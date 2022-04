DEPARTAMENTO PRINGLES

Este nuevo espacio de contención se suma a los que ya están funcionando en Unión, Candelaria, Quines, Tilisarao, Villa Mercedes, Villa de Merlo y en la ciudad de San Luis. También incorpora a beneficiarias del Plan de Inclusión Social como consejeras, luego de una etapa de capacitación en perspectiva de género.

“Con esta nueva consejería en Fraga, al igual que con las otras ya abiertas en otros puntos de la provincia, apuntamos a trabajar para erradicar todo tipo de violencia de género y toda práctica que atente contra la dignidad e integridad física, psicológica y económica de todas las mujeres y diversidades”, dijo Eliana Orozco, una de las nuevas consejeras de género de la localidad de Fraga.

Las consejera, luego de una etapa de capacitación en perspectiva de género, acercan a todos los puntos del territorio puntano las herramientas del Estado para un abordaje integral de las violencias por motivos de género. También brindan información adecuada y oportuna, facilitan el acceso a políticas públicas integrales y acompañan a las personas en la construcción de su autonomía, empoderamiento y concientización sobre el ejercicio de derechos desde una perspectiva de género.

“Esto es gracias al trabajo articulado entre la Secretaría, la Municipalidad – que nos brinda el lugar físico para la oficina – y el Ministerio de Desarrollo Social, que nos habilitó la posibilidad de sumar a cuatro nuevas consejeras que trabajarán en la zona, para llegar a diferentes ámbitos con esta política pública que proponemos”, agregó la jefa de Área Consejerías Integrales del organismo provincial, Lorena Mercado.

Las consejerías integrales de género son un espacio de guía y contención, que surgió como política pública a principios del 2020 como propuesta de trabajo comunitario y en red, en pos de promover la construcción y fortalecimiento de los tejidos sociales dentro de cada ciudad, barrio, pueblo y paraje.

En este sentido, la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, dijo que con las consejerías integrales “estamos llegando a cada lugarcito de la provincia de San Luis con las políticas de género; y la verdad que nos enorgullece el compromiso asumido con la temática, de parte de las nuevas consejeras, que se formaron para estar al frente de la oficina en Fraga”.

“Dentro del departamento Pringles, Fraga ocupa el tercer lugar en cantidad de ingresos de casos; por eso nos pareció acertado y urgente que sea aquí donde funcione esta nueva oficina de contención, con nuevas consejeras, con las que tenemos un ida y vuelta al aprender también de ellas, que son quienes están diariamente en el territorio y son el primer contacto directo con cada situación”, agregó Mazzina.

“Esta inauguración es importante también porque le muestra a la sociedad lo que sucede después de la firma de un Convenio, que no queda en un papel; y que pasa esto, que está el cemento y también está el alma. Una metáfora con la que nos referimos a que tenemos todo para acompañar y decirle a esa mujer que no está sola. A veces los procesos no son rápidos y eso es parte de la transformación cultural de la que venimos hablando. Sin dudas este es el camino, un camino de articulación con todo un Gobierno y un gobernador que desde hace años nos enseña que esta temática y esta problemática la batallamos entre todos y todas”, finalizó la secretaria de La Mujer.

Consejerías Integrales de Género en toda la provincia

Ciudad de San Luis:

Fundación Corazón de Búfalo – Salvador Segado 303

Salón Biblioteca Popular Primero de Mayo – B° Primero de Mayo, calle 5to. Centenario

Salón Eva te abraza – Riobamba ext. Norte y Clavel de aire

Salón Jardín Aeropuerto – Maestro González y Caseros

Salón Vialidad Nacional – Víctor Tula y 25 de Agosto

Parque de las Naciones – Riobamba 1537 (SUM)

Espacio Weye – Marcelino Poblet 668

EDIRO – Av. del Fundador

Merlo:

Oficina de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad – Los Almendros 940

Villa Mercedes:

Terminal de Ómnibus Villa Mercedes – 1er piso, local 8

Tilisarao:

Terminal de Ómnibus Tilisarao – Box 7

Quines:

Terminal de Ómnibus Quines – Av Córdoba s/n

Candelaria:

Biblioteca Municipal – Loaiza s/n

Unión:

Oficina Vialidad – 25 de Mayo s/n

Fraga:

Biblioteca Municipal de Fraga – 25 de mayo y María del Carmen del Bosco

Nota y fotos: Prensa Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.