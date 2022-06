REINSERCIÓN LABORAL

Esta semana comenzaron a capacitarse y trabajar en la distribuidora MAG tres beneficiarios de Inclusión Social, gracias a un Convenio de Capacitación y Empleo que la empresa firmó con el Ministerio de Desarrollo Social, y que podría extenderse a más beneficiarios de acuerdo a la demanda que tenga.

“Con la empresa MAG hemos logrado este convenio, a través del cual han ingresado tres beneficiarios de Inclusión Social, durante esta primera etapa se van a capacitar en la empresa, en diferentes perfiles. Destacamos que la empresa se contactó con el Ministerio comentando la necesidad laboral, nosotros hicimos el filtrado como corresponde, de acuerdo a los perfiles solicitados por la empresa y ya se insertaron laboralmente esta semana”, contó Marco Puertas, jefe del Subprograma Promoción al Trabajo.

La gerenta de MAG, Karina Guinder, indicó que con el nuevo enfoque del Gobierno de la provincia, de capacitar a los beneficiarios de Inclusión Social para incorporarlos a las pymes o empresas locales, le dio una amplitud para “ elegir y traer gente nueva a trabajar a la familia de MAG”.

“La idea es capacitarlos en las distintas áreas y después de los tres meses de capacitación, si resulta bien, que yo creo que va a ser así, incorporarlos a la empresa”, agregó la empresaria.

José Andrés Baglieri es uno de los beneficiarios que se incorporó esta semana a la Distribuidora: “Gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder insertarme en el trabajo, ingresé esta semana y estoy súper contento, porque es una experiencia que me sirve muchísimo, mis nuevos compañeros me recibieron muy bien, todos los días aprendo algo nuevo”. Por su parte, Williams Pardo valoró la experiencia como “de mucho aprendizaje para poder progresar”.

