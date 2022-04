PARQUE SIERRA DE LAS QUIJADAS

En un acto lleno de buena energía, hermandad y paz, el gobernador de San Luis, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, e integrantes de la comunidad, anunció la restitución de 3.000 hectáreas de Sierra de las Quijadas a la Comunidad Huarpe de Guanacache, quienes además tendrán a su cargo el emprendimiento gastronómico “Posta del Cuyum”, un parador donde se ofrece gastronomía típica y artesanías.

“Nos hemos reunido en un círculo de energía y vamos a iniciar este día que es de felicidad, de esperanza, de trabajo; estamos iniciando una nueva etapa y esto nos llena de gozo, a nosotros, y a todos lo que hemos trabajado y llegado a este día con alegría y felicidad”, con esas palabras la líder del pueblo Huarpe, Pascuala Carrizo Guakinchay, realizó la ceremonia de inicio de una jornada que quedará en la historia de Argentina.

Este sábado se formalizó la conducción compartida del Parque Sierra de Las Quijadas entre el Estado nacional: Parques Nacionales, la provincia de San Luis y la Comunidad Huarpe de Guanacache.

“Es un día muy feliz, significa que el diálogo da resultado. La paciencia da resultado. Los desencuentros y la búsqueda dan resultado. La paz da resultado y hemos llegado a este hermosísimo acuerdo”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, visiblemente emocionado, y agregó: “Le vamos a pedir al Dios de los Huarpes que nos bendiga este clima de fraternidad, hermandad y nos ayude a que los sueños se cumplan”.

En su mensaje el primer mandatario detalló: “La Provincia va a tener una presencia a la cual nunca debió renunciar en Sierra de las Quijadas. La Nación nos va a enseñar lo que sabe y nos ayudará a posicionar la belleza de este recurso hermoso en el mundo”.

“El acuerdo de la restitución de tierras a los Huarpes y este acuerdo de coparticipación en la conducción de la administración del parque del pueblo ancestral nos pone muy felices”, comentó.

La lucha por la restitución de las tierras a los Huarpes viene de larga data. En el año 2006, el gobernador Alberto Rodríguez Saá puso en agenda la situación de los pueblos originarios de la provincia, y en 2007 restituyó las tierras de ocupación ancestral, convirtiendo a San Luis en la primera provincia en reconocer estos derechos. El mandatario acompañó además el reclamo del pueblo Huarpe – Guanacache para que se les restituya el territorio del Parque Sierra de las Quijadas. “Hoy no nos vamos a dar cuenta, pero es un extraordinario antecedente lo que se hizo con las culturas originarias. Van a seguir pasando cosas. Hemos dado un paso hermoso, todos juntos. Es una lucha del pueblo Huarpe que estaba invisibilizado, no lo veíamos o no queríamos verlo y eso está muy mal. Trabajamos juntos con Pascuala. Hemos acompañado la lucha del pueblo Huarpe y tenemos un gran resultado”, dijo el gobernador.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, indicó: “Es un orgullo y un honor compartir este momento trascendental que viene a reparar un reclamo de una lucha de hace muchos años” y continuó: “El gobernador tuvo desde el primer momento la demanda, la inquietud al respecto. Fue tan enfático y armónico que nos llamó la atención. Creo que nosotros tenemos la firme voluntad de elegir a nuestra gestión con una mirada federal que contemple a todos”.

“En este caso, el buen oficio de los trabajadores de parques hizo que nos sentáramos a resolverlo. Hay dos resoluciones para esto: una es ser justo y responsable, y reparar un pedido ancestral de los pueblos originarios, de la comunidad Huarpe y esas 3.000 hectáreas que devolvemos, reparando un derecho. Es un orgullo para nosotros y toca las fibras más íntimas. Lo hacemos de corazón y con alegría. Ahora será un área protegida integral”, cerró.

Miguel Calderón, cacique de la comunidad, contó las sensaciones del pueblo de cumplir este sueño histórico y no pudo ocultar la emoción: “Aquí empieza la antigua nación de los Huarpes. No sabemos si nosotros elegimos esta tierra o la tierra nos eligió a nosotros. Es algo que nos une, muy natural. Las culturas originarias siempre han dado el paso a la buena convivencia, y hoy no es la excepción”.

Y, con una mirada emocionada hacia el gobernador, afirmó: “Estamos muy agradecidos por las gestiones que han hecho. Usted es un hermano del pueblo Huarpe. Me siento una persona privilegiada por este momento, porque mucha gente no lo ha podido ver. Estoy feliz y emocionado por el día de hoy. Estamos dando paso a la convivencia, al buen trato, a la palabra, a la paz y a la diplomacia”.

Para finalizar, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Errachú, expresó: “Estoy muy contento de estar acá, por este acto y por lo que sucedió hoy. Primero por la inauguración de este espacio gastronómico para los turistas, que es el motor económico de desarrollo” y enfatizó: “Hoy comienza una nueva etapa. Hemos encontrado un consenso para que podamos estar acá”.

En la continuidad del acto se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación y el Gobierno de la provincia de San Luis, y minutos más tarde se cortó la cinta del flamante parador gastronómico de Sierra de las Quijadas.

Durante este tiempo se han realizado capacitaciones como guías a jóvenes pertenecientes a la comunidad Huarpe de Guanacache.

La confitería “Posta del Cuyum” es administrada y atendida por miembros de la comunidad Huarpe. Los visitantes pueden disfrutar de la mejor gastronomía autóctona, como las exquisitas empanadas de charqui. De este modo, además de sumar servicios para los visitantes, se brindan herramientas a las y los jóvenes de la comunidad para que puedan crecer, trabajar y desarrollarse dentro de su territorio.

Participaron del histórico acto, el fiscal de Estado, Eduardo Allende; el ministro de Gobierno Justicia y Culto, Fabián Filomena; el ministro de Producción, Juan Lavandeira; el secretario de Turismo, Luis Macagno; el director Regional Centro de Parques Nacionales, Flavio Turné; el intendente del Parque Nacional Sierra de Las Quijadas, Pedro Lunello; la integrante del Consejo Consultivo, Mirta Mobellan; el cacique Huarpe, Miguel Calderón, y la referente de la Comunidad Huarpe, Pascuala Guakinchay.

Para tener en cuenta a la hora de visitar el parque

Días y horarios habilitados: lunes a domingos de 8:00 a 19:00 – El ingreso se permite hasta las 17:00.

– Oficina de informes

– Sanitarios

– Senderos autoguiados

– Senderos con guía obligatorio (Farallones y Huellas del Pasado).

– Área de acampe “Don Pilar”: no se encuentra habilitada en esta etapa de reapertura.

– Guías: se puede contratar el servicio de visitas guiadas con normalidad y anticipación. Consultas en la Intendencia del área protegida (sierradelasquijadas@apn.gob.ar – (0266) 444-5141).

– Estar atentos a las condiciones meteorológicas y posible cierre de senderos. El Parque nacional cierra por lluvias, se recomienda comunicarse con el área protegida antes de realizar la visita. Los senderos Guanaco, Huellas del Pasado y Farallones se cierran con temperaturas mayores a 35°C.

– Protéjase del sol: lleve abundante agua, gorro, protector solar y anteojos de sol.

– En el parque no hay estaciones de servicio, proveedurías ni agua potable, se recomienda abastecerse en las ciudades más cercanas: San Luis 120 km, Luján 120 km, El Encón (San Juan) 90 km.

– No deje rastro de su visita: siempre regresar con los residuos.

– Está prohibido ingresar con mascotas y el uso de drones en toda el área protegida.

-No alimente ni se acerque a la fauna silvestre.

– La entrada es gratuita.

– Tener en cuenta que la pandemia no terminó. Utilice tapaboca, higienice frecuentemente sus manos y mantenga distancia con las personas que no forman parte de su grupo familiar.

– Información de contacto: sierradelasquijadas@apn.gob.ar | (0266) 444-5141 de 8:00 a 15:00.

– Guardia Centro Operativo Hualtarán: 2664732754 (solo WhatsApp).

Nota, foto y video: ANSL.