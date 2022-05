BALANCE POSITIVO DEL RELEVAMIENTO NACIONAL

Desde la Dirección provincial de Estadística y Censos destacaron el arduo trabajo de los 8.000 censistas que recorrieron toda la provincia. Unos 290 mil puntanos ya habían completado el censo de forma virtual, lo que agilizó la labor. Hubo un porcentaje mínimo de habitantes que por distintas razones no fueron censados pero podrán hacerlo de forma digital hasta el 24 de mayo.

Néstor Arellano, director provincial de Estadística y Censos, señaló que “el operativo de campo ayer, comenzó a las 8 de la mañana, y se extendió hasta casi las 20:00. Fue un trabajo exitoso. Se hizo un barrido muy alto en porcentaje. Estamos muy satisfechos de lo que se hizo en San Luis. A nivel nacional también fue exitoso”.

“Fueron 8.000 personas abocadas a todo el operativo. Teníamos una estructura del 110%, con un 10% adicional de personal para cubrir suplencias si el censista se daba de baja para la tarea. También estaba prevista ya desde la instancia de capacitación que, si un censista terminaba rápidamente su recorrido, porque en su zona había muchas personas que completaron el censo digital, podía ir a colaborar con el censista que tenía mayor carga de trabajo. Esto ayudó a compensar. Seguimos recibiendo planillas de los departamentos más grandes, Pueyrredón y Pedernera. Se trabajó toda la noche y se sigue trabajando“, contó Arellano.

“Hay toda una estructura de personal que sube la información. Hay gente que no durmió, que trabajó toda la madrugada, de todos los sectores de la provincia, para poder concluir con todas las planillas”, remarcó.

Sobre las situaciones particulares de ciudadanos que por alguna razón no fueron censados, el funcionario puntualizó: “Recibimos llamados de personas que no fueron censadas, tuvimos datos de censistas que dijeron que hubo personas que no se quisieron censar o que cuando pasaban por su casa no atendían. Hay que tener en cuenta que eso en todos los censos está previsto que pase. Hay un coeficiente de ajuste de esos casos, que es en lo que está trabajando INDEC en este momento. Además se abrió esta nueva ventana para censarse de forma virtual en www.censo.gob.ar hasta el 24 de este mes. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 personas en toda la provincia que están en esa situación de ajuste. Las personas que no se censaron por algún inconveniente del operativo, que el censista pasó las tres veces y no lo encontró, se pueden censar digitalmente”, indicó.

En los casos donde las personas aseguran que el censista no pasó por sus domicilios podrán informarlo al correo electrónico censo@indec.gob.ar o al teléfono gratuito nacional 0800-345-2022. Un supervisor pasará a visitarlos en los próximos días para realizar el censo. Hay lugares donde los mismos censistas han detectado viviendas que no fueron censadas y ya lo han comunicado. Los ciudadanos que estén en esa situación podrán completar el relevamiento en formato digital, que ya se encuentra abierto nuevamente, si es que aún no lo han hecho, para después informar el código correspondiente cuando el supervisor los visite.

Consultado sobre algún dato llamativo de la jornada, el funcionario destacó que “en el departamento San Martín, el 96% de los habitantes había realizado el censo de forma digital. Allí se terminó rápido y fue un alivio para los censistas”.

Nota, fotos y video: ANSL.