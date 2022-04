CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE VUELO DE SAN LUIS

Docentes y alumnos destacaron la infraestructura y el nivel de instrucción que alcanzan en la Escuela de Formación de Pilotos de Aviación de la provincia.

“Me siento muy reconfortado en que San Luis me haya dado la oportunidad de ser director de la Escuela de Vuelo del Valle del Conlara y esta escuela que es satélite, dónde aporté mi granito de arena para la promoción de la aviación en la provincia”, señaló con tono reflexivo Horacio Beneditto, uno de los artífices del proyecto para la formación de pilotos en la provincia a través del Centro de Instrucción de Vuelo del Ente de Desarrollo Aeronáutico perteneciente a la Secretaría de Transporte.

Beneditto destacó el trabajo en equipo que se hizo desde el Gobierno provincial: “Hace mucho tiempo que no se veía esto y gracias a que en los últimos años se ha incentivado y promovido la actividad donde el responsable de todo esto es la provincia de la mano de su gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Está todo armado con una infraestructura de primera que es de lo mejor: pista, aviones, instructores, armamos un equipo para que este proyecto salga adelante”.

La opinión de los estudiantes extranjeros da valor de verdad a los conceptos vertidos por el director. Tres jóvenes panameños compartieron sus vivencias dentro de la escuela de vuelo. “Hay un buen nivel de instructores y herramientas que nos han bridado, nos sentimos súper preparados. Es de primer nivel todo y puedo decir que se equipara a la de Estados Unidos”, dijo Aaron quien está a punto de rendir su examen final.

“Ya soy piloto privado de avión y estoy en la fase de piloto comercial”, dijo José quien vio colmadas sus expectativas: “Pensé que la carrera iba ser un poco más difícil en sí pero no fue así, es muy linda, muy tranqui, muy agradable, el método de enseñanza es bueno y didáctico”.

Ashbel, una joven piloto que vistió orgullosa su uniforme destacó: “Tuve la oportunidad de venir a estudiar la carrera de aviación y no lo dudé pero no tenía idea de cómo era San Luis ni con qué me iba a encontrar, y hoy puedo decir que me sorprendieron en todo sentido: la escuela, la provincia, el país superó todas mis expectativas y estoy muy feliz por estudiar aquí”, cerró.

