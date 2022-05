TRANSPORTE

De esa forma calificó el secretario de Transporte al sorpresivo paro que comenzó este martes al mediodía la UTA en la EDIRO. Se está llevando adelante un bloqueo y paralización del funcionamiento del sistema de transporte urbano e interurbano que afecta directamente a los usuarios.

“Es una medida sorpresiva , infundada e ilegítima, un reclamo del cual no teníamos conocimiento. Nosotros no hemos tenido ninguna presentación formal por parte del gremio de la UTA, ni yo como secretario ni ninguno de nuestros funcionarios ha recibido una comunicación”, remarcó Sebastián Anzulovich, secretario de Transporte.

“Estamos preocupados por la magnitud de la medida, por cómo han bloqueado la Terminal y está perjudicando a todo el servicio de transporte, no tan solo al urbano, sino también al interurbano y al de larga distancia”, aseveró.

Frente a la ilegítima medida, el funcionario manifestó: “No entendemos cuál es el motivo. Nos vemos sorprendidos por este paro que perjudica a todos los usuarios del sistema de transporte y a las mismas empresas”.

Anzulovich aseguró que no hay motivos que justifiquen tal medida: “Por fuentes extraoficiales o por algunos medios hacen mención a incumplimientos de los pagos de los fondos y eso es totalmente falso y erróneo, porque nosotros hemos venido cumpliendo. Tenemos toda la documentación respaldatoria. Apelamos a la cordura. Si esta gente tiene una inquietud que primero la plantee como corresponde, que hagan las presentaciones correspondientes. Nosotros evacuaremos todas las dudas en la situación que sea. Hay que tratar de generar un ámbito de diálogo y no perjudicar a la gente, como ha sucedido hoy. Es una medida que no fue anunciada previamente”, informó el secretario de Transporte.

“Nosotros como siempre estamos abiertos al diálogo. No estamos de acuerdo con las medidas de violencia ni de fuerza, sobre todo cuando no hay fundamentos. Siempre estamos dispuestos a brindar la información necesaria. Esperemos que desistan de esta medida arbitraria” señaló.

Por último, adelantó que “se le dará intervención a la Policía y a la Justicia para que haga las evaluaciones correspondientes y tome cartas en el asunto”.

Nota, foto y video: ANSL.