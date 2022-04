CULTURA

Alumnos y docentes del Instituto “San Agustín” y de la Escuela “Monseñor Tibiletti”, participaron de una charla realizada por la Asociación Civil “Alas de Cóndor”. Durante el encuentro, el profesor Roger Aguilera abordó la geografía de las Islas Malvinas, mientras que el veterano Pedro Miranda compartió su experiencia en la guerra. La Secretaría de Cultura organizó esta actividad junto a la agenda de la Comisión Mixta, integrada por diferentes organismos del Ejecutivo provincial.

“Malvinas fue una gesta heroica pero vivo esta jornada con mucha reflexión porque no es un día para festejar, sino para pensar en lo que se hizo, en quienes quedaron en la Isla y en sus familiares. Tampoco me olvidaré jamás de aquellos que no murieron por la bala del enemigo, pero se quitaron la vida porque no pudieron superar el trauma de la guerra”, expresó el veterano Pedro Miranda, quien recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más alta condecoración militar otorgada por la República Argentina.

En el MUHSAL se exhibe de forma permanente la espoleta de la bomba que Miranda desarmó y por la cual fue merecedor de dicha distinción. Asimismo, durante el encuentro, la Asociación Civil “Alas de Cóndor” presentó una muestra con maquetas, fotos, cascos, entre otros elementos, seleccionados para revelar la faceta humana del conflicto bélico.

Por su parte, el docente de Geografía, Roger Aguilera disertó sobre la geopolítica de las Islas Malvinas ante las instituciones educativas invitadas.

Miranda agradeció por el acompañamiento institucional. “Siempre digo que hacemos terapia cuando damos una charla porque nos desahogamos, sacamos ese malestar que tenemos adentro. Y, si bien te emocionas o lloras, cuando terminas la charla te sentís en paz y después como que la mochila se va cargando de nuevo”, compartió tras el homenaje que busca además unir y reafirmar el derecho soberano del país sobre su territorio. Una herida abierta, reconocida por Naciones Unidas, pero que aún hoy no está resuelta.

