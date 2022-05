PROYECCIÓN SANITARIA

Mediante un ciclo de disertaciones dadas todos los miércoles por el jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Guillermo Ibarra, se impulsan capacitaciones que son reconocidas con certificación y están disponibles para los agentes de Salud.

A raíz de la jerarquía y el equipamiento tecnológico de última generación del nuevo centro asistencial, desde el directorio del nosocomio fomentaron este ciclo de charlas, en el que más de 90 profesionales han tenido la posibilidad de actualizar conocimientos y ante su demanda, se pautaron nuevas fechas con el fin de dar continuidad a la iniciativa.

El doctor Guillermo Ibarra remarcó que el objetivo “es lograr el buen uso de las nuevas tecnologías teniendo en cuenta dos puntos principales: la exposición a radiación y la optimización del recurso de alto costo”.

Aseguró que tras haber comenzado las actividades hace dos semanas y obtenido una gran concurrencia, avanzan en nuevas modalidades y fechas de encuentros donde se abordarán temas como el uso de la cardiorresonancia.

Se trata de una charla que se brindará el próximo lunes 23 de mayo a las 14, y participarán otros profesionales del staff del hospital. “Expondremos sobre nuevas técnicas y nuevos desarrollos que no se dan en San Luis y que a partir del esfuerzo de este hospital vamos a empezar a tener de aquí en más, no solo por la calidad tecnológica, si no por el nivel profesional con el que contamos”, cerró.

Nota, fotos y video: Prensa Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.