada vez que lo requiero”, sintetizó Sebastián.

En San Luis, estuvieron los neurólogos Guillermo Zalazar, Melina Diaconchuk y Claudia Pestchanker. “Fue la primera interconsulta de nuestro servicio en esta modalidad. Es una experiencia interesante e importante. Desde el punto de vista del paciente, que al ser del interior no puede acceder a estas consultas en su lugar de origen, es muy beneficioso. Pudimos orientarlo en cuanto al tratamiento y al diagnóstico de su problema. Estaría bueno continuar con esta modalidad y ampliarla”, comentó el Dr. Zalazar.

“La idea es aportar servicios de salud, donde la distancia es un factor crítico, por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación y evaluación, y educación continua de los proveedores de salud, con el interés puesto en mejorar la salud de los individuos y sus comunidades”, dijo Silvina Fiesta del Área Telemedicina del Ministerio de Salud.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.