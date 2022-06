SAN LUIS

El Ministerio de Desarrollo Social finalizó el operativo de reempadronamiento del Plan de Inclusión que se hizo durante el mes de mayo en todo el territorio provincial. En total, de 26.599 que se reempadronaron, 24.862 son beneficiarios, mientras que al momento 1.021 optaron por no continuar con la ayuda social.

Además hay 1.100 personas que todavía no han confirmado su decisión y tendrán tiempo, por única vez, hasta el 9 de agosto para manifestar si seguirán o no. Para eso deberán asistir a las instalaciones del Ministerio, en el predio de la ex Colonia Hogar, y hacer el trámite en el programa Políticas Públicas y Desarrollo Social. “En esa fecha se vencerán todos los plazos por ley para poder optar y se tomará como que decidieron por el no”, indicó Laura González, jefa del Programa de Política Social.

La funcionaria dijo que el operativo ha sido favorable y recordó que este reempadronamiento obedece a la Ley de Inclusión Social que fue aprobada por las dos Cámaras y reglamentada mediante el Decreto N° 3182–MDS-2022 del Poder Ejecutivo.

