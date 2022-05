CHARLAS Y TALLERES

En el hospital “Dr. Ricardo Roque Ferrara” se llevó a cabo una jornada de charlas y talleres de cocina a la concurrieron vecinos de la localidad.

Son muchas las personas celíacas que detectan la enfermedad en edad avanzada y la mayoría desconoce como tratarla, por eso es importante la realización de talleres y charlas de carácter informativo para conocer un poco más del tema. El director del hospital, Alejandro Zinna, manifestó al respecto: “Es muy importante para nosotros, para nuestro pueblo y sobre todo para los pacientes con celiaquía, que no sólo no lo pasan bien con su cuerpo, sino a veces no tienen la información necesaria para poder tener un buen pasar”.

El Ministerio de Salud organizó dos charlas: La primera denominada “La mujer celíaca”, estuvo a cargo de la licenciada en obstetricia Carla Pampalone; la segunda fue “Celiaquía y nutrientes esenciales”, que tuvo como oradoras a las nutricionistas Anabel Alaniz y Claudia Romero. La doctora Alaniz expresó al respecto: “Para nosotros es súper importante realizar este tipo de talleres para que la gente se comprometa con los profesionales”, y agregó la importancia de hablar de la mujer celíaca ya que “es a la que principalmente afecta y esto repercute en su vida reproductiva”.

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo un taller de cocina dictado por la paciente Mirta Godoy, quien expresó: “Soy celíaca hace 15 años, mi vida cambio totalmente después que me detectaron la enfermedad porque aprendí a cocinar debido a la necesidad, ya que en ese entonces no se conseguía nada hecho” al respecto de las comidas dijo: “Todas las comidas se pueden hacer, adaptando las recetas que son comunes con las otras harinas y teniendo en cuenta la contaminación cruzada”.

Nota, fotos y video: ANSL.