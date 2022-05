SECRETARÍA DE LA MUJER, DIVERSIDAD E IGUALDAD

La reconocida periodista, escritora y activista por la igualdad de género brindó una capacitación en la que subrayó el rol de la mujer en puestos de importancia en sindicatos, sus labores en el Congreso Nacional y los porcentajes todavía desiguales en cuanto al número de legisladoras y el menor poder de decisión que aún poseen respecto a diputados o senadores varones. La secretaria de Comunicación, Carolina Agüero García, fue la encargada de abrir la disertación. La secretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad, Ayelén Mazzina, entregó un reconocimiento a Agostina Muñoz, primera periodista trans en trabajar en la televisión abierta de San Luis.

El encuentro se desarrolló en la sala “Hugo del Carril” del Centro Cultural Puente Blanco, al que asistió público en general y trabajadores y funcionarios de los tres poderes del Estado, ya que la Ley Micaela implica que el personal de esos estamentos públicos cumplan capacitaciones en torno a igualdad de género en la faz laboral.

“Estamos ante una capacitación en torno a la implementación de la Ley Micaela, a la que la Provincia adhirió en 2019. Actualmente, hay 400 personas que ya fueron capacitadas en torno a esta norma que pertenecen a los tres poderes del Estado provincial. Todas ellas con su respectivo certificado de cumplimiento de ese aprendizaje. Y hay 800 personas en capacitación ya que la ley subraya la obligatoriedad de esa formación”, afirmó la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, sobre el escenario, en el inicio de la charla.

Tras ello, le dio la bienvenida a quien la acompañaba, la secretaria de Comunicación Carolina Agüero García, especialmente invitada porque la temática giró en torno a la violencia mediática que padecen miles de mujeres que trabajan o se desempeñan en medios de comunicación.

“Qué lindo trabajo hacen en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Esta es la manera de trabajar, en conjunto, unidos como un todo y así seguir con esta lucha constante en pos de la igualdad de género. Los medios de comunicación son muy importantes en este eje. Para mí es un honor estar acá acompañándolos. La tarea de los medios de comunicación es muy importante. Pero siempre se han usado estereotipos, lenguajes o símbolos que han promovido la desigualdad hacia las mujeres en los medios por la mera condición de ser mujer. Por eso tenemos mucho por hacer”, expresó Agüero García.

“Por eso es importante la presencia de Luciana Peker hoy. Su mensaje, la militancia en su trabajo nos ayudan a aprender y a valorar su lucha en los medios de comunicación en los que se desempeñó y lo que hace en sus redes sociales. Y a su vez es un poco mostrar la lucha que lleva adelante el Gobierno de San Luis en busca de la igualdad de género, por el respeto hacia la mujer”, agregó la secretaria de Comunicación.

“Más allá de la tarea que nos toca hoy, debemos escucharla y aprender, lo importante es valorar e imitar su tarea. El mensaje de ella hay que llevarlo a nuestros lugares de trabajo. Hay que escuchar a los niños y adolescentes que están en este proceso de cambio y entre todos vamos a realizar una comunicación más igualitaria”, agregó.

Un emotivo reconocimiento

En otro tramo del encuentro la emoción se apoderó del auditorio porque la periodista Agostina Muñoz recibió un reconocimiento de manos de Mazzina y Agüero García por ser la primera comunicadora trans en coconducir un programa en la televisión abierta y estatal de San Luis. Muñoz, quien se desempeña en el programa ‘Informados’ por Canal 13 San Luis, de lunes a viernes desde las 21:00, subió al escenario y se mostró feliz y conmovida por el homenaje. “Ella marcó un antes y un después en la TV de San Luis”, expresó Agüero García.

“Soñaba con triunfar en mi provincia, en San Luis. Me decían que me fuera para triunfar, que aquí no podría concretar mi sueño de trabajar en el periodismo puntano. Y yo decía ¿por qué no voy a poder?. Finalmente concreté mi gran anhelo. Cuando una persona trans sufre, con ella sufre también su familia y amigos. Lo que logré lo hice con el apoyo de mis pares, que es enorme. Les agradezco mucho a mis compañeras, porque juntas rompimos este estereotipo. Mucha gente tuvo que ver en esta conquista. Estoy muy contenta, feliz por todo lo que vivo. Y sueño con más compañeras trans en los medios de comunicación”, afirmó Muñoz ante el aplauso del público.

Peker: “Las leyes que alcanzamos no cayeron del cielo, fueron gracias a la lucha de las legisladoras”

Tras el homenaje a Agostina Muñoz, llegó el inicio de la disertación de Luciana Peker, quien ya participó en San Luis de otros encuentros, entre ellos, Tramar.

“Es un enorme gusto estar en San Luis. Pensé en esta capacitación, pero busqué que no sea burocrática, pensé en aggiornar los contenidos, pero al margen de eso hay situaciones reveladoras que vale la pena observar. Está claro que si hay violencia política, no hay mujeres en la política. Si no hay mujeres y diversidades en la política, no hay democracia”, afirmó Peker en el inicio de la charla.

“No debemos permitir cepos al género como ocurre en Brasil que hay impedimentos para que se presenten proyectos que lleven la palabra género. En cuanto a la participación de la mujer, no se trata de ‘¿Qué más quieren?’, sino qué hacemos para seguir avanzando”, destacó.

“La participación de las mujeres en puestos de máxima decisión en el sector sindical alcanza el 20,9%. Pero cuando revisamos los máximos puestos gremiales, es decir, como secretarias generales, la estadística indica que solo el 3,2% de esos roles son ocupados por mujeres”, contó.

“En el Congreso Nacional tenemos mejores leyes que realidades. Pero esas leyes no cayeron del cielo. Se generaron porque tenemos mujeres diputadas y senadoras. Gracias a ellas y su lucha, y el acompañamiento nuestro a esos proyectos se convirtieron en leyes”, subrayó Peker.

“Pero no se trata solo de cuántas diputadas y senadoras mujeres hay, sino qué lugares ocupan. Si vemos las autoridades superiores, el 37% son mujeres y 63% varones. Hay cierto acercamiento. En las subsecretarías hay 39 mujeres y 61 varones. Y las secretarías revelan que hay 37 mujeres y 63 hombres”, reveló. “La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuánto poder tienen esas legisladoras?”, reflexionó la activista.

Nota, fotos y video: ANSL.