Estas actividades tienen como objetivo instar a los equipos de cada efector de salud a conformar un grupo de trabajo y acompañar en el proceso de implementación, desde las diferentes áreas y programas que son transversales al cuidado de estas problemáticas como hipertensión arterial y diabetes, entre otras.

El Ministerio de Salud, a través del Programa de Medicina del Interior, el Subprograma Prevención y Promoción de la Salud y la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles llevó a cabo el primer encuentro para el Abordaje de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles bajo el Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas no Transmisibles.

Este primer encuentro fue realizado en el Centro Universitario y de Capacitación Laboral de la Cooperativa Telefónica, de la localidad de Tilisarao.

Participaron la jefa de Programa Medicina del Interior, Cecila Ruggieri, y su equipo; la jefa del Subprograma Prevención y Promoción de la salud, Mariana Nolte. Los directores de los efectores de Hospitales: de Santa Rosa del Conlara, Hospital de Concarán, Hospital de Naschel; Hospital de La Toma, CAPS Villa del Carmen, CAPS La Punilla y Hospital de Tilisarao, con sus representantes de las áreas enfermería, nutrición, administración, médicos, farmacia y laboratorio, y agentes sanitarios.

El encuentro comenzó con el agradecimiento por parte de Mariana Nolte, que hizo mención del compromiso de trabajo. Luego, la doctora Sandra de la Vega presentó los ejes a implementar y el camino a recorrer en este gran desafío que es la atención integral y multidisciplinaria.

Los participantes pudieron ver el diagnóstico situacional de manera general de los efectores participantes, para lo cual se aplicó la herramienta Matriz FODA (Fortaleza, Debilidades, Amenazas, Oportunidades) con el fin de hacer visible lo que hay que continuar realizando y qué cosas hay que cambiar, invitando a cada institución a trabajar internamente promoviendo los espacios de diálogo.

Además, el equipo de microgestión de los programas integrados mostró el manual de prestaciones de servicio de salud, los requisitos que deben cumplir y también compartieron las metas de atención de calidad en diabetes e hipertensión arterial para este 2022. Los efectores comentaron su forma de trabajo actual y agradecieron este espacio que se generó.

