En lo que resta de abril los puntanos tendrán la oportunidad de ver varios fenómenos astronómicos, dado que en esta oportunidad se alinearán en la misma dirección Saturno, Marte, Venus y Júpiter. Además, el 30 de abril el Parque Astronómico La Punta (PALP) prepara diversas actividades ya que habrá un eclipse parcial de sol.

El astrónomo del PALP, Rony Tapia, precisó que estos eventos se dan cada ciertos años y que habrá otro parecido en junio. Además, agregó que el 24 de este mes a la alineación se sumará la Luna. “La formación será la Luna, Saturno, Marte, Venús y Júpiter. Luego se moverá entre los distintos planetas”, explicó.

En esta oportunidad se podrán distinguir a simple vista y no hará falta utilizar un telescopio, ya que si lo hacemos solo se observará una parte pequeña y no el total. “Estos eventos son importantes para divulgar porque de esta forma las personas se podrán dar cuenta que no todo lo que brilla en el cielo son estrellas, sino que también hay planetas camuflados”, resaltó el astrónomo. Asimismo, contó que el 27 de abril la luna, Júpiter y Venus formarán un triángulo.

“Podremos verlos muy cerca entre sí. El 30 de abril comienza con la conjunción de Venus y Júpiter, y culmina con un eclipse parcial solar que será a las 17:38”, detalló Tapia, quien agregó que para este último fenómeno hay que tener precaución, dado que no se puede mirar de forma directa, porque puede dañar la vista.

“Ese día contaremos con iniciativas de robótica, foldscope, realidad virtual y observación con telescopios. También haremos una transmisión en vivo”, concluyó.