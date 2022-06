CULTURA

El cantante y compositor también conocido como “Barba Roja” e integrante de Random Noise – banda que formó junto a Pablo Salgado-, se encuentra en el proceso de grabación de un EP en “Campo Cercano”. A los 36 años asegura que la música es la esencia de su vida.

“Amo hacer música, no me veo haciendo otra cosa que no sea música. Gracias a ella conocí a personas hermosas y soy lo que soy hoy”, aseguró el Mariano Giunta Marini, quien empezó a transitar este camino a los 19 años con la guitarra y desde entonces no frenó.

“Estoy en varios proyectos, en proceso de terminar de grabar el EP de Random Noise, que iniciamos con mi hermano Pablo Salgado, en el estudio de grabación “Campo Cercano”. Anibal Montero es el productor del EP y las baterías de los temas las grabó Matías Ponce de León”, contó Giunta Marini.

“Por otra parte, tengo mi proyecto solista como Barba Roja. Junto con Pablo Bustos formamos también “Barba del Fuego” es un mix de nuestros estilos, ingles-español, versiones y temas propios de cada uno, como guitarrista en su proyecto solista Pablo del Fuego. Asimismo, junto con Anto Quevedo como guitarrista y coros, estamos armando un repertorio nuevo para salir a los escenarios renovados”, detalló el cantante.

_¿Cuáles son tus influencias musicales a la hora de subir a un escenario?

_ Tengo varias, Coldplay, Oasis, Chris Cornell, John Frusciante, Mumford and Sons, Eddie Veder y muchos otros.

_ ¿Cómo era hacer música con Pablo Salgado? ¿Cómo lo recordás?

_ Nunca en mi vida conecté tanto con alguien. Pablo lo hacía sentir fácil, era divertido y profesional, siempre investigando y buscando sonidos nuevos. Siempre lo presenté como “La banda” porque él hacía todo, batería, teclado, bajo, coros, guitarra, loops, pistas en vivo, conectamos desde el momento cero con él.

Lo recuerdo como un hermano, eso es el para mí, un hermano de otra madre, hasta me salvó la vida (literal). En un show, en 2019 me electrocuté, quedé pegado entre el atril y la guitarra, el lugar no tenía descarga a tierra, y el me hizo un tackle al estilo rugby y me despegó, dos segundo más y no estaría acá, sigo haciendo música gracias a él.

_ Cuando Pablo partió muchas personas dijeron: “Perdimos un MÚSICO con todas las letras”…

_ Así es, se fue un referente importante de la escena musical, aportó y luchó por la cultura y por difundir las bandas locales. Musicalmente fue una de las etapas más hermosas de mi vida con él, cientos de shows compartidos en 11 años, miles de anécdotas y recuerdos. No es para nada fácil seguir, cuando lo pienso siento un vacío enorme, pero siempre que hago música él está conmigo, lo siento cerca.

Nota: Prensa Secretaría de Cultura.

Foto: Gentileza Mariano Giunta Marini.