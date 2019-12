DIÁLOGO CON NACIÓN

El encuentro se realizó este mediodía en Casa Rosada.

Además del mandatario puntano, participaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El único ausente fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien asume hoy su cargo.

Durante el encuentro, el presidente, Alberto Fernández, anunció a los gobernadores la decisión de suspender la implementación del Consenso Fiscal suscripto en noviembre del 2017 por el expresidente Macri y 19 mandatarios provinciales y la que San Luis no adhirió.

“La Provincia no firmará el consenso fiscal porque implica desistir de los procesos judiciales vinculados a la coparticipación federal sin ninguna compensación. San Luis no cede su autonomía y no firma”, expresó el mandatario puntano en la oportunidad para fundamentar la decisión de no suscribir al acuerdo.