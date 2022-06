ASTRONOMÍA

El evento se dará el 14 de junio por la noche y se podrá ver a simple vista. El 13 de julio se volverá a repetir.

El próximo martes 14 de junio los puntanos tendrán la posibilidad de apreciar una Superluna, la cual se repetirá también el 13 de julio. Para verla no es necesario contar con ningún tipo de equipamiento, ya que se podrá observar a simple vista.

El astrónomo de la Universidad de La Punta (ULP) Ronny Tapia, comentó que una Superluna se da en el momento en que coinciden dos fenómenos, uno cuando el satélite está en la fase Luna llena y otra es cuando se encuentra en el punto más cercano a la Tierra que se denomina perigeo. “Esta se mueve alrededor de la Tierra de forma elíptica. Por un momento estará más cerca y por otro no tanto. Cuando está más lejos se denomina apogeo”, explicó el astrónomo, quien destacó que el 14 de junio estará a 357.658 km de la Tierra. Se dará en el momento en que se oculte el sol.

Esta no será la única, sino que el próximo 13 de julio se repetirá. Tapia aclaró que para observar estos fenómenos no es necesario contar con ningún tipo de equipamiento, dado que se podrá ver a simple vista. “Si la comparamos con otras Lunas llenas, su tamaño será levemente superior como también su brillo, pero no se podrá distinguir esa diferencia a simple vista, ya que si la comparamos con el extremo que sería una Superluna en el apogeo la diferencia de tamaño es solo del 14%”, manifestó.

Sobre por qué en algunos países se la conoce como Luna Rosa, el astrónomo comentó que esa denominación viene del hemisferio norte, dado que la Luna llena coincide con el florecimiento de una planta de color rosa en Estados Unidos.

Nota y foto: Prensa ULP.