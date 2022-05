NUEVO Y ORIGINAL ESPACIO PÚBLICO

Matías Lammens visitó el avance de los trabajos que permitirá disfrutar mejor de una vistosa costa del dique, junto al secretario de Turismo y Parques, Luis Macagno; el jefe del Programa Obras de Infraestructura, Lucas Caimes; el intendente Damián Gómez, y el gerente del hotel internacional Potrero de Los Funes, Leonardo Agnesi.

“San Luis tiene una política de turismo que viene desde hace muchos años, de compromiso, de comprender lo que puede significar el turismo en términos de desarrollo local y regional y de generación de empleo”, expresó este lunes en San Luis el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, luego de recorrer la obra del futuro Paseo del Lago que se construye sobre el margen este del dique con una inversión de $48 millones.

Esta obra se realiza a través del Programa 50 destinos que el Gobierno Nacional lanzó en 2020 como una iniciativa destinada a financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.

“Argentina ha tenido en los dos últimos años una iniciativa muy contundente, clara y vehemente en ver al turismo como uno de los ejes de desarrollo económico del país, como San Luis lo viene haciendo”, destacó el ministro nacional.

Remarcó la generación de empleo que produce el sector y citó que, en los últimos ocho meses, de manera consecutiva, el empleo en gastronomía y hotelería fue el que más creció, con más de 48.000 puestos de trabajo.

“Venir a San Luis que es una referencia en ese aspecto me da un enorme placer y recorrer esta obra me pone contento porque los fondos que se destinan desde Nación para que el turismo siga creciendo, van a obras que están ejecutadas y que le cambiará la vida no solo a los turistas, sino también a los muchos puntanos que usan esta parte de la provincia durante gran parte del año”, según valoró el funcionario.

Elogió la obra por su calidad, pero especialmente por su creatividad, porque a lo largo del paseo hay sectores que se meten hacia el lago, con un puente colgante por el que se puede atravesar el dique.

Macagno recordó que el compromiso del gobernador Alberto Rodríguez Saá siempre fue trabajar codo a codo con todos los niveles de Gobierno Nacional. “Esta es una obra que también surgió de la sociedad y del pueblo de Potrero de los Funes junto a su intendente”, agregó.

El secretario de Turismo puntano dijo que las políticas del sector en la provincia apuntan a generar empleo. “El 85% de los recursos turísticos se gastan en el interior de la provincia y no en San Luis y Villa Mercedes, que son nuestras principales ciudades”, detalló.

Un paseo creativo y original

El arquitecto Juan Pablo Laugero, jefe del Subprograma Turismo y Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, describió que el comienzo de este paseo se ubica en el ingreso al Hotel Internacional y da acceso a 500 m de costa, que consideró “algo muy valioso en este lago porque hay pocos puntos de acceso y con esto estamos ganando, además, longitud recorrible”.

Esta obra da lugar a una gran pasarela que recorre toda esta costa y que a la vez va dando lugar a distintos miradores con diferente morfología; uno tiene la forma de un anfiteatro, otro como un puente que sobresale entre los árboles y el final está sobre una playa con un puente flotante que comunica con el Parque Nativo.

Esta pensado para que funcione todo el año y por ello cuenta con iluminación led en todo el recorrido. “Es ganar un espacio público, con una vereda de más de 4 m de ancho”, destacó el funcionario.

El intendente de Potrero de los Funes celebró la visita del ministro Lammens y se manifestó “orgulloso, porque el trabajo en equipo rinde frutos y como ejemplo está esta obra donde hay un trabajo entre el Municipio, la Provincia y la Nación”.

También dijo que la concreción de esta obra demuestra que las políticas provinciales “son totalmente acertadas, por lo cual seguiremos generando proyectos para que San Luis siga articulando de esta manera con el Gobierno Nacional”.

