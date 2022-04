ARTISTAS EMERGENTES

El músico Nahuel Rino, más conocido como “Rino”, comenzó desde muy pequeño las melodías. Después de hacer un recorrido por varios escenarios de la ciudad como DJ, lanza en las redes sociales sus primeras composiciones.

Cantante, tecladista, profesor en el Centro Cultural “José La Vía” y locutor, decidió profesionalizarse en la música y presentar sus canciones en las redes sociales. En su repertorio se destacan el género melódico y rock nacional.

Empezó a estudiar y tomar clases en casas de familiares. Más tarde, “Rino” se animó a poner música en fiestas, salones y bares.

“El amor por la música viene de familia, de mis abuelos, y comenzó cuando mi papá me compró un teclado. La música se ha convertido en todo para mí, nos hace sentir bien, mal, nos transmite enojo, alegría, dudas. Sin ella la vida es un error, si no toco el piano aunque sea unos minutos por día me siento infeliz”, expresó el artista puntano.

Algunas de sus canciones e interpretaciones, grabadas en Centro Cultural “José La Vía”, se titulan “Sonido favorito”. “Al fin”, “Stand by”, “3 de abril”, “Sábado”, “Sintiendo bien” y “Salgo sin vos”.

“Siempre que hay un aplauso o un oído prestándote atención me llena de alegría. La idea es seguir aprendiendo, que mi música llegue a más personas, que se sientan identificadas por las letras, que valoren la vida”, indicó.

En redes sociales el músico está como Rino Nahuel (Youtube) y Rino.Nahuel (Instagram).

Nota: Prensa Secretaría de Cultura.

Foto: Gentileza Nahuel Rino.