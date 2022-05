NÁUTICA

Los usuarios de embarcaciones de la localidad participaron de la primera etapa del curso teórico, que brindó San Luis Agua en el Salón Azul de la Municipalidad de Villa Mercedes. Este jueves 12 de mayo se brindará la segunda etapa.

Jorge, aspirante al Carnet de Conductor Náutico, comentó: “La verdad que el curso viene muy bien para todos. Somos novatos en el tema de náutica y necesitamos este tipo de cursos para interiorizarnos más en las reglamentaciones y que muchas veces no tenemos en cuenta. Me vino muy bien y a raíz de eso ya estoy teniendo en cuenta ciertas cuestiones a la hora de la navegación”.

Por otro lado, Claudia, otra de las aspirantes, agregó: “El curso para carnet náutico me pareció muy bueno, corto y conciso, bien claros los conceptos y la verdad que me aclaró un montón de cosas con respecto a la navegación. La seguridad va a mejorar mucho, había cosas que no sabíamos y esto nos va a ayudar de manera más segura”.

“Brindamos la primera parte del curso del Carnet de Conductor Náutico, a la cual hemos tenido una gran convocatoria. Continuaremos con la segunda parte teórica del curso el día jueves de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 y terminaremos la capacitación con la clase práctica el sábado de 12:00 a 16:00 en el Embalse de Villa Mercedes”, explicó Franco Proto Di Gennaro, gerente de Seguridad de San Luis Agua.

Nota, fotos y video: Prensa San Luis Agua.