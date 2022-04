146° PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS

A continuación el discurso del gobernador Alberto Rodríguez Saá del 1 de abril.

Hace 40 años, para ser más preciso el 2 de abril de 1982, en el umbral del amanecer donde las primeras luces del alba cortaban la oscuridad nocturna, un grupo de comandos anfibios y buzos tácticos que se habían desprendido del ARA Santísima Trinidad y desembarcado en cercanías del Puerto Argentino, irrumpe en la casa del gobernador de Malvinas, Rex Hunt, exigiendo su rendición y la entrega de los archipiélagos australes.

Esa fría mañana que se cobró la vida del capitán de corbeta Pedro Giachino, fue testigo de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del sur, Sandwich del sur y los espacios marinos e insulares del Atlántico sur. La Operación Rosario, tal nombre recibió la acción militar que dio cauce a la decisión extemporánea tomada por la junta militar que gobernaba en ese tiempo, posibilito que la Bandera Argentina ondeara en nuestros territorios soberanos tras 149 años de usurpación. La historia de Malvinas se remonta a 1520, cuando es descubierta por los integrantes de la expedición de Magallanes. El Tratado de Utrecht firmado 1713 también por Inglaterra, aseguró las posesiones de España en América del Sur, entre ellas las islas descubiertas en 1520. En 1749 se sabe de un proyecto británico para establecerse en las islas. Este es descartado tras las protestas españolas. La misma suerte corre la ocupación de la Isla Soledad por parte de Francia en 1764. En 1770, España expulsa por la fuerza un nuevo intento de de ocupación británica. A partir de la Revolución de Mayo de 1810, las Islas Malvinas fueron consideradas parte integrante de los territorios heredados de la corona española. En 1820 un enviado del gobierno argentino toma posesión efectiva del archipiélago en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese entonces, el Reino Unido no efectuó protesta alguna. Tampoco lo hizo cuando reconoció a las Provincias Unidas, el 2 de febrero de 1825, con la firma del tratado de amistad comercio y navegación. El 10 de junio de 1829 se designa a Luis Vernet a cargo de la comandancia política y militar de las Islas Malvinas. En dicho acto, bajo la Bandera Nacional, el comandante asume el compromiso de hacer cumplir la legislación argentina, cuidar sus costas y los derechos de pesca vigentes. El 3 de enero de 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, invade las Islas y toma el control de las mismas. Desde ese entonces están bajo dominio británico.

El reclamo por vía diplomático fue inmediato y permanente, haciéndose en cada caso la reserva por los derechos soberanos por los territorios usurpados. El 2 de abril de 1982 se quiebra el status quo imperante. Una decisión del gobierno de facto, termina enfrentando a nuestra nación con una potencia militar extranjera, que nos superaba en experiencia despliegue y capacidad de fuego. Mueren 649 soldados argentinos y 255 combatientes británicos en el campo de batalla, tres civiles isleños fallecen a causa de los ataques y con el paso del tiempo se van sumando a ellos un indeterminado numero de veteranos. El 2 de abril, nos invita a recordar a aquellos que ofrendaron su vida defendiendo la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del sur, pero también a los que murieron en el continente tras el hecho bélico, a los que combatieron y aquellos que conviven a diario con las huellas imborrables de la guerra. En vísperas del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, les pido a todos que juntemos nuestros corazones y aunemos nuestros esfuerzos para que la causa de Malvinas no sea nunca olvidaba. Gloria eterna a los caídos en Malvinas. Las Malvinas son argentinas.

Honorable Asamblea, señora presidente provisional del Senado, señora presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, señores diputados, diputadas, señores senadores y senadoras provinciales, señores senadores y senadoras nacionales. Señora presidenta y ministra del Superior Tribunas de Justicia, señor procurador general, señores miembros del poder ejecutivo provincial, señores intendentes de la Provincia de San Luis, señor obispo de la diócesis de San Luis, representantes de los distintos cultos, autoridades de las distintas fuerzas armadas con asiento en San Luis, autoridades nacionales con asiento en San Luis, representantes de las cámaras de comercio, comercio joven, industriales, ruralistas y demás actividades económicas, representantes de los trabajadores, familiares, amigos, puntanas puntanos.

La pandemia del Sars-Cov 2 que tanto trastorno causó en nuestras vidas diarias, volvió a sorprendernos a fines de diciembre de 2021 con un brusco e inesperado aumento de casos. En nuestra provincia al igual que el resto del paÌs, se identifican tres momentos u olas a causa del Coronavirus. La primera abarco 93 días, del 26 de agosto al 26 de noviembre de 2020, con una positividad que supero el 10%.En total se reportaron 15.472 contagios y una tasa de letalidad del 1,9%. La segunda ola se extendió por 124 días, del 4 de abril al 31 de julio del 2021. Esta ola fue la mas larga, y con el mayor numero de casos y defunciones. 58.666 contagios y 840 fallecidos. La nota distintiva estuvo en la campaña de vacunación. El 62% de la población mayor de 18 años fue vacunada con la primera dosis y el 23% con dos dosis. La tercera ola, del 28 de diciembre de 2021 al 20 de febrero de este año, fue la de mayor contagiosidad y de menor letalidad. En tan solo 55 días mostró tantos casos como los observados de la segunda ola, en su mayoría de la variante Ómicron. Recordemos que el primer caso de Ómicron a nivel país se identificó en San Luis. En ese periodo se notificaron 57.211 enfermos y 163 fallecidos. Nuevamente la campaña de vacunación fue sobresaliente. Alcanzó el 91% de la población mayor de 3 años con 1 dosis, al 85% con dos dosis y al 49% con las dosis de refuerzos. La evolución de la tercera ola nos permite suponer que con menores niveles de vacunación, otra hubiera sido la historia. Es innegable la importancia que tuvieron las vacunas, para que ante tantos casos positivos, la letalidad fuese tan baja. El 25 de marzo, la población vacunada mayor de 3 años, continúa en aumento, 92,02% con la primera dosis, 85,6 con dos dosis, y 59,74 con dosis refuerzo. Si nos detenemos en los números y observamos la relación existente entre letalidad y vacunación. Podemos afirmar que las vacunas son el pasaporte hacia la postpandemia. Precisamente por eso insistimos con la vacuna, recomendamos que las personas completen el esquema, con todas las dosis. Pedimos a los padres que vacunen a sus hijos. Gracias a la vacunación pudimos librarnos de las ataduras y limitaciones que nos puso la pandemia. Gracias a la vacuna podemos pensar en mañana y en San Luis con progreso y crecimiento para todos. Esto parte del discurso hablar de la vacuna, a veces uno no quiere escuchar, pero es necesario que lo diga. He seguido atentamente discursos de todos los lideres mundiales, que tienen un acto como este, abrir la asamblea parlamentaria, sobre todo los países que tienen una constitución similar a la nuestra. Todos los líderes los hicieron, lo siguen haciendo. Elegí entre algunos discursos, alguno que tuviera la característica parecida. Hice mía las palabras del presidente de Estados Unidos, Josep Biden. Lo que dijo parece que hablara de Argentina o de San Luis. “Hemos perdido mucho ante la pandemia del Covid- 19. Hay que tomar este momento para empezar de nuevo. Hay que vislumbrarlo como lo que es, una enfermedad terrible, tenemos que dejar de vernos mutuamente como enemigos,. tenemos que vernos por como quienes somos, somos conciudadanos, no podemos cambiar lo divididos que hemos estado, no lo podemos cambiar., Esto ha sucedido por mucho tiempo-. Pero si podemos cambiar las cosa en adelante, no solo en torno al Covid, sino a otros temas que debemos enfrentar juntos. Esta semana, el jueves, el total de casos de San Luis 153.123, hoy hay activos 85. El total de fallecidos en toda esta historia negra de la pandemia ha sido de 1.605 puntanos y puntanas. Hace unos dos años, yo empezaba la pandemia y me tocaba decir este mismo discurso. Estábamos todos con miedo, yo no podía mostrarlo, tenia que liderar. Acá, este parlamento, esta asamblea, mostró una altura enorme. Hicimos la asamblea. En todos los protocolos casi recomendaban que no se hiciera, pero lo hicimos .Ese día entré solo, hoy hay mucha gente acompañando, agradezco. Era un día brumoso, casi lloviznando, salí con paraguas. Se reunió la asamblea, mostró la calidad de las instituciones. Ese día dije que esperaba este día, un día como hoy. Donde los chicos volvieron las escuelas, vemos los guardapolvos blancos poniéndole alegría a nuestros pueblos, nuestras ciudades. Los docentes volvieron al aula. Las fábricas vuelven a lanzar por sus chimeneas el humo blanco esperanzador de la paz y el trabajo. Los obreros están en sus fábricas, en el campo están los tractores, los ganaderos con su ganado, los ruralistas, los trabajadores, las chicas y chicos en el mundo del internet, en la universidad, en el trabajo. Lo que no quería que sucediera, sucedió, 1605 hermanas y hermanos no están. Hoy clausuremos este capitulo y ojala nunca mas hablemos de la pandemia., Tenemos que hablar de lo que hemos hecho para la reconstrucción de San Luis y mirar al futuro. La pandemia nos dividió, nos dividía todos los días. Fue una enfermedad terrible, trajo muertes, hoy miremos el futuro en unidad, todos juntos por San Luis, por Argentina y el Mundo, por nuestros hijos.

Vamos a hablar de la reconstrucción. En los últimos meses del 2021 empezamos la reconstrucción, cuando ya dejamos de estar encerrados o dictar esos ordenamientos horrorosos. Con la mirada puesta en una posible y no tan lejana postpandemia. Sentí la urgente necesidad de diseñar políticas que apuntaran a recomponer el tejido social y económico de San Luis. La pandemia a su paso había golpeado a empresas, comercios y personas por igual, todos, todos, en mayor o menor medida habían visto disminuir su nivel de actividad. Todos requerían que la economía se volviera a poner en marcha. Haciendo eje en la producción, el empleo y el consumo y con la intención de atender las diferentes problemáticas y necesidades, desarrollamos una serie de herramientas que apuntaron a favorecer la reconstrucción económica. Algunas quedaron plasmadas en el programa de reactivación productiva provincial y otras se fueron agregando a partir de las conclusiones de los aportes que surgieron del Consejo Económico Provincial. Otorgamos un aumento salarial del 50% a la administración pública. Para este año el incremento es del 46%. Durante estos últimos 6 años, todos los aumentos que hemos otorgado han estado por encima de la inflación. Esta recomposición salarial y olvidémonos ahora de la pandemia y pensemos en la inflación, siempre la superó, y cuando no lo hizo, activamos la cláusula gatillo, apretamos el gatillo como disparador para otorgar aumentos salariales. Esto nos coloca en este momento como una de las provincias con mejor salario para la administración pública, docentes, policías, de la Argentina.

Aumentamos un 106% los salarios de la categoría F, establecimos un 50% de incrementos para el Plan de Inclusión Social, Jóvenes Líderes, Becas 22ag, dimos un % equivalente a héroes de Malvinas y soldados de brigada heroica, que este año percibirán un beneficio de 64.200 pesos. En 2021, 37.812 contribuyentes accedieron al plan de facilidades del pago de impuestos provinciales, por un monto superior a los $1.305 millones. En lo que va del 2022, el beneficio ya alcanza a 9.476 contribuyentes por un valor cercano a los $280 millones. 27.000 comercios recibieron subsidio a la tarifa eléctrica por un total de $150 millones. Eximimos el pago de ingresos brutos a 5.000 pequeños y grandes contribuyentes por la diminución de ventas en 2020. Otorgamos 809 préstamos para emprendimientos productivos por más de 480 millones. Diferimos el pago de impuestos provinciales, intereses y multas a 633 contribuyentes por $161 millones. Entregamos 13.410 microemprendimientos por más de $650 millones. Incorporamos a 2.953 jóvenes al Programa Empezar con una erogación mensual por encima de los $27 millones. Estos chicos reciben entrenamiento y realizan sus primeras practicas laborales rentadas en empresas puntanas. Destinamos $755 millones en el Programa Estampillas Ahorro para mi Futuro, beneficiando a 6.327 alumnos de 269 establecimientos escolares. Invertimos $83 millones en la Beca Construyendo Sueños para 613 alumnos, destinamos $1.653 millones a 27.625 puntanos sin trabajo formal o actividades registradas. Dimos una ayuda extraordinaria a 15 mil empleados del sector privado que percibían menos de $70 mil de sueldo. La medida llegó a erogar $1.036 millones. Acudimos en beneficio de 1500 trabajadoras de casas particulares la acción demandó $15.520 millones. A través del Banc0 Nación, con el aporte de la provincia, otorgamos créditos productivos con destino a inversión y a capital del trabajo, por $43 millones. Hay evaluación de otros proyectos por $324 millones. Entregamos créditos para la construcción y la ampliación de vivienda por mas de $60 millones, también por intermedio del Banco Nación y el Gobierno provincial. Otorgamos 75.668 créditos por un total de $7.768 millones a los empleados de la administración pública provincial y municipal, beneficiar al Plan de Inclusión, ex combatientes, Becas 22 ag, policías y médicos residentes. Entregamos 550 préstamos para los agentes de la administración pública nacional con sede en San Luis por 4124 millones. Esta operatoria sigue trabajándose para que alcance a todos los agentes de la administración publica nacional con sede en San Luis. Por si esto fuera poco, invertimos $28.185 millones en 209 obras que generaron miles de puestos de trabajo directo e indirecto.

La pandemia exigió de nosotros medidas extraordinarias para poner en marcha nuevamente la economía provincial. Es lo que llamamos la reconstrucción. Mas allá de las dificultades del momento y pese a las opiniones interesadas de unos pocos traficantes del pesimismo, necesitábamos actuar y lo hicimos. Los resultados están a la vista y se ven reflejados en los índices de producción y consumo. Cuantas veces ustedes mismos me han comentado como los centros de San Luis, Villa Mercedes y Merlo están llenos de gente comprando, sonriendo, en esta etapa que hemos pasado del año pasado a hoy, con estas medidas de reconstrucción. Nada de lo que conseguido, hubiera sido posible sin la comprensión de los puntanos. Nada se hubiera logrado sin la activa participación del consejo económico y social, cuyos integrantes supieron debatir, buscar consenso y soluciones para una rápida recuperación de San Luis. A todos mi eterno agradecimiento. Por adelante nos espera un futuro mejor, Ya no hablaremos de crisis. Las conversaciones que mantendremos giraran en torno a cooperación, capacitación, trabajo, producción, desarrollo, competitividad e innovación. Todos nos sorprenderemos debatiendo sobre el rol de un nuevo estado, un estado social con economía competitiva, un estado cuyos pilares se puedan referenciar los diferentes actores sociales,. un estado donde las necesidades de libertad económica se vean complementadas por la justicia social, un estado que promueva el desarrollo individual y colectivo en un marco de equidad y solidaridad, un estado que resguarde la dignidad humada, un estado social con economía competitiva. Hoy dejamos atrás la pandemia para dar por terminada la reconstrucción. Hoy volvemos al pilar de nuestros principios, un estado social con economía competitiva. Donde el particular no pueda, el estado ayuda,. Donde el particular pueda, el estado no se mete. El rol del estado es el que tenemos permanentemente que debatir. Un estado social con economía competitiva. Levantar los cimientos de un estado social requiere de una planificación estratégica en el diseño de políticas publicas, en lo que es prioridad, debe ser compensado con una mirada de futuro, que limite la repitencia de problemas, y posibilite que cada vez mas personas participen del estado social, así como de la creación de valores y progreso. En función de ello, diseñamos un programa de acción que da respuesta a las necesidades de hoy y esta destinado a hacer cimiento de la nueva etapa. Daré a conocer algunas de estas medidas.

Lo que le pedí a cada ministerio es que mas o menos dirigiéramos una política para contarles hoy, una de esas políticas que debemos realizar para no ser tan extensos. Hubo una queja generalizada, tenemos mucho más para contar, hoy voy a contar un poquito. Cuando cuente una obra, piensen que hay muchas mas que van a llegar a todos los rincones de la provincia. Invertiremos $30 mil millones para la construcción de la primera etapa del Acueducto del Este, que beneficiará a mas de 180 mil habitantes de los departamentos Dupuy y Pedernera. La obra garantizará para consumo humano en calidad y cantidad, a una población que hoy ve afectada su salud por la presencia de arsénico y flúo en las napas subterráneas. Su traza final será de 965 kilómetros y beneficiara a un área productiva de 2.700.000 hectáreas. Destinaremos 3.100 millones de pesos para la creación del Parque Deportivo San Luis en la inmediaciones del Teatro Club Social, sobre 26 hectáreas que eran del ex jockey club, levantaremos esta obra que contendrá 8 canchas de futbol 11, dos polideportivos cubiertos, 4 playones abiertos, 6 canchas de básquet, gimnasio, pileta semiolímpica climatizada, dos canchas de pádel blindex, cancha de rugby con tribuna, ovalo de hormigón para ciclismo, pista de tierra de atletismo, comedor para 300 personas, SUM para 200, albergue para 300 personas en habitaciones con baños privados. Contará con residencias, paseos peatonales, circuitos aeróbicos, bicisendas, zonas de recreación y descanso, áreas gastronómicas y comerciales, proveeduría, infraestructura de salud y seguridad.

Construiremos el edificio administrativo Villa de Merlo, en el centro de la ciudad, en la avenida del Sol, se levantará esta obra de 3.700 metros cuadrados para oficinas, cocheras semicubiertas, y una gran plaza publica que será acceso, paseo y lugar de eventos.

Emplearemos $3 mil millones para urbanizar el barrio la República, beneficiando a 1.900 unidades habitacionales. La obra implicara la construcción de infraestructura básica, provisión de red de agua potable, red cloacal, pavimento asfalticos de calzada y hormigón, vereda, cordón cuneta, acceso vehicular a lotes, nexo a la red eléctrica de media tensión, red interna de baja tensión y alumbrado publico, forestación espacios verdes, y frentes de vivienda, equipamiento urbano y comunitario. Esto se va a hacer en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hace unas horas estuvo en San Luis el ministro, ya firmamos y ahora comienza, me dijeron que en dos meses. Vamos a poner agosto, septiembre ya vamos a ver las maquinas trabajando y es una obra que va a demorar creo que dos ñaos. Es el inicio y es contagioso. Estamos pensando situaciones similares que en toda la provincia, calculamos que son 100 situaciones similares en donde llevaremos estos beneficios. Pondremos la mejor calidad de vida para las familias de las puntanas y los puntanos.

Adjudicaremos este año 1.200 viviendas sociales y construiremos 2 mil casas mas de las mismas características. Siempre hay quejas de que no construimos viviendas. Durante la pandemia, llegaron a la vivienda digna más de 1000 puntanas y puntanos, récord absoluto en argentina. Estamos también encabezando los récords, con las 1.200 de este año y con las 2 mil que también empezaremos este año y quizás las terminemos este año. Nos hace falta imaginación, el afecto, el cariño, acercarse, buscarle la vuelta para que esto se haga realidad. Queremos hacerlo, lo vamos a hacer, pero si todos le ponemos pila será algo extraordinario. Cederemos terrenos para la construcción de nuevas viviendas. Miles de puntanas y puntanos concretaran el sueño de la casa propia. En cada municipio si se pone la onda…terrenos tenemos y si no tenemos, los vamos a buscar, los vamos a comprar. Cada puntana y puntano tienen que acceder a un terreno y cumplir su sueño.

Aprendí en la vida a tener paciencia y escuchar. Alguna vez escuche esto que me pareció dramático. Hay muchas argentinos, argentinas, puntanas y puntanos que la primera vez que tienen un pedazo de tierra, es el día que los enterraron. Que injusticia., Busco tratar de conmover a todos, a mis hermanas y hermanos intendentes. Tenemos terrenos, entreguémoselo a los que no tienen. Ayudémoslos a construir y que cumplan su sueño. Hagámoselo fácil. Que dramática es la vida, que dolorosa es la vida, cuando no se tiene un lugar donde vivir, que dramático es alquilar y saber que tengo que pagar el alquiler todos los meses y me lleva mucha parte de mi sueldo. No puedo hacer mejoras porque no es mi casa, no poder progresar todos los días, cuanto se sufre por eso. Alguna vez estudie, o me enseñaron en algún libro de psicología, que los dolores mas grandes del mundo es la muerte de un hijo. La muerte de un familiar. En el tercer y cuarto lugar de los dolores es la mudanza, por todo lo que hemos pasado para irse de una casa a otra, porque no tiene su casa. Hay mucha corruptela, mucha. Alguna vez estaba en Mendoza, por decir un lugar porque también estuve en otros lugares. Me decían ¿Usted es el gobernador de San Luis?, mi hermana tiene una casa allá, la alquiló porque vive acá, viven en Mendoza. Es lo permite la corrupción , la corruptela, la falta de sensibilidad, entender como que esto es natural, que el estado construya viviendas y que el 50% o mas son hechas por el Estado, con un acceso a la vivienda que en un momento era una cuota de 80 pesos , que hoy serian 1000 pesos. Parece natural pero es muy difícil. Si es el esfuerzo que se hace no hay esa pasión por la justicia, esa sed de que las cosas se hagan bien, de que las viviendas sean bien hechas, bien construidas, que no tengan problemas, y que la persona que la ocupa tenga trabajo. Porque si una vivienda social el que la ocupa no tiene trabajo, y sucede en todo el barrio, ese barrio se convierte en una villa miseria. La cuestión es integral. Tomé quizás lo que menos repercusión puede tener: cederemos terrenos para construcción de nuevas viviendas. Pero es una clave en esto, los chicos, los nuevos profesionales, los solos y solas, jóvenes, los chicos de clase media, los que tienen un papa y una mama, hijos de ricos, es la oportunidad. Démosle un terreno, y que construya, que lo ayuden los padres, ayudémoslos entre todos, busquémosle la vuelta. Pongámosle pasión. Es un plan hermoso de puntanidad, de amor a la gente.

Continuaremos favoreciendo el acceso al crédito para la ampliación, refacción y construcción de viviendas. Se mantendrá vigente la operatoria con el Banco Nación para la obtención de créditos para lo cual la provincia participa activamente bonificando la tasa. Daremos inicio a la obra del centro de consumo problemático en La Toma. Lo dije el año pasado y pido a La Toma que lo tome como algo suyo, que me ayude el sistema de Salud. Que me ayude el sistema de salud. Es un enfoque multidisciplinario. Seriamos los primeros de Argentina. El estado le quita o le saca a los chicos el dealer, se los entrega a la familia. Hermanos de la toma, hemos elegido ese lugar, ahí van las inversiones, ayúdennos, pónganle todas las pilas a esto.

Impulsaremos la construcción del Parque Acueducto Vulpiani en Juana Koslay. El nuevo espacio que se extenderá a lo largo de 15 hectáreas, contara con edificios para locales comerciales, áreas de esparcimiento y recreación, red de agua potable y cloacas, energía eléctrica, gas, fibra óptica, nueva red vial, puente vehicular y peatonal . Juana Koslay no tiene un lugar de encuentro. Todo pueblo, toda ciudad lo tiene que tener, lo que llamamos el centro. Buscamos este lugar de encuentro. Es el mismo que el ingeniero Vulpiani hizo en Villa Mercedes con su gente, hizo el acueducto. Cuando pasan, bajan del negocio de don barroso, buscando el badén del Chorrillo. En vez de seguir para el Volcán, Potrero de los Funes, se tiran para el costado buscando San Roque, lo que era San Roque, ahí se paran en medio del badén miran para la derecha, hay un acueducto romano, de piedra, hermosísimo. Esta en una montañita, una sierrita. Había una hermanastra de mi abuelo, que vivía ahí en esa zona, se pegaron una miradita con un ingeniero joven de apellido León, estaban construyendo el Vulpiani. La invito a ella a ver la obra. Arriba de la lomita puso una piedritas como un lugar ceremonial para ver la obra, ahí le declaró su amor, se casaron y formaron la familia León Rodríguez. Es un lugar hermosísimo, descubierto y escondido para el amor. Ahí lo vamos a abrir, ahí haremos ese lugar de encuentro.

Construiremos el complejo cultural de Villa Mercedes. Pondremos en valor el edificio mas antiguo de la ciudad, respetando todo acerbo patrimonial, con la intención de resignificar. En la 25 de mayo, hemos hecho un convenio con la universidad por el cual nos ha cedido por 100 años o no se cuanto el lugar, y haremos una obra hermosa. Contará con museo, auditorio, espacio coworking que es lo que quieren los jóvenes emprendedores, residencias estudiantiles, centros universitarios de salud, áreas comunes de acceso público, bares y confiterías.

Construiremos cinco nuevos establecimientos educativos para los tres niveles, inicial, primario y secundario. Después va a haber mas. Los nuevos edificios se construirán en Villa Mercedes, barrio Libertad y barrio 365 Viviendas, Villa de Merlo, barrio 272 Viviendas, Nogolí y Los Molles, departamento Junín. Se realizarán con criterio sustentable, esto es climatización a través de paneles solares, domótica con sensores en las griferías. La domótica es la ciencia aplicada para que las canillas pongas la manito y sale el agua sola. Sistema de control de radiación solar, tratamiento de aguas grises para su reutilización, iluminación led, aislamiento térmico y acústico, y huertas productivas.

Concretaremos la puesta en marcha de las nuevas redes de gas natural, entre otras mencionaré: obras de extensión de redes de gas natural en las localidades costeras de las Sierras de los Comechingones: Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villas Elena, Villa Larca, Papagayos, Villa del Carmen y La Punilla.

Obras de ampliación de gas en Villa Mercedes, barrio La Ribera segunda fase y barrios de este, primera fase; construcción de nuevas redes de distribución de gas en la ciudad de San Luis, barrios del sur; realización de nuevos tendidos troncales y redes de distribución de gas en otros puntos del territorio provincial.

Realizaremos nuevas obras viales en Villa Mercedes y San Luis. En Villa Mercedes: doble vía en la Ruta Provincial 2B, barrio la Ribera. La obra se extenderá de la rotonda de intersección de la ruta interfábrica hasta la finalización del barrio La Ribera. La traza se completará con dos rotondas, una al frente del nuevo barrio de 300 Viviendas y la otra al finalizar el tramo, creando un nuevo ingreso a La Ribera. San Luis: reacondicionamiento y repavimentación de la avenida José Santos Ortiz, abarcará desde la rotonda Autódromo Rosendo Hernández hasta la rotonda de vinculación con la rotonda Autopista de las Serranías Puntanas, son 12 kilómetros que permitirán cerrar el anillo vial.

Invertiremos $600.000.000 en nuevas terminales de transporte público de pasajeros. Terminales de ómnibus en La Punta, Potrero de los Funes, Nogolí, Buena Esperanza y La Toma.

Algunas consideraciones sobre el agente financiero del Estado provincial: me acomodé y todo para hablarles!, el 10 de marzo pasado suscribí con el Banco de la Nación Argentina una carta de intención, que podría convertir a esta entidad en agente financiero del Estado provincial en reemplazo del Banco Supervielle. ¿Por qué cambiar? Nuestro planteo no es nuevo. Los primeros días del mes de septiembre de 2016, renegociamos el contrato con el Supervielle ya que no nos satisfacían los términos del acuerdo existentes ni la forma en que se llevaban adelante las operatorias. El nuevo contrato, además de establecer nuevas condiciones, nos dio la libertad de dar por terminado el vínculo de manera unilateral, a partir de ese entonces se corrigió lo que a nuestro criterio estaba mal sin embargo la calidad del servicio no mejoró. ¿Qué buscamos? Un agente financiero que además de beneficiar al Estado, satisfaga las necesidades de los empleados de los tres poderes, aporte al desarrollo provincial y al progreso de todos los puntanos. En síntesis: queremos un socio estratégico para San Luis.

El año pasado a través del Banco Nación, implementamos una línea de financiamiento y créditos a tasa de interés accesible que ayudaron a muchos de nuestros comprovincianos. Esto nos hizo pensar en la posibilidad de un acuerdo más importante y permanente. En esa dirección es que suscribimos la carta de intención. Queda un largo camino por recorrer en los próximos días y vamos a trabajar sobre el plan que deja establecidos compromisos e inversiones que nos proponen. Por el momento somos optimistas, los pasos futuros irán dando forma a una relación que esperamos se concrete para beneficio de todos.

Nuevas normas y procedimientos para el fortalecimiento institucional. Acá voy a hablar del fortalecimiento institucional, esto está en el marco de la agenda 2030 que hablamos el año pasado, está en el marco de la agenda de las Naciones Unidas. Mejorar la calidad de nuestras instituciones. Cité cuando empezamos hoy, el caso de aquél día cuando este parlamento, esta honorable legislatura buscó todas las maneras que se hiciera la reunión, yo agradecí, felicité y hoy veo bancas vacías acá. El tema, me dicen que es porque no les gusta la propuesta de, para ocupar el Superior Tribunal, hemos propuesto al doctor Eduardo Mones Ruiz. No está cuestionado Mones Ruiz, no están cuestionadas su calidades morales, intelectuales, jurídicas, su persona. Se dice que un vicegobernador no podría ser o no les gusta que sea miembro del Superior Tribunal. ¿Ha sucedido otras veces en la Argentina? Sí. ¿Ha sucedido otras veces en el mundo? Sí. Que sea un funcionario de un gobierno, en este caso, un vicegobernador que ocupe, mire, pasó en la Corte Suprema de los Estados Unidos en la primera composición y dio origen al caso Madbury-Madison que es un pilar del derecho constitucional en el mundo. El juez que redactó el caso Madbury-Madison había pertenecido al gobierno anterior. Bueno, en Argentina un personaje que tuvo un traspié final que no lo coloca en la historia pero no en la historia grande por ese traspié pero fue Figueroa Alcorta, vicepresidente de la Nación, muere Quintana, presidente de la Nación y luego ministro de la Corte Suprema y presidente de la Corte Suprema. Fue presidente de los tres poderes, tenía un prestigio enorme, miren lo que pasó: voltean o se hace un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, y Figueroa Alcorta quien supuestamente era el adversario de Yrigoyen, cuando era vicepresidente quiere renunciar a la Suprema Corte porque habían hecho un golpe de Estado contra Yrigoyen pero lo convencieron. Y para justificar el golpe contra Yrigoyen, el mundo del derecho o el mundo jurídico de la Argentina, perversamente, arma lo que se llama la doctrina de facto, es decir cuando viene un gobierno de facto lo avala con la doctrina de facto. Pero Figueroa no la quería firmar, presentó la renuncia y los amigos lo convencieron, no sé quién lo convenció y la terminó firmando y hubiera estado en la historia grande. Claro que puede un vicegobernador ser miembro del Superior Tribunal, puede tener un criterio distinto pero eso se discute, ahora si los senadores del mismo grupo que hoy está acá han firmado el camino y han avalado todo, esto no me lastima a mí, no lo lastima a Mones Ruiz, ¿saben qué? tampoco podemos decir que lastima a las instituciones pero no ayuda a la calidad de las instituciones, no ayuda, simplemente. No critico, no digo nada pero no ayuda, si necesitamos todos la ayuda de todos para mejorar a San Luis. Esto no ayuda.

Esto no lo hubiera mencionado, pero como quiero hablar de la calidad de las instituciones, tengo que mencionar esto porque puede ser que sea una acción de hoy y mañana, nos olvidemos y podamos seguir trabajando. Necesitamos trabajar todos unidos, todos en paz, tranquilidad, mejorar San Luis, estamos en otra etapa ya. Al final, tal vez me meta en un tema como es la grieta.

Bueno, en la calidad de las instituciones vamos a buscar nuevas normas y procedimientos para fortalecer las instituciones.

Presentaremos el Anteproyecto de Ley del Código Procesal Laboral.

El Código Procesal Laboral existe pero sería la modificación o un nuevo Código Procesal Laboral.

Continuaremos el trabajo en comisiones en pos de la reforma del Código Civil y Comercial y de la Ley de Mediación.

La Ley de Mediación de San Luis es absolutamente innovadora y la queremos mejorar. Por primera vez incorporamos la mediación que podían pertenecer al poder judicial como son los mediadores, personas que no eran abogados, un requisito constitucional que otras constituciones no lo tienen, no es que en el sistema de Salud tiene que ser todos médicos ni en el mundo del poder judicial tienen que ser todos abogados pero no importa, me refiero que, lo pongo como ejemplo, que nuestra ley es buena porque ha sido innovadora pero vamos a mejorarla todavía. Eso es mejorar la calidad, tenemos instituciones de calidad, queremos mejorarla.

Llevaremos adelante a la Ley de Procedimiento de Reclamos del Derecho de los Consumidores. En este punto no estamos bien, tenemos que mejorar mucho los derechos de los consumidores: mejoremos, mejoremos, ayuden, todos.

Elevaremos un proyecto de ley de modificación del régimen municipal y de intendentes comisionados, aplicables a aquellos municipios que no hayan dictado su carta orgánica y aquellos otros que no estén facultados para hacerlo. La ley tiene por objetivo ordenar el funcionamiento institucional de los municipios.

Pocos municipios de los que tienen Concejo Deliberante que son una especie de categoría por número de población, tienen la carta orgánica municipal. Entiendo por caso el municipio de Merlo que es uno de los municipios más importantes de la provincia, no tiene carta orgánica municipal, entonces vamos a establecer las condiciones del que no tiene carta orgánica municipal, bueno, lo regulará esta asamblea, le dictará una carta orgánica hasta que dicten o veremos como solucionar esto que todos estén en armonía y los municipios estén con todos los requisitos republicanos como lo exige la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y como lo exige la Constitución Provincial a los municipios.

Adheriremos a la Ley Nacional del Narcomenudeo: nuestro objetivo es contar con mayores atribuciones al abordar este tipo de delitos.

Haremos realidad la apertura de la Casa de los Derechos Humanos el 5 de mayo, en la calle Belgrano 840 de la ciudad de San Luis, abriremos las puertas de este centro de atención y asesoramiento para todos los ciudadanos.

Implementaremos en Catastro la tecnología 3D. A partir de esta iniciativa lograremos una mayor eficiencia en la gestión de los recursos territoriales al incorporar los atributos de tridimensionalidad a las parcelas.

Utilizaremos la tecnología en favor de la Seguridad Vial y como herramienta de la lucha contra el delito en autopistas, rutas y caminos de San Luis. Instalaremos en los 14 ingresos principales de la provincia y en los 140 caminos secundarios en otros accesos de importancia, equipos de última generación que nos ayuden a prevenir hechos delictivos y evitar accidentes viales. En breve tiempo anunciaremos también las cámaras de seguridad. Estamos haciendo un protocolo donde el Ministerio de Seguridad lleve el control de las cámaras y las cámaras y todo el sistema tecnológico esté bajo el resguardo del Ministerio de Tecnología. Es una coordinación de los ministerios que puede dar una eficiencia enorme y nos va a permitir invertir para que toda la provincia en todos los centros y en todas las ciudades tengamos cámaras de seguridad para mejorar la prevención del delito.

En materia educativa, pasamos de la virtualidad a un sistema presencial con burbujas y de ahí a la presencialidad plena en todos los colegios de San Luis. El ciclo lectivo de un inicio con docentes y alumnos en las aulas sin burbujas ni pases sanitarios ni cierre de grados ni suspensiones de clases, solo asistencia cuidada con uso del barbijo, lavado de manos y ventilación cruzada en todos los ambientes. Volver a juntarnos, encontrarnos, mirarnos a la cara, posibilitó encarar nuevos desafíos y metas en favor de la calidad educativa. Iniciaremos el año con un plan educativo que hace foco en el aprendizaje de la lectura, la escritura, la matemática, la convivencia escolar, la salud, la puntanidad y la educación vial entre otros ejes. los resultados del plan serán materia de la Expo Educativa que inauguraremos el 20 de noviembre con la participación de todos los alumnos de San Luis,

Con más de 450 alumnos dimos inicio a la carrera de Formación Docente en los institutos inaugurados el año pasado en San Francisco del Monte de Oro y en Santa Rosa del Conlara.

San Francisco es cuna de educación y cuna de docentes, Santa Rosa es cuna de docentes, hemos vuelto a esa tradición hermosa gracias al empuje que, inclusive de nuestros opositores que hemos trabajado hermanados en Santa Rosa para lograr este éxito que es fundamentalmente, de la oposición en Santa Rosa, y en San Francisco, de todos. Y estamos contentos y nos hace falta ahora dar los pasos que estamos dando ahora en estas horas para que esto esté funcionando plenamente y ahora queremos hacer el mismo instituto en el sur de la provincia, lo vamos a hacer en Buena Esperanza.

Seguiremos innovando en materia tecnológica. Miren, en materia tecnológica yo voy a citar, creo que son tres puntos nada más pero nosotros tenemos una ministra que es una genio, es una genio y en materia digital tiene más de 100 puntos de agenda, el discurso tendría que ser solo para ella, con los temas de ella, son tantos los temas, bueno, yo le decía ‘no, elijamos dos o tres nomás’. Yo dije dos y me pusieron tres.

Con San Luis a 1.000, esto es la velocidad de la red, cuando ponen algo en el buscador y hace enlace en un segundo, si se demora es por el otro, no por uno porque la entrada al otro punto no es amplio, si las dos están a mil, es rápida.

Con San Luis a 1.000’, negocios, empresas y consorcios tienen conectividad por fibra óptica de alta velocidad hasta 1.000 megabytes por segundo. Los Manantiales, La Calera, Nogolí y Villa de la Quebrada ya cuentan con el servicio. De la periferia al centro.

Acá me paro un poquito, miren si hacemos al revés, le damos todo primero a San Luis y Villa Mercedes a Merlo a Justo Daract que empezamos así … ¿Cuándo llega a La Calera y Nogolí? Nunca! En cambio si lo hacemos en La Calera y Nogolí apuran todo para que llegue rápido al centro. De la periferia al centro llega más rápido y es mejor.

Este año además de San Martín, Paso Grande, La Punilla, Fraga, La Toma, El Volcán, Justo Daract, Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles, Cerro de Oro, Santa Rosa del Conlara, Villa del Carmen, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Candelaria, Juan Jorba, Nueva Galia, Fortuna, Saladillo, El Trapiche, San Jerónimo, Balde y Villa de Praga. san Luis y Villa Mercedes solo cuentan por ahora con servicio de alta velocidad en el segmento comercio, ya vamos a llegar también al centro con todo.

Con la intención de incluir digitalmente cada vez más alumnos y jubilados, entregaremos 57.000 dispositivos entre tablets y computadoras. Serán 27.000 tablets a niños de 1°, 2° y 3° grado de primaria, 25.000 computadoras a alumnos de 4°,5| y6° grado y 5.000 tablets a jubilados. Ya tienen tablets, ahora otros jubilados.

Premios 2022 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información WSIS: World Summit on the Information Society. Tuve un extraordinario profesor de inglés, profesor Jordan, él no tuvo la suerte de tener tan buen alumno en mí. Disculpen mi ‘Speaking English‘.

Organizado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, organismos pertenecientes a las Naciones Unidas. Las naciones Unidas tienen organismos específicos. Uno por ejemplo, la UNESCO, educación; la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es lo máximo en el mundo de las recomendaciones en decir cómo está la cosa, dónde vamos. esos organismos se juntan todas las inteligencias de todos los Estados, más allá de las diferencias políticas o estratégicas, en estas cosas se ponen de acuerdo.

En el tema información y telecomunicaciones, nació la UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. En ese marco, se hace una cumbre mundial de la Sociedad de Información. Es como si dijéramos la educación, la cumbre mundial de la educación es la UNESCO o la salud que estuvieran toda la gente de la salud en una cumbre, bueno, esa cumbre se reúne todos los años, otorgan premios a la innovación a los que van más adelante de la agenda digital. La Argentina se ha presentado muchísimas veces, ha ganado 14 premios, en varios años. Un oro ganó ENACOM y tres plata el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y dos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De eso 14 premios de la Argentina, 10 ganó San Luis. Cinco oros, el ENACOM logró solo uno; y cinco platas. Y ahora estamos nominados para dos más que puede ser plata puede ser oro o podemos quedar afuera pero vamos a estar poniéndole la ficha.

¿Saben? Esto lo cuento porque nos pasa algo a nosotros. es tanto el avance, estamos tan metidos en la era digital que ya casi estamos saliendo, estamos entrando en la robótica. Y yo lo digo a esto con alegría por San Luis pero dolor como argentino porque la Argentina todavía no entra en la era digital, está a la vista. Nuestro programa para el seguimiento epidemiológico fue reconocido internacionalmente y creo que ganó uno de estos premios. Y la Argentina cuando tiene que hacer, bueno, contrata a otro a un privado o trae de otro lado. Muchachos, ¡es mejor el nuestro!

Saben hace cuántos años lo hice una vez acá, acá, firme un decreto en 2006 o 2007, no me acuerdo el año, acá firme por primera vez un proyecto de ley por vía digital, la firma digital.

Gobernador, San Luis del 2006, a la fecha, no me acuerdo bien el año, disculpen, firma vía digital

Los otros no sé, pero para firmar los expedientes tardan semanas y semanas porque saben uno firma 300 expedientes por semana o 500 expedientes por semana, 500 resoluciones, decretos, designaciones, esto y aquello.

Para firmarlo, antes venían esos carritos que en los hoteles llevan las valijas, carros enormes, dos o tres carros de esos con expedientes, había que desempolvar uno, el otro y un día entero o dos se estaba con esto. Hoy, muchos me han visto firmar a mi, mientras tomamos un café, tengo el listado de lo que voy a firmar, y se firma en un minuto o dos, tres minutos. Yo lo se alargar porque me gusta conversar con gente muy buena, muy linda.

Ese es nuestro nivel digital, la agenda es enorme, vamos por los premios ahora, ojalá que nos vaya bien y levantemos el premio, es como el Oscar, ¿vieron? levantamos el orito o la plata, bueno van a ver la foto después.

En materia de desarrollo humano, hemos planteado nuevos paradigmas para el Plan de Inclusión a fin de adaptarlo a lo que pretendemos sea este nuevo Estado social.

Miren, antes de desarrollar el tema, les digo algo: el Estado social aunque sea otro Estado que no se llame Estado social, tiene como eje central, como pívot, como núcleo central, la cultura del trabajo. Si no recreamos, mantenemos, educamos, formamos para la cultura del trabajo, no funciona la persona, no funciona la familia, no funciona el barrio, no funciona el municipio, no funcionan las ciudades, no funciona la Argentina, no funciona el mundo.

Cada sociedad requiere que sus integrantes incorporen la cultura del trabajo.

El Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis fue creado en el año 2003 como consecuencia de la terrible crisis económica que azotó nuestro país, fue una respuesta categórica inmediata que permitió brindar oportunidad y recursos a aquellos que estaban en riesgo de pobreza y exclusión, con la intención de que pudiesen volver a reconocerse como protagonistas de su propia vida.

Esta iniciativa fue sostenida y profundizada a lo largo de los años, al punto de que en San Luis la inclusión social tiene raigambre constitucional y es política estatal permanente.

La única constitución del mundo que tiene incorporado el derecho a la inclusión social es la de San Luis, gracias a ustedes, gracias al pueblo y gracias a todo el esfuerzo que han hecho todos para que esto se entienda.

La decisión tomada en ese entonces se fue desnaturalizando con el tiempo, razón por la cual necesitamos reconducir y sanear el plan. Hoy, nuestro principal objetivo es capacitar a todos los trabajadores y trabajadoras insistiendo en la formación como condición primera y necesaria para una transición exitosa hacia el mercado laboral, en función de ello desarrollaremos nuevas acciones y herramientas: un censo de cada uno de los beneficiarios, que apunta a conocer las características, experiencias, habilidades y aspiraciones de los integrantes del plan, educación primaria y secundaria al alcance de todos: motivará a las personas que por diferentes razones no han completado su educación formal que lo hagan; de acuerdo a nuestros registros, 1.500 de los integrantes del plan no terminaron el nivel primario y 6.000 el secundario, oportunidad de formación: la UPrO y la ULP serán las responsables de la capacitación de los beneficiarios, estas instituciones brindarán programas específicos que les posibilitará acceder a una formación adecuada y vinculación permanente: se implementará una nueva aplicación al servicio de cada uno de los integrantes del plan que les permitirá recibir y enviar información, a partir de ella podrán estar advertidos sobre nuevas capacitaciones, mantener contacto con los referentes, conocer fechas de pago y cambios de horarios, obtener beneficios, gestionar el certificado de pertenencia al plan, participar en la bolsa de trabajo y recibir alertas, puesta en marcha de un programa comercial para que los beneficiarios puedan vender el fruto de sus propios emprendimientos: a través de San Luis Producen los integrantes del plan serán los artífices de esta cadena de valor, todos podrán participar y se aplicará a rubros tan importantes como Salud: personas capacitadas para el cuidado de pacientes, adultos y niños, mecánica, textil, blanquería para hospitales, clínicas y geriátricos, ropa de trabajo y uniformes, guantes y barbijos, construcción y metalúrgica, puertas placas, ladrillos, cerámicos, carpintería, metálica, agro, tranqueras, bebederas, etc., capacitación para mujeres y disidencias a través del Programa Integral para la Economía, de forma conjunta con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Social ponen en marcha este programa que abre las puertas a la formación de la construcción futura de proyectos productivos. Voy a decirlo, esto no se hace, pero lo voy a hacer, porque tengo derecho a hacerlo, yo inventé el plan de inclusión social, tengo derecho a decirlo. ¿Por qué? porque todos los demás se opusieron, muy pocos me acompañaron, yo decía vamos a darle trabajo a todos, y he contado esto muchas veces, me decían: “estás loco” y eso apareció en todo el país, ¿cómo va a prometer trabajo para todos? inventamos el plan de inclusión social. Asumí acá el 25 de mayo porque se habían adelantado las elecciones del 2003, fue un domingo y el día miércoles estaban abiertas ya las inscripciones al plan, y ¿ primero para quién abrimos? para capacidades diferentes, nunca habían tenido una oportunidad, las madres solteras, que les negaban en todos lados. ¿Vos sos madres soltera? si se enferma el niño ¿qué vas a hacer? fuera. Y las recibimos en el Plan de Inclusión.

Las mujeres luchadoras por los derechos sociales, que habían luchado toda una vida por la igualdad, por primera vez tuvieron un trabajo, un trabajo por San Luis. Las mujeres mayores de 60, 70, 80 y 90. Cómo una abuela de 93 años va a trabajar en el Plan? Trabajaba en el Plan. Era nuestra abanderada. Llegaba más temprano que los demás y se ponía a prepararles el mate cocido para que los más pícaros tuvieran el mate cocido listo y ordenaba cómo regar las plantas. Las mujeres y hombres con enfermedades terminales. Gente que con 40 años pierde el empleo y nos les da empleo nadie. Ese era el plan. El Plan tiene un catecismo, tiene un espíritu. ¿por quién trabajás vos? Yo trabajo por San Luis. ¿y qué es lo tuyo, es un contrato de trabajo? No, no es un contrato de trabajo. Soy un trabajador de Inclusión. Se reían del “pico y pala”. “Sí, soy del pico y pala. Orgulloso del pico y pala”. Con ese Plan tuvimos un equipo de fútbol que le ganaba a todos. Tomábamos a los chicos de los potreros, ayudamos en las epidemias, una epidemia de hepatitis. Se subían a los tanques de agua de los barrios más humildes donde la gente no podía subir para limpiarlos. Los tanques se abren, se rompen las tapas y las palomas lo ensucian. Las ratas se meten. Subieron los del Plan y limpiaron todos los tanques. En Quines, San Francisco, arreglaron el río que se desbordaba por las crecientes. Este río que le llamábamos Río Seco porque nuestras madres sentían vergüenza porque era un basural, lo construyeron con el pico y pala, un parque que es orgullo de todos. Le devolvimos el nombre del Río San Luis. Los trabajadores del Plan de Inclusión Social.

En Villa Mercedes, salimos un día del “José María Gatica” cantando la Calle Angosta. Esos sumergidos, esos que eran excluidos, esos que tenían enfermedades terminales. Eso era el Plan de Inclusión. Fuimos hasta el Rio V y no había pico y pala, después apareció. Con las manos hacíamos los pozos y plantaban los sauces que recoletaban acá en Potrero de los Funes. Los trabajadores del Plan de Inclusión se los llevaron a los hermanos de Villa Mercedes y fueron a recolectar estacas de sauce a Entre Ríos. Trajimos camionadas de estacas. Hacer un pozo y taparlo, ¿así decía Keine?. Las que regamos, están. Las que no regamos, no están. Ese era el Plan de Inclusión. Yo soy un excluido, me voy a incluir. Trabajo todos los días. Defiendo al Plan de Inclusión. Quiero al Plan de Inclusión. No le hago trampa al Plan de Inclusión. Ese es el catecismo. El Plan no tiene jefe, entonces, se tiene que cuidar entre todos. Esto se fue desnaturalizando con el paso del tiempo y hoy está desbordado. Vamos a volver a esto, por eso hicimos una ley y ustedes la aprobaron. Vamos a hacer un censo con una pregunta: ¿vos querés estar en el Plan de Inclusión donde el centro de la cultura es el trabajo? Quedate, bienvenido. “No, no quiero trabajar porque son muchas horas, no me gusta”. Si vos sos excluido, no tenés otra cosa que hacer, estás excluido. “Yo en realidad no estoy excluido, porque tengo otro trabajo” ¡Ah! eso es una picardía, eso es quitarle la posibilidad a otro que sí está exlcuido. Esto es lastimar el esfuerzo del Estado. Si vos no querés trabajar en el Plan, vamos a mantenerte 3 meses para que busques trabajo. La Provincia te va a conseguir trabajo, porque acá tenemos una obra pública y un crecimiento enorme, donde los índices dicen que no tenemos una desocupación alarmante. Entonces ¿ por qué no buscás trabajo? Elegí, ¿querés Plan de Inclsuión? Acá está, vení. No querés, bueno, entonces tenés 3 meses, llamémosle seguro de desocupación. No vengas a laburar, te lo vamos a pagar. Dentro del Plan se trabaja, cultura del trabajo. Vas a trabajar de lo que te guste, nadie te va a imponer. Vas a trabajar con una jefatura que practicamente no tenés jefe. En lo que te gusta. Te vamos a capacitar. Hermoso, como aquel Plan. Que en el Plan aparezcan los que le gusta, el deporte y bueno fomentaremos el mejor equipo de futbol masculino, femenino, basquet, cestoball. Lo que les guste, la cultura, pintar, harán teatro. Los que le guste, la construcción, tenemos para ser herrero, albañil. Los que les guste, la ciencia y la técnica, la ULP los va a capacitar para lo que quiera. Vamos a tener bolsas de trabajo, vamos a ordenar el Plan. Sí, nosotros vamos a llamarlo el Plan de Inclusión. ¡INCLUSIÓN, INCLUSIÓN!. La palabra plan social está devaluada porque no fomenta la cultura del trabajo, no porque tengas que ir a ayudar a una persona que está en necesidad, que sí hay que ayudarla. Por eso somos un Estado social. Pero esa persona tiene que trabajar. Cultura del trabajo. Que no puedo ir porque tengo un problema, una capacidad diferentes. Te vamos a encontrar el lugar. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes han aprobado la ley. Esto lo vamos a hacer bien. Me voy a ocupar casi personalmente del Plan de Inclusión. Nadie lo quiere tanto como yo. Va a volver a ser. A los avivados les vamos a dar la opción y ya está. Unámonos todos y construyamos un mejor San Luis.

El Sistema de Salud provincial tan reconocido en tiempo de pandemia continúa sorprendiéndonos con nuevas concreciones y proyectos.

El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” ha cumplido con la etapa prevista y hoy ofrece una respuesta de excelencia a todos los puntanos.

Acá pará y les digo algo: ¿Cuántas veces escucharon esa obra no la van a terminar nunca?

¿Cuántas veces escucharon que no la van a inaugurar nunca?, la inauguramos.

¿Cuántas veces escucharon si inauguran el cemento pero no va a funcionar?, les cuento a los campeones del pesimismo, les cuento: muchachos hemos hecho una obra en un año y medio, el más grande hospital de sudamérica está funcionando con una excelencia maravillosa.

Felicitaciones a todos y todas los que hicieron posible esta obra de la que nos vamos a sentir orgullosos por el resto de nuestras vidas.

Voy a decir una, como decimos en San Luis, una chuncanada, que por ahí algún chuncano dice: ¿me vas a decir a mi que estuve en Europa?, dentro de unos años vamos a decir: ¿me vas a decir a mi que me atendí en el “Ramón Carrillo”, me vas a decir a mi?

Están en funcionamiento las áreas de consultorio externo, diagnóstico por imágenes, internado moderado, internado crítico, quirófano, unidad de procedimientos ambulatorios, urgencias y emergencias.

El 14 de marzo se puso en marcha el área de intervención diagnóstica cardiovascular, neurovascular y arritmias complejas.

Este mes será el turno de las intervenciones terapéuticas avanzadas, por ejemplo, la colocación de stent y el 21 de abril se hará la primera cirugía de bypass coronario.

Durante el mes de mayo, se inaugurará la farmacia robotizada, la primera en un hospital público de Argentina, vos vas a la farmacia robotizada, le ponés el chip para que miren ahí y seguís conversando, y te va a venir por un como se dice una cinta descendiendo o una cinta el remedio que marcó el chip. San Luis, “Ramón Carrillo”, nosotros, eso somos nosotros.

A modo de resumen sobre el “Carrillo” repasamos algunos números:

Al 11 de marzo pasado se atendieron 30.527 consultas médicas y otras 3.300 en urgencias y emergencias.

Se realizaron 4.680 exámenes entre electrocardiogramas, ecocardiogramas y radiografías.

Se hicieron 10.513 exámenes de diagnóstico por imágenes.

Se procesaron 77.887 muestras de laboratorio.

Se internaron 1.069 pacientes en el servicio de cuidados moderados y 104 en unidades de cuidados intensivos.

Se concretaron 589 intervenciones quirúrgicas.

Atención a afiliados del Pami, el último mes del año pasado comenzó la atención de los jubilados en el Sistema de Salud provincial.

En la actualidad, se realizan consultas médicas en todas las especialidades, prácticas como radiografías, electrocardiogramas, ecocardiogramas y exámenes de diagnóstico por imágenes.

La firma, esto es necesario que suceda y vamos a trabajar intensamente, la firma de nuevos convenios y tratativa con las autoridades de las obra social permitirá incluir otras prestaciones, necesitamos que el Pami nacional firme con nosotros nuevos convenios y reconozca al “Carrillo” la calidad y lo que tiene que reconocerle para que las prestaciones, el Pami, las abone como corresponde y sea un negocio mutuo y en beneficio absoluto de nuestros jubilados.

Construiremos dos nuevos hospitales ambulatorios, en el barrio 1.000 Viviendas en Villa Mercedes y en el barrio 272 Viviendas en Villa de Merlo, también pondremos en valor y ampliaremos el Hospital San Luis, la Maternidad provincial “Teresita Baigorria” y el Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, invertiremos 850.000.000 de pesos para la adquisición de 50 ambulancias de alta y media complejidad, 15 unidades de traslado y 4 vehículos de logística. Destinaremos 10 millones para extender el Programa de Gestión Menstrual Sostenible a 15.000 niñas y adolescentes de los departamentos Junín y Pedernera, la obra social provincial pondrá en marcha nuevos servicios que mejorarán la atención de todos los afiliados, Dosep se va a transformar en una obra social que va a llegar muchísimo más a la gente, va a tener sus consultorios y bueno, voy a contarles algo de esto, Dosep contará con clínicas y consultorios propios, hablamos del Hospital Viceintendenta “Verónica Bailone” en Villa Mercedes, con consultorios externos, servicio de diagnóstico por imágenes, laboratorio de internación, eso lo va a hacer Dosep, sin tener que contratar, sino que va a prestar un servicio directo.

El Hospital San Luis y el antiguo hospital de la Villa de Merlo con consultorio va a ser administrado a partir de ahora por Dosep, con consultorios en clínicas médicas, oftalmología, odontología y diagnóstico por imágenes.

La Maternidad “Teresita Baigorria” y la Maternidad de Villa Mercedes también van a ser administradas por Dosep, con área de atención exclusiva para los afiliados de la obra social. Va a tener el afiliado de la obra social una atención exclusiva que intentamos que sea de la más alta calidad, no quiero decir porque no competimos, pero va a mejorar los servicios que presta hoy la salud pública privada enormemente. Serán puestas en valor las delegaciones de San Luis y Villa Mercedes de la obra social.

Se implementará una plataforma de telemedicina, que posibilitará brindar consultas médicas a través de un sistema de atención remota.

Termino ahora con esto y empiezo con otro tema, estoy terminando no se asusten.

En materia de desarrollo económico, impulsaremos acciones que fomentarán nuestra producción e incrementarán la demanda de mano de obra.

Impulsaremos la ley de producción productiva con el fin de atraer nuevas inversiones de los sectores industrial, agropecuario, agroindustrial, minero, turístico y de servicio. Se hará a través de incentivos fiscales, acceso a terrenos destinados a proyectos de inversión y concursos públicos para la instalación de explotaciones productivas.

Crearemos la feria franca en todos los departamentos provinciales, a través de ellas favoreceremos la producción local, las economías regionales y el arraigo rural, destinaremos 60 hectáreas en la localidad de Fraga para parcelas hortícolas, la intención es desarrollar un polo de producción regional de frutas y verduras de calidad.

¿Se acuerdan? un día anunciamos que en Fraga, durante la pandemia, bueno, y así lo hicimos, un cementerio. Colapsaban en el mundo los cementerios, bueno, la situación de tragedia, que no la quiero describir, bueno, sucedió en algún lugar de la Argentina, y la pandemia llegó un momento que estaba en tal nivel que teníamos que pensar lo peor, lo pensamos y lo resolvimos, inclusive, recibí llamadas de otras provincias, otros municipios que me decían ¿si nos pasa acá, podemos ir a ese lugar?

Y sí, bueno la vacuna, el destino, lo que fuere, determinó que eso no se utilizara, no produjo gasto significativo, gasto alguno, inversión alguna hacer eso, bueno.

Hoy esa tierra está y como un homenaje a la vida y al futuro y a San Luis, ahí vamos a hacer, a este lugar lo vamos a reconvertir, le vamos a dar un funcionamiento nuevo, que nunca se usó, ahí van a ser nuestras 60 hectáreas para parcelas hortícolas.

Produciremos, industrializaremos y comercializaremos 12.000 hectáreas de alfalfa. Esto es un 50% más que la campaña anterior y equivale al 7% total exportado por Argentina.

En esto de la alfalfa están trabajando extraordinariamente nuestros equipos. Hemos llegado a muchos lugares ya de la zona de la Cuenca El Morro, donde tenemos el grave problema de la desertización y la problemática del calentamiento global, la alfalfa es una tremenda solución, es una nueva oportunidad porque da dividendos similares a lo que puede ser la soja u otros y sin la utilización de químicos y con una posibilidad mejor. El Estado está trabajando para ayudar y coadyuvar, y trazar el camino de la industrialización y la venta a, por ejemplo, creo que el mercado es fundamental ahora es Arabia. San Luis lo está haciendo.

Pedimos que se sumen los productores, los productores de la Cuenca El Morro, que se sumen a esta campaña y lo que nosotros hablamos ahora que vamos a incrementar 50% que sea un 100 un 200 y 500 también, que San Luis tome este perfil, sobre todo, en la Cuenca El Morro o en lugares con riesgos de esta problemática.

Desde la Zona de Actividades Logísticas transportaremos 60 mil toneladas de carga industrial y agroindustrial por vía férrea, en algún momento compramos La puntana y en algún momento alguien la regaló a Córdoba y ahora es nuestra de nuevo. Y bueno vamos a seguir trabajando en esto. El volumen declarado necesitaría del movimiento de 240 camiones, que por los costos involucrados implica hacerlo por vía férrea, con una reducción del 40 al 60% en fletes.

Continuaremos promocionando nuestra oferta turística, esto es un ingreso extraordinario a la provincia que no es para las arcas del Estado, sino para los particulares, pero es uno de los ingresos más importantes y el crecimiento de la actividad turística en San Luis es extraordinario, es extraordinario.

Nuestra oferta para que más personas visiten San Luis, durante esta temporada, se invirtieron en San Luis 10.000 millones de pesos, estos representa un crecimiento interanual de 11,4%, una ocupación del 87,6 y una estadía promedio de 5,5 días, mientras mas le ofrezcamos al turista más días se queda y mas platita deja y más feliz lo hacemos y después se queda un mes, después se queda dos meses y después se queda a vivir en San Luis y puede traer toda la platita.

Si comparamos estos número con el 2015, podemos ver que en 7 años crecimos un 43,5 en cantidad de turistas, 190.000 (redondeo a 274.000). Aumentamos la cantidad de plazas disponibles, de 8.900 a 13.900. Incrementamos la ocupación de un 80,1 a un 87,6.

En el 2022 generaremos otras acciones para que más argentinos conozcan San Luis.

El 9 de abril inauguramos la confitería “Posta Huarpe del Cuyum” en el parque nacional Sierra de las Quijadas.

Este acto será el inicio simbólico del plan de manejo participativo en las áreas de uso público del parque, en la misma dirección comenzaremos el relevamiento territorial para la restitución de 3.000 hectáreas a la comunidad Huarpe de Guanacache y la capacitación como guía de 4 jóvenes pertenecientes a la comunidad.

Se acuerdan, nosotros habíamos hecho un juicio a la Corte para que se nos devolviera la Sierra de las Quijadas a la soberanía de San Luis. Expropiamos las Quijadas, discutimos si teníamos derecho de expropiación, una provincia frente a un ente nacional y eso se está discutiendo en la Corte.

Intentamos mil acuerdos, con el gobierno anterior, con el anterior y con este gobierno, y bueno, por la pandemia tardamos dos años pero a principio de este año o el año pasado ya firmamos el convenio donde se hace una conducción compartida: Estado nacional, parques nacionales, provincia de San Luis y la Comunidad Huarpe, en ese convenio, y ahora esta confitería, pertenecería al convenio entre los 3, pero además estamos haciendo el relevamiento y dentro de poco tendremos ya las 3.000 hectáreas que van a quedar exclusivamente de los huarpes y la capacitación ahora para los guías turísticos y seguimos trabajando para completar el convenio y que esto quede cristalizado en lo que son los papeles, las tierras y ya la ley nacional que reconozca este nuevo status quo.

Luchamos por nuestros principios incansablemente, no nos creían, y ahí está. lo logramos. Las tierras de la Sierra de las Quijadas vuelven a los puntanos y la Comunidad Huarpe recupera su lugar que legítimamente le pertenece.

El 25 de mayo abrirá sus puertas el Hotel “La Recova” en la ciudad de La Punta, el emprendimiento cuenta con mas de 70 habitaciones distribuidas en cuatro niveles, esta es una vieja historia que prefiero no removerla porque quiero estar en un clima amable, pero bueno hemos logrado que ahora es de la provincia de San Luis, lo va a administrar la misma administración que lleva el Hotel Potrero de los Funes, que tan bien lo hace, va a administrar el Hotel “La Recova” en la ciudad de La Punta.

En el mes de septiembre procederemos a inaugurar el Paseo del Lago en Potrero de los Funes, esta obra conectará la costa con el Parque Nativo a través de un puente flotante y una rambla, también construiremos el Centro de Convenciones y Exposiciones en la Villa de Merlo, sobre lo que fue el ex casino provincial, la iniciativa brindará nuevas opciones para el turismo del congreso, ferias y exposiciones, todos eventos de vital importancia para fuera de la temporada. Merlo sabe, lo hemos acordado, que ahí se va a hacer, en ese lugar se va a hacer el Centro, pero yo le he agregado y esto es noticia nueva, y bueno, para nuestros hermanos de Merlo; al lado del hotel de lo que era el casino hay un terreno fiscal enorme que hoy está como abandonado, por así decirlo, y en ese terreno, manteniendo la forestación nativa, vamos a hacer ahora una ampliación enorme y el Centro de Convenciones va a ser mucho más grande, más coqueto y mas lindo. Como está el proyecto y estamos ahí conversando, pido a toda la gente de Merlo que participe, para que, bueno, sientan como propia esta obra.

En materia de transporte nos focalizaremos en dos iniciativas muy importantes para la provincia.

Implementaremos el Centro de Monitoreo del Sistema de Transporte, a partir de la sistematización de datos del recorrido, frecuencia y control de unidades supervisamos el funcionamiento de la totalidad del sistema.

Inauguraremos en el Aeropuerto de San Luis el nuevo Centro de Instrucción de Vuelo, esta escuela de pilotos con habilitación y aprobación de la ANAC contará con tecnología de última generación y aviones para el desarrollo de las prácticas.

Juventud, cultura y deporte

Fomentaremos la creación de los centros de estudiantes en todos los colegios de la provincia que cuenten con educación secundaria. La participación democrática de los chicos y chicas involucrándose, debatiendo, defendiendo sus derechos y los de las minorías, trascendiendo en su rol de estudiantes y proyectándose como sujetos activos de la sociedad es lo más valioso que le podemos legar, darles un lugar, escucharlos y dejarlos hacer es nuestra obligación.

Si a los 16 años tienen derecho a votar, a los 16 años fomentemos este derecho a asociarse, defenderse, recrear sus actividades y opinar, escucharlos, participar.

Publicaremos el primer diccionario enciclopédico de San Luis, esto se ve que esto me enorgullece solo a mi porque me ha costado tanto, años luchando con esto, pero vamos llegando, vamos llegando, con contenidos que abarcan, miren, un diccionario enciclopédico, diccionario hay dos clases, diccionario de las palabras que es común, de la lengua española y el enciclopédico le suma a los nombres comunes, los nombres propios, por ejemplo, suma el nombre de los presidentes argentinos o suma el nombre de las ciudades, de las montañas, los ríos, etc.

Este diccionario enciclopédico con contenidos que abarcan la historia de San Luis, geografía, literatura, arte, ciencia, folclore, costumbrismo, biografía, religión, regionalismo, modismo, tradición, política, música, toponimia, etimología, epistemología, economía, demografía, antropología, arqueología, paleontología, entre muchos otros temas.

La obra tendrá una versión digital con juegos, realidad aumentada, código QR y visualizaciones 360, la edición tanto en papel como digital estará disponible a partir del mes de julio, dos cosas:

Yo hablo del poeta Agüero, por ejemplo, entonces por ahí dice “digo el llamado” va a aparecer ahí “digo el llamado”, va a aparecer un Código QR, pongo el código ahí y va aparecer la voz de Agüero y me va a decir “digo el llamado”. ¡Qué maravilloso!.

Así, por ejemplo, va a aparecer Delia Gatica de Montivero, mujer, maravillosa puntana criolla nuestra. ¡Ah! qué mujer linda.

Luján, ella hizo, mirá, que ternura por San Luis, hizo el diccionario de las voces de la puntanidad, de las sierras de San Luis, entonces algo que era como despectivo, en la mirada de la cultura, hablar como hablan nuestros criollos, ella lo tomó como algo importante, eso va a estar, las voces de Delia Gatica de Montivero van a estar todas ahí puestas, entonces, qué es una persona que mira a otra a través de un, como dice uno, usan palabra francesa, voyeur, se llama voyeurismo, mirar sin que te vean, vos observás y el otro no te ve, ves situaciones de intimidad, vouyear.

No. El criollo no usa vouyear, el criollo dice aguaitar, estoy aguaitando, ¿qué está haciendo doña? no, estoy aguaitando. ¡Se dice aguaitar! se acerca aguaitar.

Cuando dice uno eh si y entonces como sigue la película? y entó? ese es el apócope para entonces, acaso los porteños nos dicen que me voy al cole? y entó? bueno, eso está en las voces, lo aceptamos, lo decimos con orgullo, y están las sierras más altas, nuestros ríos, están las Salinas del Bebedero, están todos los pueblos de San Luis, y nos van a criticar porque algo va a faltar, y si, y este diccionario vamos a hacer una edición cero, cero. Un año, o 6 meses vamos a ser cero, entonces todo el que quiera opinar sobre el diccionario opina, si nos hemos equivocado, se han equivocado el equipo maravilloso, que tengo que agradecer, porque son además muchos equipos que han dado y el de ahora a la Secretaría de Cultura un trabajo enorme y una pasión le ponen, ¿se puede haber equivocado Pringles? Los tapiales, no San Luis, ah bueno que pusimos nosotros, tapiales San Luis? no, está equivocado, bueno pongámoslo, pongamos la disidencia adentro, uno dice que nació en los tapiales, pone el fundamento; otro dice que nació en San Luis, ponemos los fundamentos, cuando sean los fundamentos ponemos uno con verde claro otro con verde oscuro y si estamos todos de acuerdo en blanco, que se yo. Si nos olvidamos de algo lo agregamos, porque queremos que estén las cebadoras de mate de la provincia, tienen que estar en el diccionario enciclopédico, las que hacían los ponchos, las curanderas, los que saben tirar la taba, don Jesús Liberato Tobares, él tiene que estar, decinos también si falta algo, cada pueblo tiene su historia, a ver si hay un pueblo, che, ¿cómo es la historia del pueblo? ah no, pará, ¿leíste el diccionario?, bueno, ahí está la historia del pueblo, de cada pueblo, esto es maravilloso. Bueno, pero tómenlo con afecto, y siéntanlo suyo, porque si tiene algo que corregir, lo corregimos, si tienen algo que agregar, lo agregamos.

Quitar no, quitar no, porque lo que está tiene que estar y tiene que estar más, todo lo que sea la cultura de San Luis, cómo se hace la mazamorra, el locro, el asado con cuero, que el nuestro no es igual, cómo se ceba el mate en San Luis, con agua hirviendo y sí, porque el agua tiene que hervir, porque en el campo de la represa sacás el agua y tenés que hacerla hervir y eso es la cultura en San Luis, ahora no, tenés el agua potable y bueno, si no la tenés, tenés que hacerla hervir, por eso en San Luis se toma con agua hirviendo el mate, después le agregás agua fría para que no se corte la yerba. ¡Viva San Luis!

El 25 de agosto, día de la fundación de San Luis, inauguraremos el teatro club, el teatro club social. Este importante centro cultural está destinado a convertirse en el referente de las artes escénicas a nivel regional y nacional.

Próximamente, también procederemos a inaugurar la sala de teatro de San Francisco del Monte de Oro. Lanzaremos los juegos deportivos provinciales, esta competencia dirigida a niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años, deportistas con capacidad y adultos mayores de 60. Se llevará a cabo en todo el territorio provincial y abarcará entre otras disciplinas: ajedrez, atletismo, triatlón, natación, patín, pelota paleta, skate, pádel, escalada deportiva, tenis y tenis de mesa, ciclismo, básquet, fútbol y futsal, hockey, cestoball, handball, vóley, judo, karate y boxeo. El lanzamiento de los juegos será en el mes de abril.

Yo me anoto.. ¿Dónde está Deporte?, me anoto, paro los mayores de 60 años, me anoto en boxeo, pero… yo elijo el rival. Bueno y reforzaremos las escuelas deportivas provinciales EDePro, estos lugares para el aprendizaje y la práctica deportiva se distribuirán por todo el territorio provincial y estarán a cargo de profesores de educación física sin trabajo formal.

Al momento, 160 profesionales del interior de la provincia se incorporaron al proyecto y abrieron sus escuelas en alrededor de 60 parajes, los he visitado, es un trabajo hermoso, maravilloso, en un paraje.. bueno, toda la potencia de las escuelas deportivas, educación física están ahí y localidades menores de 10 mil habitantes.

Próximamente, la iniciativa se hará realidad también en Villa Mercedes y San Luis.

Bueno, ya termino… digo que damos inicio a una nueva etapa. La pandemia, la guerra, la crisis económica, la repetición de viejas recetas que conducen a ningún lado nos interpelan y nos ponen a prueba. Esto vale para la Argentina, el mundo y por supuesto, para San Luis.

El mundo… estoy terminando, no se asusten que ya está. El mundo nos está mostrando ahora imágenes de guerra… la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte.

Sobre la inocencia de la gente ¿no?, así dice la poesía, una terrible… no… la guerra… ahora, un minuto antes de la guerra… un minuto antes de la guerra… es o hay provocaciones, hay caminos que te llevan, hay incumplimientos de tratados, hay lo que era la OTAN y el pacto de Varsovia, hay a ver quién pone los misiles nucleares más cerca del otro, está la industria de la guerra… horroroso ¿y qué hay? falta de diálogo, intereses absolutamente mezquinos y deleznables.

Esa es la guerra ¿no? con miles de muertos.. y la guerra se sabe cuándo empieza, nunca cuándo terminan. La primera guerra mundial se calculaba que terminaba en una semana, duró años, cuatro o más, una semana y terminaba.

Bueno, y son los líderes mundiales, son los manejados por las clases dominantes de cada país o del mundo internacional, con la economía de la guerra, la economía del armamentismo, de las armas delante y en la guerra esta utilizan las armas viejas, porque tienen que usarlas para comprar nuevas. y… miren… Rusia es un oso, está representado como un oso, cualquier figura que vean ustedes ruso, es un oso. ¿Cómo es el oso? el oso se queda quieto, no se mete y es más, al hombre lo mira de lejos, el animal.. ahora el oso se enfurece si siente peligrar su territorio.

Si vos le decís que le vas a poner misiles frente a su casa, me parece que se va a poner nervioso el oso, todos saben esto, y todos juegan con esto y todo termina así. Empezó así y así sigue.

Ahora, yo estoy en contra de la guerra.. Argentina tiene que estar fuera de este problema, tiene que tener una neutralidad absoluta, pero.. estos intereses, que se provocan y se coquetean, y se pelean y se abuenan, y se mandan a uno y no dejan al otro. Estos juegos son horrorosos ¿por qué no hablan de terminar con el armamentismo?, ¿por qué no hablan?… mantienen sus posiciones sobre qué…

Miren, ¿saben cómo son los acuerdos internacionales sobre los misiles? , primero, pocos están autorizados a tener misiles nucleares, si no tenés, vos.. entonces.. las potencias, tienen regulados.. quiénes pueden tener y no. Y todo el arreglo de la diplomacia está en a qué distancia me ponés el misil vos… vos estás autorizado, yo también. ¿a qué distancia lo ponemos al misil, uno con otro?, ¿a qué distancia?, ¿por qué es importante la distancia? porque ellos han arreglado que tiene que estar a una distancia que te permita saber que me has disparado un misil, el tiempo.. dame.. vos poné el misil, pero dame dos horas, ponelo que yo sé que llega acá en dos horas. Así yo te puedo largar otro. La pelea es pareja, se trata de emparejar.

Entonces, cuando se quiere desnivelar las cosas, se va a producir esto ¿y quiénes pagan? los pueblos, ¿y quienes pagan? Ucrania, ¿y quienes pagan?, ¿y quienes sufren?. Este es el drama…Bueno.. ¿y por qué no hablan estos líderes mundiales, no hablan de la pobreza? , ¿por qué no hablan del desarrollo de los pueblos?, ¿por qué no hablan de los problemas demográficos?, ¿por qué no hablan del calentamiento global?, que son los temas de la humanidad… no, silencian todos esos temas por la economía de la guerra.

Los líderes mundiales y estas clases dominantes creen que van en la primera clase del Titanic, que ellos se van a salvar. Bueno, digo esto, por el contexto en el que estamos, por eso nosotros tenemos que tener un equilibrio.

Ahora voy a la Argentina, la Argentina tiene una grieta insoportable, miren, lo voy a decir con crudeza y que se entere quien quiera. Hay una grieta, no nombro los personajes de la grieta… hay una grieta, todos sabemos. Bien… ¿saben qué son? la misma cara de una moneda. Perdón, las dos caras de una misma moneda. Son la cara de un capitalismo dependiente. No tengo nada contra el capitalismo… pero, independiente, soberano… no dependiente.

Uno con una fachada de progresista y el otro con una fachada de elitista… son la misma moneda. ¿Saben qué es esta moneda? la moneda del hambre, la moneda de la desocupación, la moneda del endeudamiento externo, la moneda de la inflación, la misma moneda. En la misma situación hacen lo mismo, y eso quieren, dividirnos a los argentinos, y nos dividen.. pero San Luis no… no dejemos que esa moneda llegue así, no nos dividamos nosotros… primero San Luis, segundo San Luis, tercero San Luis… y si la Argentina nos pide ayuda, ahí estamos nosotros, como hemos hecho siempre, ahí están nuestros soldados en Malvinas, nuestros muertos en Malvinas, está el Ejército Libertador, formado por puntanos, están las maestras puntanas, siempre que la Nación necesitó, San Luis estuvo… pero no nos metan en esto, no nos metan en esta grieta.. San Luis no entra en la grieta. Puntano, puntana, no entrés en la grieta, oposición no entrés en la grieta, oficialismo no entrés en la grieta.

Ya escuchamos lo que había que escuchar, ya entendimos lo que había que entender, es hora de actuar, es hora de construir un país mejor, es hora de retomar la senda del crecimiento provincial y que el progreso sea también para cada uno de los puntanos y las puntanas.

Acá hay una cosa, mirá, en todos los rubros, no nos va tan mal, o nos va bien, o nos va mejor, o bueno… comparativamente, cualquier Ministerio o agenda que tomes, San Luis está y comparativamente el puntano está mejor en muchas cosas, y en otras cosas vamos a estar mejor y vamos a mejorar, y tenemos que luchar todos juntos, pero hoy el pueblo tiene que acompañarnos, todos tenemos que acompañarnos. Tenemos que volver a la cultura, hay que acompañar con la cultura del trabajo. No hay que esperar que el Estado le regale o le solucione la vida, entonces, si vos decís.. bueno, vamos a hacerle la obra, este.. esa obra que vamos a hacer recreativa y centro de encuentro de Juana Koslay.

Y por ahí alguien de Juana Koslay dice: ¿a mí en qué me va a favorecer?… No, no te podemos favorecer con cada obra a vos porque son para todos, para la comunidad, para el pueblo de San Luis, son para el progreso, para mejorar la calidad de vida de nosotros en todos los aspectos… vos pensando en el futuro… si, ¿una plaza para qué? y vos decís, si, porque ahora estamos en una crisis, con inflación, con todos estos problemas, pero cuando llegue la etapa de paz vos no vas a tener la.. no hay inflación, no vas a tener la plaza, lo que pasa es que hay que hacerla previendo esto.

Bueno, no me preguntes en qué voy yo, porque yo te voy a preguntar ¿y vos, que haces por San Luis?

Nuestra meta es un Estado social con una economía competitiva, ese es nuestro camino, ese es mi plan. Desde el Estado haremos todo lo necesario y pondremos nuestro esfuerzo mayor para hacer realidad este sueño. Todos deberíamos sumarnos, todos deberíamos aportar a esta nueva idea, solo requiere el esfuerzo de cada uno de nosotros. Acompañemos, ahora es el momento, tenemos la oportunidad, tenemos la determinación, tenemos la fuerza, volvamos a hacer grande San Luis.

Con este mensaje, dejo inaugurado el 146 período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la provincia de San Luis.

Muchas gracias.