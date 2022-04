AYACUCHO

Los alumnos de seis escuelas rurales recibieron su dispositivo este miércoles. En la primera jornada se entregaron 17 notebook a los estudiantes de las escuelas de Los Quemados, La Sirena, La Bajada, Balde de Quines, San Roque, y Balde de los Torres. Las entregas continuarán el jueves y viernes.

La inclusión digital en la provincia es una realidad: acceso gratuito a internet, formación y entrega de dispositivos son políticas estratégicas que hacen al desarrollo e innovación de la sociedad puntana. Con esta premisa, este miércoles, los equipos de la Autopista de la Información visitaron seis escuelas rurales, en el departamento Ayacucho, para entregar las computadoras a los alumnos de 4° a 6° grado.

“Hoy recibieron su computadora los alumnos de sexto grado. Estoy muy agradecida con el gobernador y nos viene muy bien, son de mucha utilidad para cumplir las tareas de la escuela y también para su recreación”, expresó Beatriz Lanza, directora de la Escuela Nº 54 “Delfina Varela”, en el Paraje San Roque.

Marianela es alumna de la Escuela de San Roque y, emocionada, contó que le gusta mucho cantar. “Estoy muy contenta porque me dieron una computadora, me va a venir bien para grabar videos, cantar, y un montón de cosas que me gustan”, sostuvo la niña.

Joel y Lautaro también mostraron su alegría al recibir su computadora. “Estoy emocionado, voy a buscar en YouTube, bajar juegos y hacer las tareas de la escuela, un montón de cosas”, indicó Lautaro, y Joel dijo: “Voy a ver videos, jugar y estudiar”.

Las entregas continuarán este jueves y viernes en escuelas rurales del departamento Ayacucho.

Nota y fotos: Prensa ULP.