Norma Argentina: “Todo lo que hago en el cine y en el teatro lo hago por San Luis, mi patria chica”

La actriz y referente del séptimo arte en la provincia, recorre los escenarios del Centro Cultural Puente Blanco. A principios de este mes participó en el ensayo de “La casa de Bernarda Alba”, en la Sala “Berta Vidal de Battini”. Sueña con nuevos proyectos para la cultura local.

Antes de brillar en la pantalla grande, Norma Argentina se dedicaba a diferentes trabajos domésticos hasta que, en 2002 mediante la Ley Provincial de Cine, se animó a participar en un casting que transformó su vida. Desde entonces, compartió films nacionales con Norma Aleandro, Leonor Benedetto, Rubén Rada, Federico Luppi, entre otros artistas destacados. También, trabajó con el multipremiado actor y director, Anthony Hopkins. Hasta el momento, Norma Argentina tiene 39 películas en su haber y es una referente ineludible del cine puntano.

“Quería experimentar un poco el teatro y creo que para el cine en San Luis vendrá un abanico muy grande con nuevas producciones, esa es la esperanza que tengo. Últimamente estoy participando en el teatro. Lo mío siempre fue el cine, entonces me cuesta un poco pero estoy feliz con esta convocatoria”, compartió el viernes primero de julio, tras el acto donde el Centro Cultural Puente Blanco, además distinguió a quienes se capacitaron en vestuario teatral.

“En septiembre voy a cumplir 76 años pero en mi corazón tengo 35. A los 58 años empecé con el cine y nunca me dejé caer. Por eso a todas las personas les aconsejo que cuando haya un casting no tengamos vergüenza, porque los prejuicios son feos, tenemos que abrirnos, tomar confianza y coraje como yo hice con ´Cama Adentro´ que dije ´me voy a presentar´, pero jamás pensé que me iban a elegir. También la disciplina es fundamental”, reflexionó.

Nota y foto: Prensa Secretaría de Cultura.