POTENCIAL INTERCAMBIO EDUCATIVO CON EL PAÍS ASIÁTICO

La embajada en Argentina dio el primer paso con la visita esta semana del cónsul responsable de las actividades educativas, quien se reunió con Silvia Maraczuk, titular del Instituto de Idiomas que depende de la Universidad de La Punta (ULP).

Byung Yun Choi llegó a la provincia el lunes con una agenda muy ajustada y este martes por la noche tenía previsto retornar a Buenos Aires. En su recorrido, el diplomático visitó Villa Mercedes, donde se reunió con Maraczuk, que ultima detalles para los cursos de verano a desarrollarse en el Centro Educativo N° 9 “Dr. Juan Llerena”. La académica explicó que “el cónsul de Corea del Sur ha expresado interés sobre la oferta educativa de la provincia y puntualmente en idiomas. Si bien en esta ocasión su presencia ha sido por pocas horas, confirmó su regreso entre febrero y marzo próximos para conocer en detalle la modalidad de trabajo de instituciones como la ULP”.

La directora del Instituto de Idiomas acotó que “entre San Luis y Villa Mercedes contamos actualmente con más de 100 alumnos estudiando coreano, una expectativa que se fundamenta en el interés generado por el avance de ese país asiático a nivel global, puntualmente en cuanto a lo tecnológico”.

Verónica Ki, integrante del equipo de trabajo del instituto y que ofició en el encuentro como intérprete, indicó que el cónsul Choi se contactó con ella debido a que “no somos muchos los coreanos que nos dedicamos a la docencia en Argentina, tras lo cual viajó a para conocer las diversas modalidades educativas implementadas en San Luis”. Acerca de las conclusiones de su viaje, el representante de la Embajada coreana comentó: “Hace un año que llegué a la Argentina y es la primera vez que visito San Luis, donde he encontrado a gente muy pacífica y mucha tranquilidad, todo lo contrario a Buenos Aires, por lo que ha sido una experiencia muy grata. Creo que esta provincia tiene un gran potencial en la provincia, cuando en el país hay muchos chicos coreanos deseosos de aprender español, pero la mayoría se queda en Buenos Aires o viajan a otras naciones, por lo general España y México. Nuestro objetivo ahora es analizar la posibilidad de trabajar en conjunto con San Luis para generar algún tipo de intercambio educativo, tema que abordaré a mi regreso con el embajador (Myung-soo JANG) para avanzar en ese sentido. Además me ha dado mucha confianza conocer a Silvia y a Verónica, por lo que me llevo una muy buena impresión y me voy agradecido”.

Nota y foto: ANSL.